Чехам у Празі показують Чорнобиль

Прага – Цього тижня в кафе «Камзік», в старому центрі чеської столиці, пройшов вернісаж «Чорнобиль – місто примар». Трагічна доля міста Прип’ять відома всім. Багатьох і досі хвилює нещастя 30-річної давнини. Більш допитливі сьогодні мають можливість відправитися із провідниками за гроші до забутого міста, аби на собі відчути тривогу 1986 року. Фотовиставка, присвячена Чорнобильській катастрофі, триватиме у Празі до кінця січня 2018 року.

Ідея фотовиставки виникла в чеського фотографа Барбори Файглової з Праги, завдяки інтересу її друзів та знайомих. У 2012 році вона створила сайт «Покинуті місця», який займається дослідженнями залишених людьми місць у Європі. Люди, зацікавлені темою місць-примар, хотіли дізнатися більше про Чорнобиль та його околиці, яких не вистачало в галереї.

«Спочатку я не бачила сенсу в подорожі до Чорнобиля, оскільки я знала, що інформації на цю тему в інтернеті і так багато, нічого нового я там не побачу. Але весною мені подзвонила подруга і сказала, що має одне вільне місце в тому напрямку. Я погодилась, хотіла перевірити, чи дійсно це місце таке цікаве. Ми провели декілька днів в Україні і два дні в самій зоні. Те, що я там побачила і відчула, не йде ні в яке порівняння із фотографіями і відео, які ми звикли бачити в інтернеті», – розповіла організаторка вечора.

Виставка пропонує фотографії головних об'єктів в зоні відчуження з короткими описами, мета яких наблизити відвідувачів до місця подій. Найкращі знімки передають моторошну атмосферу навколо Чорнобильської атомної електростанції, радіолокаційної станції «Дуга», з парку розваг у місті Прип’ять та самого міста, жителі якого туди більше ніколи не повернулись.

Запрошення на вернісаж отримав і Ондржей Цивін, друг Барбори Файглової, який неодноразово бував та організовував разом з друзями подорожі до зони відчуження. Він поділився власним досвідом подорожей та презентував відео, зняте в Чорнобилі та на його околицях. Особистий інтерес до теми Чорнобильської аварії в молодого мандрівника прокинувся у 2011 році, до 25-ї річниці аварії на ЧАЕС.

Я навіть не здогадувався, що десь у світі існує не просто покинутий один будинок, а ціле місто

«Я, звичайно, знав, що була якась Чорнобильська АЕС, але коли я побачив кадри звідти з Прип’яті по телебаченню, мене це настільки вразило! Я навіть не здогадувався, що десь у світі існує не просто покинутий один будинок, а ціле місто. Місто, в якому жило приблизно стільки ж людей, скільки в місті Мост, яке розташоване поряд з моїм рідним містечком і має навіть схожу інфраструктуру», – поділився він.

За словами Ондржея Цивіна, тема однієї з найбільших екологічно-гуманітарних катастроф сучасної історії сьогодні цікавить немало людей. Переважна більшість знає, «що там щось вибухнуло», але технічні деталі – як і чому це сталося – їм невідомі. А відтак охочих відвідати Прип’ять дуже багато. Серед них – не лише чехи, але люди майже з усіх країн світу, каже він.

«Вони бачать і чують постійно одне й те саме, але їм не вистачає вражень. Коли перед ними стоїть обізнаний провідник-очевидець, вони починають сипати запитання, на які не завжди можна знайти відповідь. Людині, яка повертається після катастрофи до безлюдного міста, будинку і власної квартири через 2 місяці, щоб подивитись що там лишилося, вони вірять. Найчастіше запитують, чи в цих будинках і квартирах дійсно нікого не залишилось, що сталося з тваринами, які там жили, з пожежниками, які ліквідували катастрофу, чи всі вони загинули», – поділився своїм досвідом екскурсій Ондржей Цивін.

На думку організаторів, хоч люди і «лінуються дізнаватися більше» про події 1986 року, наслідки за таку страшну помилку вони несуть і сьогодні. Вони сподіваються, що за допомогою виставки кількість обізнаних людей збільшиться.

Вся ця тема – це велике повчання. Про це варто говорити і пам’ятати. Людям важливо показувати, як воно виглядає насправді

«Вся ця тема – це велике повчання, таке ж як і Друга світова війна. Я зустрічав людей, які вже не вірять, що вона дійсно була. Про це варто говорити і пам’ятати. Людям важливо показувати, як воно виглядає насправді, і хоч вони не були присутні при катастрофі, принаймні вони мають змогу бачити наслідки, які залишаться там і через 100 років. Їх стерти неможливо», – сподівається Ондржей Цивін.

Виставка триватиме до кінця січня 2018 року.