ЗМІ: Південна Корея створила надсекретний підрозділ для ліквідації Кім Чен Ина та його оточення

«Бригада обезголовлювання» – так може неофіційно називатися новий надсекретний підрозділ Міністерства оборони Південної Кореї, головною метою якого є фізична ліквідація північнокорейського диктатора Кім Чен Ина і його оточення. Про створення такого підрозділу повідомила 7 грудня сеульська газета Korea Herald, яка посилається на джерела в уряді країни. Найближчим часом на придбання особливої зброї для цієї частини, наприклад, ударних безпілотників-«камікадзе» чи скорострільних багатозарядних гранатометів, буде виділено майже 25 мільйонів доларів.

Уперше про спільний план армії Південної Кореї і Командування спеціальних операцій США створити великий спецпідрозділ, перед яким стоятиме завдання за будь-яку ціну вбити Кім Чен Ина в разі початку війни на Корейському півострові, повідомило на початку 2017 року південнокорейське інформаційне агентство «Йонхап». 1 грудня, як пише Korea Herald, була повністю сформована перша бригада цієї елітної частини численністю приблизно в тисячу осіб.

Поки точно ніхто не знає ні організаційної структури всього підрозділу, ні інших його характеристик, але експерти сходяться на думці, що бійці його мають таку саму підготовку, як американські спецпризначенці з таких елітних частин, як «Загін Дельта» або SEAL («морські котики»), зокрема їхній найкращий загін DEVGRU («Команда Шість»), військовослужбовці якого в травні 2011 року в Пакистані ліквідували засновника терористичної організації «Аль-Каїда» Усаму бін Ладена.

У будь-якому разі, перш ніж південнокорейський підрозділ стане повністю боєздатним, ще мине певний час, адже йому не вистачає багатьох одиниць найважливішої техніки. Насамперед – швидкісних літальних апаратів, здатних швидко доставляти бійців на територію КНДР. Південнокорейські військові з цією метою зараз, як зазначає Korea Herald, працюють над модернізацією наявних у них військово-транспортних американських вертольотів Boeing CH-47 Chinook.

​«На відміну від Збройних сил США, у Республіки Корея немає вдосконалених низьколетючих транспортних засобів для проникнення до КНДР. Навіть якщо наш спецназ зараз наважиться вирушити прямо до Пхеньяна, ймовірність того, що дорогою він буде знищений системами ППО і артилерією північнокорейців, вкрай висока», – зазначив у інтерв’ю виданню Korea Herald сеульський військовий аналітик Лі Іль Ву.

Офіційний Пхеньян, який безперервно в останні місяці і тижні заявляє про неминучість швидкої нової масштабної війни на Корейському півострові, також постійно звинувачує спецслужби США і Південної Кореї в намірі фізично знищити все найвище керівництво КНДР, зокрема, за допомогою вбивць-смертників, отрут, хімічної і біологічної зброї. 15 квітня цього року на військовому параді у Пхеньяні з нагоди 105-річчя від дня народження Кім Ір Сена, засновника КНДР і діда нинішнього правителя, вперше на публіці з’явилися бійці створеного в Північній Кореї власного надсекретного спецназу, обмундированого і оснащеного, судячи з фотографій, відповідно до найостанніших вимог військової науки – з новітніми автоматичними гвинтівками і в шоломах з приладами нічного бачення.

​У серпні найбільша японська газета «Асахі сімбун» повідомила, що партійна верхівка Північної Кореї нібито на особисту вказівку Кім Чен Ина для забезпечення його охорони та захисту від замахів запросила до Пхеньяна в ролі консультантів для його особистих охоронців близько 10 колишніх офіцерів КДБ СРСР, ветеранів 9-го управління, яке займалося убезпеченням найвищих керівників КПРС і радянського уряду.

29 листопада рано-вранці за місцевим часом КНДР провела чергове, вже третє, випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Пролетівши близько години, вона впала в Японське море за 250 кілометрів від японської території. Судячи з попередніх оцінок західних експертів, цей запуск свідчить про значний стрибок в розвитку Пхеньяном ракетних технологій. Сам Кім Чен Ин урочисто оголосив, що його країна успішно завершила створення повноцінних ядерних сил. Військове керівництво Північної Кореї стверджує, що випробувана ракета «Хвасон-15» може досягти будь-якої точки на континентальній території США. Після цього постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі закликала світову спільноту перервати будь-які дипломатичні зв’язки з КНДР, якій вона пригрозила «повним знищенням» в разі початку з вини Пхеньяна будь-якого збройного конфлікту.

​4 грудня на Корейському півострові США і Південна Корея почали наймасштабніші за всю історію співпраці двох країн п’ятиденні навчання своїх ВПС під назвою ACE Vigilant. У них беруть участь загалом 230 літаків Військово-повітряних і Військово-морських сил двох країн, зокрема, американські надзвукові стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer у супроводі новітніх винищувачів-«невидимок» F-22 і винищувачів-бомбардувальників F-35, а також 12 тисяч військовослужбовців.

Міністерство оборони Південної Кореї повідомило, що американські та південнокорейські військові відпрацьовують удари по цілях, які є копіями об’єктів, пов’язаних з ракетно-ядерною програмою КНДР. Пхеньян відразу ж назвав ці навчання великомасштабною військовою провокацією і заявив, що війна на півострові стала неминучою і що невідомою залишається лише дата її точного початку.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода