Антикорупційний комітет парламенту перетворився на шоу – Барна про відставку Соболєва

Відставка Єгора Соболєва з посади голови антикорупційного комітету Верховної Ради України – це наступ на боротьбу з корупцією як таку, вважають деякі колеги депутата. Так, представник фракції «Народний фронт» Юрій Тимошенко каже, що Соболєв послідовно боровся з корумпованою політичною системою, а його усунення має політичні мотиви. А голова «Самопомочі» Олег Березюк впевнений: це – тільки початок згортання антикорупційних реформ. Натомість депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олег Барна каже, що усунення Соболєва є логічним кроком.

Усунений з посади голови антикорупційного комітету Верховної Ради України Єгор Соболєв рішення парламенту назвав найвищим визнанням ефективності його роботи.

Я став першим в історії головою комітету з протидії корупції, якого звільнили. Це – справді висока оцінка

«Я став першим в історії України головою парламентського комітету з протидії корупції, якого звільнили. Я думаю, для мене це – справді висока оцінка. Я думаю, їм важливо знищити нашу активність, нашу незалежність і законодавство, яке ми створили і пропонуємо створити , зокрема ініціативу щодо створення Антикорупційного суду», – сказав він.

Усунення Соболєва з цієї посади – логічний крок, адже комітет з протидії корупції під його керівництвом не працював ефективно, переконаний народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олег Барна, адже за останні два місяці не розглянув жодного законопроекту на предмет корупційних ризиків.

Комітет перетворився на шоу. Запрошувалися особи, які робили гучні заяви про велику зраду

«Порядок денний змінюється, виставлялися питання дивні, популістичні, комітет перетворився на шоу, тобто рекламу партійної діяльності даної фракції. Запрошувалися особи, які робили гучні заяви про велику зраду, але разом із тим ми раніше зверталися до голови комітету, що будь-які заяви ми можемо розглядати і давати оцінку їм на комітеті після того, коли на них дадуть свою оцінку певні правоохоронні чи антикорупційні органи», – заявив Барна в ефірі «Ранкової Свободи».

Крім того, депутат закидає Єгору Соболєву невиправдану лояльність до Національного антикорупційного бюро, посилаючись на заяви генерального прокурора Юрія Луценка.

Почалися подвійні стандарти з боку антикорупціонерів, які почали покривати НАБУ

«Почалися подвійні стандарти з боку деяких антикорупціонерів так званих, депутатів і активістів, які почали, скажімо так, покривати протиправні дії НАБУ», – каже Барна.

Натомість колега Барни від «Народного фронту» Юрій Тимошенко переконаний: відставка Єгора Соболєва означає дещо більше, ніж кадрові зміни. На його думку, мова йде про опір олігархічної системи.

Все, що робить Єгор Соболєв з перших днів, він робить на користь українського народу. Я не зміг проголосувати за його відставку

«Я чудово бачив, що все, що робить Єгор Соболєв з перших днів, він робить на користь українського народу і на знищення олігархату в державі Україна. Тому я палко його підтримував і підтримую до останнього дня, і мені дуже боляче було брати участь в цьому шоу, яке розгорнулося довкола його відставки. Я просто не зміг за жодних обставин проголосувати за його відставку», – зізнається Тимошенко.

На думку депутата, ті, хто голосував за відставку голови антикорупційного комітету, діяли в інтересах певної зацікавленої особи.

Люди, які голосували за відставку, дуже добре знали, що роблять

«Я вам хочу сказати, що вчора всі ці люди у Верховній Раді, які голосували за його відставку, дуже добре знали, що вони роблять і кому прислужуються цим голосуванням. Тому що «хороший хлопець» – не професія, як то кажуть», – міркує парламентар.

Голова фракції «Самопоміч», до якої входить Єгор Соболєв, Олег Березюк висловлюється більш категорично.

Ми живемо в цікавий страшний період, коли брехня стає правдою

«Це є війна. Є війна на сході з Російською імперією, агресором, а є війна з цим самим агресором всередині, а його інструментом руйнації держави є корупція і брехня. Ми живемо в цікавий страшний період, коли брехня стає правдою», – констатував він.

Березюк вважає, що відставка Соболєва означає наступ на весь антикорупційний рух в українській політиці.

Зруйнували один з найважливіших каменів антикорупційної реформи

«Це не Єгора Соболєва звільнили, це зруйнували один з найважливіших каменів антикорупційної реформи і її діяльності в Україні. Комітет у Верховній Раді – це було місце, де народжувалася ця реформа, проваджувалася і моніторилася», – нагадує депутат.

Він припускає, що наступними мішенями противників антикорупційної реформи стане НАБУ, яке вже опинилося в центрі скандалу, електронне декларування та Антикорупційний суд, який досі не створений.

Антикорупційний суд буде, але це буде залежний суд. НАБУ буде, але це буде залежне НАБУ

«Президент нарешті подасть закон про Антикорупційний суд, і цей закон буде зіпсований: Антикорупційний суд буде, але це буде залежний суд. НАБУ буде, але це буде залежне НАБУ. Електронні декларації будуть, але вони будуть такі, що ми нічого з вами не побачимо, і ніхто не буде за це покараний», – прогнозує лідер «Самопомочі».

Звільнення Соболєва – ілюстрація того, як частина представників нової влади, які «сіли на старі корупційні потоки», намагаються посунути ключових осіб антикорупційної системи, впевнений директор «Transparency International Україна» Ярослав Юрчишин.

Сумно, що промайданна більшість знімає свого представника за допомогою прореваншистських сил

«З одного боку, це – крок прогнозований, але він деструктивний, і тому дуже сподівалися, що здоровий глузд переможе і цього не відбудеться. І конкретно без голосів «Опозиційного блоку» цього б не відбулося. Дуже сумно, що промайданна більшість, проєвропейська більшість знімає свого де-факто представника за допомогою прореваншистських сил», – сказав Юрчишин.

За словами громадського діяча, нині ключовим є питання: чи вдасться захистити нові антикорупційні органи до того моменту, поки суди почнуть виносити рішення у справах, які ці відомства підготували. Коли будуть перші вироки і повернення коштів державі, спротив антикорупційній реформі суттєво послабне, переконаний експерт.

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