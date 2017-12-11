Ремонт в окупації. Де дорожче – в Луганську чи Донецьку?

Всупереч безперервним бойовим діям, люди на окупованому Донбасі живуть не тільки війною. Вони зайняті і звичайними мирними клопотами: ремонтують квартири і готуються до Нового року. Журналісти Донбас.Реалії вирішили дізнатися: звідки на господарські ринки окупованих міст везуть будматеріали? І що можуть собі дозволити жителі Луганська та Донецька, які затіяли ремонт?

Встигнути закінчити ремонт до Нового року – завдання номер один для покупців господарського ринку в Донецьку.

«Ми все робимо самі. Тому що так дешевше. І у мене чоловік має «золоті» руки. Плануємо встигнути зробити ремонт у ванній», – розповідає відвідувачка ринку.

Біля входу на базар – символіка угруповання «ДНР». На прилавках для ремонту знайти можна майже все. «Тільки людей нікого немає. Дуже погано зараз купують. Напевно, грошей немає», – каже продавчиня сантехніки.

Що і за скільки продають в окупованих містах?

Змішувачі на кухню у Донецьку в середньому коштують 1400 рублів – це приблизно 630 гривень. Із керамічним покриттям дорожче – близько 1120 гривень.

«Найдешевший – 900 рублів (близько 400 гривень – ред.), найдорожчий – 2500-3000 (близько 1350 гривень – ред.)», – розповідає жінка.

Вартість мийок стартує від 1350 гривень. Вимикачі можна знайти від 50 до 80 гривень. Розетки коштують 55-90 гривень. Товари переважно закордонні: є і з Туреччини, і з Китаю. Натомість українська продукція на донецькому ринку – в дефіциті.

«Українських товарів у нас практично немає», – зауважує жінка, яка продає шпалери.

Більшість товарів привезли із ближнього зарубіжжя – з Російської Федерації. «З Росії – велика частина, так», – підтверджують продавці.

В окупованому Луганську на ринку «Східний» товари теж переважно російського виробництва. Однак країна-виробник для покупців з окупованої частини Донбасу останнім часом – не головне.

Чиє виробництво – це особливо народ не цікавить, чесно

«Для людей важливо, щоб ціна була нормальна. Тобто, чиє виробництво – це особливо народ не цікавить, чесно», – каже продавець.

«Зараз нічого не беруть. Грошей немає у людей», – додає торговець і сусіднього павільйону.

Двері, меблі і шпалери – вартість і асортимент

Тим, хто все ж таки зважився на ремонт, доведеться «розщедритися». Наприклад, на міжкімнатні двері.

«Є звичайні білі двері, коштують 1200 рублів (близько 540 гривень – ред.). Такі ж, але фільончасті – 1800 (близько 800 гривень – ред.), – демонструє асортимент продавець.

Для клієнтів, які хочуть чогось особливого, привозять на замовлення з Росії. Втім, з каталогу коштує ще дорожче.

«Красивіші моделі, можу в каталозі показати. Ось «глуха» коштує 1400 рублів (близько 650 гривень – ред.), зі склом – від 1800 (близько 800 гривень – ред.)», – зазначає консультант.

Меблі – теж недешеве задоволення. Простий офісний стілець можна придбати від 400 гривень, скляний стіл – 3650, великий диван – 7400 гривень, дивани невеликих розмірів коштують близько 6500 гривень.

Який ремонт без шпалер? У Донецьку середня ринкова ціна десятиметрового рулону російських вінілових шпалер з простим малюнком можна придбати приблизно за 160 гривень. Але є і дешевші.

«Від 150 рублів шпалери (близько 70 гривень – ред.). Тобто, від бідних людей і до заможних, і вище», – пояснює продавчиня.

Чи є попит і на чому економлять?

Є люди, які хочуть тільки дорожче, а є контингент, який шукає тільки дешеве

За роки окупації на Донбасі сформувалося два типи покупців. «Є люди, які хочуть тільки дорожче, а є контингент, який шукає тільки дешеве. Тобто, або те, або те», – розповідає жінка, яка реалізовує сантехніку.

Але і ці два типи покупців останнім часом приходять на ринки нечасто, нарікають продавці.

Останні чотири місяці народу практично немає

«Ось останні чотири місяці народу практично немає. Якщо до цього хоч якось ворушилися, то зараз не ворушаться взагалі», – із сумом констатує продавчиня шпалер.

Багато з тих, хто все ж затіяв ремонт, зізнаються, економлять: роблять власноруч.

«Самі робимо, самі. Ну, а як ви думаєте? Як люди зараз живуть?», – каже жителька окупованого Донецька.

«Самі будемо. Наймати дорого дуже. Як зможемо, так і зробимо», – зазначає літня жінка.

«Потихеньку, але самі робимо», – відповіла відвідувачка ринку.

Головне – встигнути до Нового року. Тому що ремонт для багатьох – це більше, ніж просто нові шпалери, змішувач або двері. «Хочеться якихось емоцій, вражень, ну і себе порадувати», – каже жителька окупованого Донецька.

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