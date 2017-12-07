Прокуратура просить суд викликати Порошенка на допит у справі Януковича

Прокуратура просить Оболонський районний суд Києва викликати президента України Петра Порошенка на допит у справі про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича, заявив прокурор Руслан Кравченко під час засідання суду.

За словами прокурора, на стадії досудового розслідування Порошенка не допитували.

«Зазначений свідок зможе надати свідчення з приводу збройної агресії проти України з боку органів державної влади Росії, яка в подальшому спричинила анексію Криму», – сказав Кравченко.

Адвокат Януковича Ігор Лященко не заперечував проти допиту Порошенка.

Прокуратура також попросила суд викликати на допит у справі Януковича, зокрема, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, посла України в Польщі Андрія Дещицю, спікера Верховної Ради Андрія Парубія, заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю, посла України в ООН Володимира Єльченка, колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, а також секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова.

Оболонський районний суд Києва наприкінці червня перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича. Після того адвокати Януковича відмовилися від участі у цьому судовому процесі, йому вже кілька разів призначали державного захисника.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.