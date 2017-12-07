Скомпрометованість НАБУ лікується, а дискредитація ГПУ – ні – Козаченко

Тиском на НАБУ з боку Генеральної прокуратури перейнялися на Заході – на підтримку детективів вже висловилися в Світовому банку​, МВФ а Федеральному бюро розслідувань США. Колишній заступник генпрокурора Олексій Баганець переконаний, що західні партнери України необ’єктивні в своїх судженнях, а коріння проблеми лежить у законодавстві. Натомість колишня очільниця департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко запевняє, що справа не в законі, а в персоналіях, які наразі визначають політику ГПУ.

Раніше організація «Transparency International Україна» закликала українську владу припинити «демонтаж антикорупційної реформи» в Україні.

Оцінка ситуації з НАБУ та ГПУ міжнародними партнерами України є доволі зваженою та об’єктивною, зазначає директор «Transparency International Україна» Ярослав Юрчишин. За його словами, на Заході мають змогу отримувати інформацію з перших вуст.

Генеральний прокурор говорить, що хоче мати доступ до матеріалів бюро, хоча це заборонено законом

«Я думаю, що вони мають повний доступ до інформації в тих межах, які не суперечать таємниці слідства, і тому фактично можна очікувати їхню оцінку достатньо неупередженою. В той же час Генеральна прокуратура робить припущення. Ми маємо фактично конфлікт інтересів, коли генеральний прокурор прямим текстом говорить, що він хоче мати доступ до матеріалів Національного антикорупційного бюро, хоча це заборонено законом. До цих матеріалів має доступ лише його заступник, спеціалізований антикорупційний прокурор», – зазначив Юрчишин. При цьому оцінку міжнародних партнерів України він оцінює як більш зважену та аргументовану.

Із такою оцінкою не погоджується колишній заступник генерального прокурора України, адвокат Олексій Баганець. На його думку, європейські та американські експерти та політики упереджені в своїх судженнях.

Оцінка Європейського союзу, Державного департаменту США не є об’єктивною на 100%. Вони безапеляційно стали на бік антикорупційних органів

«Оцінка Європейського союзу, Державного департаменту США не є об’єктивною на 100%. Поясню чому: вони безапеляційно під час цих конфліктів стали на бік наших антикорупційних органів. Якби вони діяли об’єктивно, то вони повинні були дати оцінку і Генеральній прокуратурі України, яка під час здійснення своїх функцій порушує вимоги закону – точно так само допускає порушення закону антикорупційне бюро», – стверджує Баганець в ефірі «Ранкової Свободи».

Як приклад він наводить «бурштинову справу», коли ГПУ та НАБУ спільно домагалися зняття депутатської недоторканності з фігурантів справи, народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова. Тоді, за його словами, обидва відомства припустилися порушення процедури.

НАБУ та ГПУ разом із САП розголошували таємницю оперативно-розшукової діяльності. Це законом заборонено

«НАБУ та ГПУ разом із САП порушували вимоги закону, тому що розголошували таємницю оперативно-розшукової діяльності, що стало надбанням суспільства. Це законом категорично заборонено», – згадує адвокат.

На його переконання, в скандалі навколо розслідування НАБУ щодо Державної міграційної служби також є ознаки порушень з боку обох державних структур.

В цій ситуації, яка склалася сьогодні, винні обидві сторони: як НАБУ, так і Генпрокуратура

«Я вважаю, що в цій ситуації, яка склалася сьогодні, винні обидві сторони: як НАБУ, так і Генеральна прокуратура України, причому я б не говорив, хто з них більше, а хто менше, а найголовніше – що ці протиріччя закладені в законодавстві України, яке ми натворили, починаючи з жовтня 2014 року», – стверджує Баганець.

Натомість юристка та колишня директорка департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко переконана: неможливо пояснити ситуацію виключно недосконалим законодавством.

Ви можете написати ідеальний закон, але, якщо ним ніхто не хоче користуватися, він не буде працювати

«Ми не можемо бути поза тим, що в нас персоналії і кадри мають величезне значення. Ви можете написати ідеальний закон, але, якщо ним ніхто не хоче користуватися, він не буде працювати. І навіть якщо закон буде неідеальний, то, в принципі, люди будуть працювати і намагатися впорядкувати його на практиці», – переконана вона.

Крім того, Козаченко вважає, що міжнародні організації мають достатньо реалістичне уявлення про ситуацію в Україні, а Національному антикорупційному бюро бракує повноважень, аби повноцінно виконувати свою роботу.

Держава народила новий орган і цьому органу не дала інструментів проводити власні розслідування

«Чи може НАБУ незаконно чинити? Я це припускаю. Однак ми говоримо зараз про те, що держава народила новий орган і цьому органу не дала інструментів проводити власні розслідування. То яким чином на сьогоднішній момент вони можуть вести корупційні злочини, наприклад, щодо посадовців СБУ в частині саме корупційних злочинів, коли «прослушку» виконує виключно СБУ? Тобто СБУ повинна сама себе прослуховувати?» – запитує юристка.

На її переконання, попри всі звинувачення, НАБУ постає у більш вигідному світлі, ніж Генпрокуратура, адже порушення закону з боку детективів можна виправити в процесуальний спосіб, тоді як ГПУ, на її переконання, є дискредитованим органом.

Скомпрометованість НАБУ лікується. А дискредитація, яка проводиться Генпрокуратурою, на жаль, ні

«Скомпрометованість НАБУ – вона лікується. А дискредитація, яка проводиться Генеральною прокуратурою, на жаль, ні. Тому що надзвичайно значної шкоди завдається державному органу, де, незважаючи на все, залишаються професіонали і люди, які все ще виконують свої повноваження. Тому що не всі прокурори на сьогоднішній момент займаються піаром. Частина з них намагаються провадити діяльність, просто при тому керівництві і політиці, яка зараз є, це не є можливим», – констатує Козаченко.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив під час виступу у Верховній Раді, що ГПУ співпрацює з усіма підвідомчими їй органами, а конфлікт із НАБУ почався з ініціативи керівництва бюро.

«Артем Ситник, перебуваючи в Сполучених Штатах, розгорнув дуже бурхливу діяльність по тому, щоб підняти усю громадськість і, зокрема, наших партнерів по спільній діяльності, зокрема Федеральне бюро розслідувань для дискредитації Генерального прокурора та всіх правоохоронних органів України», – стверджує гепрокурор.

Натомість голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в коментарі для Української служби «Голосу Америки» заявив: «Це, мабуть, продовження величезного сценарію блокування антикорупційної реформи в Україні... Така відкрита стадія (протистояння – ред.) почалася після затримання сина міністра внутрішніх справ. Почалася масштабна PR-атака, почалися зриви наших операцій, почалася масштабна робота всіх спецслужб України проти антикорупційного бюро. Тому зараз дуже важко прогнозувати, як далі будуть розвиватися події, хто буде затриманий – чи я, чи хтось із моїх колег».

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