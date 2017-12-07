«Вважайте це почесною медаллю». Конгресмен порадив ЗМІ не перейматись рішенням Кремля

«Росія не звикла до вільної преси. Росія звикла до контрольованої преси», – заявив високопоставлений демократ у комітеті Палати представників Конгресу США із закордонних справ Еліот Енґел в інтерв’ю «Голосу Америки», коментуючи обмеження, введені Росією стосовно іноземної преси.

Серед іншого, Державна дума Росії винесла в середу рішення про заборону журналістам «Голосу Америки» і Радіо Свобода у доступі до законодавчого органу країни – Державної думи (нижньої палати парламенту; верхня палата, Рада федерації, розгляне таку ж заборону ближчими днями – ред.), а за день до цього Міністерство юстиції Росії визнало дев’ять ЗМІ, фінансованих урядом США, «іноземними агентами».

«Вони (росіяни – ред.) не хочуть навіть усвідомити те, що у США ми маємо вільну пресу, у людей є різноманітні погляди – ліві та праві, за та проти. Смішно, що Росія вдалася до таких дій проти «Голосу Америки» та інших медійних організацій. Але це типово для тоталітарної держави, тоталітарного лідера», – стверджує Еліот Енґел.

Сполучені Штати було засновано на принципах демократії, свободи, свободи слова. Все це є чужорідним для Путіна

«Путін став найбагатшою людиною в світі та хоче обмежити те, що люди в Росії мають чути і не чути», – наголосив конгресмен.

«Коли я востаннє був у східній Україні, люди там казали, що єдиною пропагандою, яку вони отримували, була російська пропаганда російською мовою. Це те, що подобається Путіну. Йому не подобається вільний рух ідей», – зауважив законодавець.

«Сполучені Штати було засновано на принципах демократії, свободи, свободи слова. Все це є чужорідним для Путіна», – сказав він.

Кожного разу, коли росіяни говорять щось негативне про тебе, цим треба пишатися

Енґел порадив ЗМІ, яких зачепило рішення Кремля, не перейматись.

«Я б за це не переживав і вважав би це почесною медаллю. І я б продовжував, і я знаю, що так ви і будете робити, різноманітне чудове мовлення, щоб сягати людей і давати їм інформацію, аби вони прийшли до власних висновків».

«Я думаю, кожного разу, коли росіяни говорять щось негативне про тебе, цим треба пишатися», – заявив конгресмен.