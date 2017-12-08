На тлі критики з боку ЄС Україна запевняла у Брюсселі про рішучу антикорупційну боротьбу

Брюссель – Підбити підсумки партнерства між Європейським союзом та Україною були покликані п’ятничні зустрічі представників уряду та євроустанов у Брюсселі. І хоча, як констатують європейці, темпи реформ дещо уповільнилися, основна інтрига засідання нинішньої Ради асоціації Україна-ЄС стосувалася ситуації у боротьбі з корупцією, безпеки на Донбасі та остаточних висновків Венеційської комісії щодо «мовного пункту» закону «Про освіту».

«Мовний закон», проблеми з корупцією та роботою антикорупційних установ, серед доволі широкого спектру українсько-європейських тем, були в центрі уваги зустрічей делегації України із представниками ЄС у рамках засідання Ради асоціації, вказують європейські дипломатичні джерела.

Після зустрічі з представниками України у Брюсселі міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який неочікувано прибув на нараду, назвав три принципи, які у питанні мов нацменшин сповідує його країна.

Ті права, які вже мають національні меншини, не можуть бути відібрані. Україна має повністю імплементувати всі зауваження та думки Венеційської комісії, що, як я зрозумів, Україна має намір зробити

«По-перше, ті права, які вже мають національні меншини, не можуть бути відібрані. Це – принципове й фундаментальне питання, що передбачене конвенціями ООН та Ради Європи, а також заключною заявою саміту «Східного партнерства». По-друге, ми можемо бути задоволені будь-чим, що пов’язане із законом «Про освіту», але тільки у випадку, якщо цим задоволена й угорська нацменшина. Я сказав прем’єр-міністрові Гройсману, що ви попередньо мали б провести всі необхідні серйозні консультації, чого зроблено не було. І по-третє, Україна має повністю імплементувати всі зауваження та думки Венеційської комісії, що, як я зрозумів, Україна має намір зробити», – прокоментував угорський дипломат, зазначивши, що слід дочекатися повного офіційного рішення Венеційської комісії.

Втім, заява Ради асоціації відобразила позицію Угорщини: щодо закону «Про освіту», Рада асоціації погодилася, що є необхідність забезпечити збереження тих прав, які вже є у осіб, що належать до національних меншин, а Україна береться забезпечити «недискримінацію осіб, що належать до меншин, повагу до розмаїття та повне врахування експертних висновків органів Ради Європи», тобто, Венеційської комісії.

ЄС вимагає посилити антикорупційні зусилля

З іншого боку, з огляду на всі ті перипетії, що відбуваються в українських силових та антикорупційних структурах, ЄС, який цього тижня виступив з кількома критичними заявами на адресу Києва, закликав Україну «посилити зусилля» для незалежності, дієвості та ефективності національних антикорупційних установ.

Голова європейської дипломатичної служби Федеріка Моґеріні закликала Україну посилити антикорупційні установи, їхню незалежність та зробити їх ефективними та дієздатними.

Боротьба з корупцією – це основа всіх реформ

«Боротьба з корупцією – це основа всіх реформ, – каже вона. – Багато вже досягнуто, однак деякі політичні умови щодо подолання корупції все ще повинні бути виконані. Події у сфері протистояння корупції, які нас як партнерів України непокоять, ми теж обговорювали. Прем’єр-міністр нас запевнив у своєму бажанні та рішучості вирішити це питання».

«За допомоги ЄС та інших міжнародних партнерів Україна заснувала нові антикорупційні установи. Ми закликаємо українську владу посилити зусилля для забезпечення незалежності, здатності до дій та повну ефективність національних антикорупційних установ», – заявила Моґеріні на спільному прес-брифінгу із прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

ЄС буде продовжувати підтримку та моніторинг всіх дій української влади у цій сфері, дала зрозуміти високий представник ЄС із зовнішньої політики.

50 мільйонів для Донбасу і на Антикорупційний суд

Зі свого боку голова українського уряду запевнив у продовженні викорінення підстав для корупційності та наголосив, що виконавча влада сподівається на те, що депутати підтримають анонсовану напередодні ініціативу президента щодо внесення до Верховної Ради проекту закону про створення нового Антикорупційного суду.

«Ми будемо всіляко підтримувати швидке прийняття цього рішення, щоб в Україні в 2018 році запрацював новий Антикорупційний суд. Це буде дуже міцний, сильний крок на шляху боротьби із корупцією. Хоча хочу підкреслити, що з боку уряду були зроблені кроки, які не залишають поле для корупційності, бо важливо знищувати підстави будь-яких корупційних проявів», – заявив у Брюсселі Гройсман.

Реформа судової системи, 50 мільйонів євро від ЄС на допомогу регіонам Донбасу, підконтрольним Україні, а також економіка й торгівля, ситуація у сфері фінансів та енергетики – все це лише частина питань, які нині були на столі переговорів у Брюсселі.

Водночас безпекова ситуація і те, що ЄС, зі свого боку, вкотре запевнив, що перебуває на боці України, засуджує російську агресію та вимагає звільнення заручників, чіткого дотримання режиму тиші і мінських домовленостей – ця тематика, що стала постійною на будь-яких європейсько-українських зустрічах, також була присутня й на нинішній Раді асоціації.