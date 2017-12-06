Вікторія Топчий

(Друкуємо мовою оригіналу)

Нужно ли образование маленькому поселку вблизи линии разграничения? В Мироновском близ Бахмута Донецкой области из-за низкой наполняемости вынуждены закрыть единственное ПТУ, а студентов – перевести в Бахмут. Студенты и преподаватели боятся, что не смогут ездить в другой город на учебу и работу, а местные власти переживают за судьбу здания училища после закрытия.

Поселок Мироновский находится в тридцати пяти километрах от Бахмута. Здесь, почти в центре поселка, стоит четырехэтажный корпус Дебальцевского ПТУ. Тут учат на электрогазосварщиков, автослесарей и продавцов. Главное здание училища в Дебальцево не работает с начала военных действий. Руководству удалось сохранить лишь учебный корпус в Мироновском. В последние годы желающих получить «рабочую» профессию здесь все меньше. Сегодня здесь учится 61 студент. В связи с тем, что материально-техническая база учебного заведения, рассчитанная на несколько сотен студентов, не используется в полной мере, ее содержание экономически невыгодно. Такую информацию озвучили исполняющей обязанности директора Дебальцевского ПТУ Рите Ермаковой в департаменте образования и науки Донецкой областной администрации.

Мы не против объединения, но чтобы мы работали как второй корпус

«Говорят о том, что нас собираются с текущего года перевести в Бахмут. Перевести детей, работников и вывезти оборудование. Мы не против объединения, но чтобы мы работали как второй корпус. Было заседание трудового коллектива. Мы писали, чтобы нас присоединили к какому-то училищу. Мы понимаем, что самим нам тяжело, что детей у нас мало, что мы должны быть с кем-то объединены», – говорит Рита Ермакова.

В училище экономят бюджетные средства, как могут. С ремонтом учебного корпуса после попадания нескольких снарядов помогают международные организации и благотворительные фонды. Здания общежития и столовой не используют, оборудование в технических мастерских не обновляли десятки лет. Будущие продавцы учатся на еще советском торговом оборудовании. В зимнее время тут отапливают всего два этажа училища. А вот студенты хоть и сидят на занятиях в куртках, но выступают против перевода в Бахмут. Второкурсница Инесса Ватутина говорит, что добираться на учебу в другой город проблематично.

Мотаться каждый день неудобно

«Неудобно очень ездить, просто транспорта нет, мама будет переживать, естественно, потому что мотаться каждый день неудобно, а если оставаться там, очень накладно», – рассказывает Инесса Ватутина.

Завхоз Людмила Хорыжко также опасается, что студенты не будут ездить в Бахмут и просто бросят учебу.

Нельзя, чтобы молодежь не училась

«Во-первых, расстояние, дорога вся разбита, это доехать туда и обратно, это каждый день, даже если там где-то снять жилье – это просто нереально. Пусть нас назовут, я не знаю кем – корпусом, филиалом оставят, это же будет настолько дешевле, и для людей радость, и нельзя, чтобы молодежь не училась», – говорит Людмила Хорижко.

А вот заместитель директора департамента образования и науки Донецкой обладминистрации Елена Макаренко, говорит о том, что содержать недоукомплектованные учебные заведения нецелесообразно.

Экономически абсолютно невыгодно содержать эти помещения, в которых очень мало детей

«В области – всего 44 учебных заведений профтехобразования, 11 из которых являются малокомплектными. Экономически абсолютно невыгодно содержать эти помещения, в которых очень мало детей. Поэтому, в первую очередь, оптимизации будут подлежать те заведения, в которых мало детей. Кроме того, у нас есть города, которые не имеют перспектив развития. Мы тоже должны это учитывать при оптимизации», – говорит она.

Где-то останутся филии, где-то, возможно, помещения будут законсервированы

Однако Елена Макаренко утверждает, что оптимизация не предусматривает ликвидацию ПТУ и является временной мерой: «Где-то останутся филии, где-то, возможно, помещения будут законсервированы. Но в дальнейшем, когда у нас будет больше выпускников школ и, соответственно, больше поступающих в профессионально-технические учебные заведения, когда на тех территориях, где находятся училища, появятся работодатели, появятся предприятия и перспективы экономического развития, конечно, мы будем возобновлять их работу».

Секретарь Мироновского поселкового совета Светлана Калапищак выступает против закрытия Дебальцевского ПТУ и опасается, что здание училища настигнет судьба разрушенного здешнего интерната.

Мы вынуждены были закрыть интернат, в ходе чего у нас в поселке получились руины

«Мы в поселке Мироновский имеем уже негативный опыт. Не было финансирования, мы вынуждены были закрыть интернат, в ходе чего у нас в поселке получились руины. Мы обращались и обращаемся во все инстанции и просим область рассмотреть возможность не закрыть данное ПТУ», – говорит Светлана Калапищак.

Однако в департаменте образования и науки Донецкой облгосадминистрации видимо решение уже приняли. По словам заместителя директора департамента образования и науки Донецкой ОГА Елены Макаренко, училище планируют присоединить к Бахмутскому аграрному лицею, а студентам и преподавателям планируют предоставить общежитие. А вот, что будет со зданием ПТУ в Мироновском, не решили: возможно, его закроют или предоставят в пользование временно перемещенным учебным заведениям области.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)