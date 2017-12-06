У Росії заборонили ЗМІ-«іноагентам» відвідувати Держдуму

Державна дума Росії 6 грудня ухвалила постанову про заборону відвідування нижньої палати російського парламенту представниками ЗМІ, визнаних в Росії так званими «іноземними агентами». 413 депутатів проголосували «за», один — «проти».

У Держдумі називають ухвалений документ відповіддю на позбавлення російської телекомпанії RT акредитації в Конгресі США. Також депутати запропонували законодавчим зборам суб’єктів федерації ухвалити аналогічні рішення.

Напередодні Міністерство юстиції Росії опублікувало список засобів масової інформації, яким присвоїли статус «іноземного агента». У нього внесені «Голос Америки», Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода, медіа-проекти Російської служби Радіо Свобода «Фактограф» і «Сибір.Реалії», телеканал «Настоящее время», Татаро-башкирська служба Радіо Свобода (AzatliqRadiosi), медіа-проекти «Іdel.Реаліі», «Кавказ.Реалії», «Крим.Реалії».

У кінці листопада в Росії ухвалили закон, який дозволяє владі оголошувати засоби масової інформації, що отримують фінансування з-за кордону, «іноземними агентами». Такі ЗМІ повинні будуть звітувати перед Мін’юстом про свою роботу і маркувати свою продукцію, хоча точна практика правозастосування не пояснена.

Рішення про внесення поправок, які обмежують роботу іноземних ЗМІ в Росії, ухвалили після того, як фінансований Москвою телеканал RT заявив, що виконає вимоги американської влади про реєстрацію свого підрозділу в США як «іноземного агента».

Представники США неодноразово підкреслювали, що американський закон про іноземних агентів значно відрізняється від російського і ніяк не обмежує свободу інформації. Зміни в російському законодавстві, пов’язані зі статусом іноземних ЗМІ, зазнали критики з боку представників влади США, європейських політиків, російських і міжнародних правозахисних організацій.