Для Саакашвілі ситуація патова й безперспективна (огляд преси)

Газета «День» переконує, що хоч би хто оплачував шоу на чолі з Міхеїлом Саакашвілі, вкладення виправдалося сторицею. Ще більше знизився авторитет держави, а відтак, його здатність ефективно і ціною менших поступок основним політичним гравцям проводити реформи. Ще більше дискредитовано цінності та ідеали Майдану, інститути громадянського суспільства як інструменту змін у країні. Хто від цього виграв? Не лише Кремль, зазначає видання. Передусім переможці тут кримінально-олігархічні клани, що монополізували політичний бізнес в Україні, хто під шумок костюмованої «міхо-революції» за останні тижні зміг відчутно підкоригувати курс реформ на свою користь.

Якби в Україні реально боролися з корупцією і щотижня саджали казнокрадів, то у світі не помітили б подій навколо Саакашвілі, зазначає «Газета по-українськи». Але корупція в державі процвітає. А Порошенко й Саакашвілі, вирішуючи свій персональний конфлікт, втягнули Україну в брудну справу. Видання пише, що для Саакашвілі ця ситуація патова й безперспективна. Єдиний шанс виграти – спровокувати силовиків на таку жорстокість, що викличе масове обурення.

Про те, чому політтехнологічні проекти в медіа мають шанс на успіх, аналізує газета «День». Видання пише, що коли відкинути емоції і розібрати події із політтехнологічної точки зору, то і скандал у студії, і блокування каналу NewsOne фактично стали лише епізодами в двох професійно розіграних виставах. А щоб у майбутньому канали не мали змоги збурювати громадськість та надавати приводи для акцій протесту проти себе, в Нацраді з питань телебачення і радіомовлення хочуть збільшити свої повноваження, щоб не залишати безкарними антиукраїнські заяви в українських ЗМІ.

Газета «Україна молода» пише, що скандальне протистояння між старими «правоохоронцями» – ГПУ і СБУ, з одного боку, та «новими» антикорупційниками – з іншого, в останні дні зазнало нової «корекції» позицій. І рiч не лише в тому, що під тиском світового політикуму та фінансових центрів провладна більшість станом на ранок четверга відмовилася розглядати законопроект, згідно з яким керівництво НАБУ мало би стати «ручним» для керівництва тієї ж таки більшості. А ще й тому, що молодих керівників НАБУ і САП не вдалося представити у сесійній залі в ролі «хлопчиків для биття», хоч би як цього хотілося генпрокурору Юрію Луценку. На цьому наголошується в статті «НеНАБУтий спокій».

В цьому ж числі «Україна молода» зазначає, що навіть непосвячені у тонкощі роботи правоохоронних і, зокрема, антикорупційних структур розуміють, що клоунада публічного з’ясовування між ними стосунків навряд чи допоможе справі законного приборкання умільців, які вправно використовують своє становище високих посад для власного збагачення й інших вигод. Експерт газети стверджує, що триває війна більш підконтрольних владі органів з менш підконтрольними з метою послабити в кінцевому підсумку в цій війні всіх та отримати повний контроль над ними.