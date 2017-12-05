Мінімальна заробітна плата може бути 4100 лише в кінці 2018 року – Пендзин

Підвищення мінімальної заробітної плати до 4100 гривень, може завдати більше шкоди, ніж користі, яке не відповідатиме темпами економічного розвитку, побоюються експерти. Так, один з них Олег Пендзин зазначає, що це створить додатковий тиск на бізнес. Інший експерт Олексій Підлуцький стверджує, що ріст цін внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати може погіршити рівень життя для окремих верств населення.

Виконавчий директор «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин уточнює: мінімальну заробітну платню зможуть підвищити до 4100 гривень лише наприкінці 2018 року, якщо зростання ВВП сягне запланованих 3%. А чинна версія бюджету передбачає підняття мінімальної зарплатні до 3723 гривень з початку наступного року.

На сьогоднішній момент варто очікувати в 2017 році росту економіки України на 2%. Ми навіть не виконали очікування на 2017 рік.Замість 8% росту інфляції цього року отримаємо в кращому випадку 13%.

«Нагадаю, що ті самі 3% закладалися в проект бюджету 2017, проте на сьогоднішній момент в кращому випадку варто очікувати в 2017 році росту економіки України на 2%. Тобто ми навіть не виконали ті очікування, які закладалися на 2017 рік. Проте замість 8% росту інфляції цього року отримаємо в кращому випадку 13%, а в гіршому навіть більше», – нагадав економіст.

Підвищення мінімальної зарплатні не призведе до позитивних змін, впевнений старший економіст центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Володимир Дубровський.

Мета насправді: більше зібрати єдиного соціального внеску. Не бачу в цьому заході нічого окрім популізму

«Мінімальна зарплата відіграє скільки-небудь позитивну роль тільки, коли йдеться про ті підприємства, які є монополістами на ринку праці. Мета насправді: більше зібрати єдиного соціального внеску, так званого податку на працю, аби збалансувати той ненажерливий Пенсійний фонд, який збалансувати все одно ніколи не вдасться. Відповідно, я не бачу в цьому заході рівним чином нічого хорошого для економіки, окрім популізму», – прокоментував Дубровський.

Коментуючи перспективи підвищення мінімальної заробітної платні, економічний експерт Олексій Підлуцький нагадує: минуле підвищення до 3200 гривень спричинило зростання інфляції на 2% цього року. Таким чином, хоча підвищення зарплати переважило ріст цін для малооплачуваних працівників, для тих, чия зарплата не зросла, зміни обернулись на гірше.

«Тобто підвищення мінімальної заробітної плати зокрема дає зміну співввідношення в оплаті праці між малооплачуваними та середньооплачуваними верствами населення. Взагалі, ми зараз спостерігаємо в деяких верств населення досить суттєве зростання номінальної зарплати, на третину за рік або навіть більше, а для інших верств населення, наприклад, для викладачів вищої школи, рівень зарплати в 2017 році заморожений. Тобто для них при зростанні цін спостерігається суттєве зниження життєвого рівня», – констатує експерт.

Олег Пендзин вважає, що, аби не посилювати інфляцію, мінімальну зарплату треба підвищувати не вище ніж на відсоток економічного росту – тобто, у випадку України, на 2%. Він також очікує, що весь тягар підвищення ляже на бізнес і створюватиме додатковий тиск.

«З одного боку, бізнес має розуміти, що є достатньо серйозна конкуренція на ринку і, якщо він не буде платити людям більше, вони просто поїдуть за кордон працювати, тобто це є достатньо серйозний стимул утримувати людей тут, на цих робочих місцях. З іншого боку, це додаткові видатки для бізнесу, достатньо серйозні, які й без того збільшують собівартість продукції», – пояснює експерт.

Курс гривні буде згідно з прогнозам уряду – Пендзин

Олег Пендзин очікує, що курс національної валюти буде відповідати тому, який закладено в державний бюджет.

Середньорічний курс на 2018 – 29,3, і він таким і буде

«На початку 2017 року були плани, що середньорічний курс 27,2, він таким і був. Нагадаю, середньорічний курс на 2018 – 29,3, і він таким і буде», – впевнений він. При цьому, хоча доходи українців значно менші за європейські, про ціни цього вже не скажеш, зазначає економіст.

«Якщо на початку цього року практично всі продукти харчування соціально значущі в нас були дешевші, ніж в Європі, на 10-12%, в серпні ми вже мали як мінімум два-три продукти, зокрема курятину, яка стала по ціні співмірна з європейською, а в Польщі і в Естонії ціна навіть нижча ніж в Україні. В нас дійсно сьогодні європейські ціни», – констатує він.

Олексій Підлуцький натомість вважає, що курс гривні здебільшого залежить від політики Нацбанку України.

«Зараз об’єктивних підстав для подорожчання долара немає. Гривня є значною мірою недооцінена. Ціни на основні базові товари в Україні є набагато нижчими», – стверджує він, хоча додає – нижчі ціни не означають вищої купівельної спроможності.

Втім, навіть якщо ціни й зростатимуть, українці не стануть менше купувати, впевнений фінансовий експерт «Реанімаційного пакету реформ» Руслан Чорний. Причину вбачає в низькій фінансовій грамотності.

«Люди не вміють планувати свій бюджет. Вони не вміють чітко розуміти ризики чи втратити роботу, чи отримувати менше за рахунок якоїсь кризи в економіці чи конкретних секторах. Тому вірять рекламі, емоційно реагують. Ті роки, в які відбувалися революції, якщо говорити про величину ВВП і величину заробітної плати, ці роки революції вони були найвищі. Отакий парадокс» – пояснює Чорний.

Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі