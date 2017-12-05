У Мінську не домовилися про дату звільнення полонених, але обіцяють обмін до Нового року

У Мінську 5 грудня відбувся черговий раунд переговорів Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Минулого разу група заявила, що є домовленість про звільнення полонених щодо збройного конфлікту на Донбасі до Нового року за формулою «306 на 74».

Очікувалося, що 5 грудня на переговорах узгодять дату обміну за формулою 306 бойовиків із окупованої частини Донбасу на 74 українських полонених. Посередник на переговорах у Мінську від ОБСЄ посол Мартін Сайдік повідомив, що питання обміну вже вирішене, а сьогодні обговорили декотрі технічні питання.

«Сторони ще не визначили дату обміну, однак зобов’язалися здійснити його до новорічних та різдвяних свят», – зазначив Сайдік.

Це буде перший великий обмін цього року, проте під нього не потрапляють звинувачені у тяжких злочинах. Пізніше можливий ще обмін у форматі «усіх на усіх». Усього в полоні бойовиків наразі перебуває 162 українця.

За словами речниці представника України на переговорах у Мінську Дарки Оліфер, «українська сторона робить все для виконання своїх зобов’язань щодо звільнення утримуваних осіб, яке має відбутися до свят».

«Переворот» в Луганську не вплинув на переговори у Мінську

Після зміни верхівки в угрупованні «ЛНР», відсторонення ватажка Ігоря Плотницького, ОРЛО на переговорах у Мінську, як і раніше, представляє Владислав Дейнего, його перепризначив новий ватажок угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник, який замінив Плотницького, котрий втік до Москви. Посередник на переговорах Мартін Сайдік повідомив, що якихось змін у поведінці та в позиціях представників ОРЛО на переговорах у Мінську він не помітив.

Донбас обговорять у Відні

Цього тижня ситуацію на Донбасі мають обговорити на нараді міністрів закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ у Відні.

У цьому засіданні візьме участь посередник від ОБСЄ на переговорах у Мінську щодо Донбасу посол Мартін Сайдік. Минулого тижня він вже доповідав про перебіг переговорів на засіданні Постійного комітету ОБСЄ. Зокрема він розповів про зростання числа жертв на Донбасі станом на 27 листопада цього року на 4 відсотки у порівнянні з минулим роком.

Щодо зустрічі в рамках Ради міністрів закордонних справ країн ОБСЄ 7–8 грудня у Відні, то відомо що в ній візьме участь понад 40 керівників зовнішньополітичних відомств країн-членів ОБСЄ – це багато, і свідчить, що інтерес до цієї зустрічі великий, заявив посол Мартін Сайдік, який є австрійським дипломатом.

Він також анонсував окремі переговори під час цієї наради державного секретаря США Рекса Тіллерсона та керівника МЗС Росії Сергія Лаврова.

«Я маю надію, що таким чином австрійське головування в ОБСЄ завершиться успіхом, і країни-учасниці будуть задоволені нашою роботою», – зауважив Сайдік.

​У Росії ж перед цими переговорами звинуватили Київ у курсі на «тотальну ревізію Мінських угод». За словами заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова, для Москви це неприйнятно і це казатиме на зустрічах у Відні російський міністр Сергій Лавров.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі має відбутися 20 грудня.