Що продають на донецькій барахолці?

Різноманітні запчастини, радянські ордени, вживаний одяг, фамільні прикраси і навіть бюст Сталіна – усе це можна знайти на блошиних ринках окупованого Донецька. Для одних торгівля на подібних ринках – захоплення всього життя, а для інших – можливість продати останнє, щоб вижити в новій реальності угруповання «ДНР». «Донбас.Реалії» вивчали, що є в асортименті донецьких барахолок.

Донецька барахолка. В окупованому місті на блошиному ринку продають все: різноманітні запчастини, господарські дрібниці, вживаний та повсякчас новий одяг, а ще взуття і книги. Крім того, тут можна знайти бідон, з яким в минулому столітті в дитинстві бігали за молоком або квасом.

Продавчиня на одному з місцевих блошиних ринків розповідає, що в неї можна знайти магніти на холодильник за 20 і за 40 рублів (≈ 9 і 18 гривень). Тим не менше, люди часто неготові платити навіть невеликі гроші за дрібнички.

«Але й того не дають люди. Підходять і кажуть: «Ой, дорого! Краще ми купимо поїсти, ніж книгу», – жаліється жінка.

«Це заробіток від безвиході» – житель Донецька

Тут прямо з клейонки на землі можна купити ознаку добробуту радянської доби – хутряну шапку. Поруч лежать ордени радянської армії і навіть профіль Сталіна, по сусідству із засушеною морською зіркою. Крім того, знайти тут можна й старовинні ікони.

Проте «бізнесом» своє заняття торговці цікавинками з минулого назвати не можуть.

«Який же це бізнес? Це не бізнес, це заробіток від безвиході», – пояснює житель Донецька.

Сезон в’язаних шкарпеток на блошиному ринку

Анатолія можна побачити на донецькому ринку «Соловки» на кожних вихідних. Товар у нього різноманітний – від вживаних аксесуарів та предметів побуту до інструментів.

Два рази в житті довелося торгувати. Коли розпався Радянський Союз і зараз

«Два рази в житті довелося торгувати. Коли розпався Радянський Союз і зараз. Такого я ніколи не очікував. Було все нормально, жили нормально. А зараз – все...», – розказує донеччанин Анатолій.

Тим не менше, заробити тутешнім продавцям вдається не завжди. Вони розповідають: часто за день заробітку не буває взагалі. Проте з настанням зими попитом користується в’язаний одяг і шкарпетки. Пара таких шкарпеток, які виробляють самі продавчині, може коштувати 50 рублів (≈ 23 гривень).

«П'ять штук взяли», – каже жінка за прилавком з в’язаними виробами.

На великі заробітки тут не розраховують. Дійсно, на ринку «Соловки» збір з кожного продавця за місце – 40 рублів (≈ 18 гривень).

Коштовний раритет на бульварі Пушкіна

На донецькій барахолці є безліч речей радянського періоду. Але можна зустріти й сучасні експонати від народних умільців. Наприклад, зроблені із пластикових пляшок «чебурашки» та «крокодили». Автор каже, що його творіння користуються певним попитом.

«Так, беруть в садки, в ясла, на дачі, подобається людям», – каже народний умілець.

Якщо одні виходять на барахолки від безгрошів’я, то для інших – це не спосіб заробити, а хобі.

«Це – пристрасть. Це – хвороба», – каже житель Донецька Станіслав, колекціонер зі стажем. Він з однодумцями збирається на блошиному ринку на бульварі Пушкіна в центрі Донецька.

«Ось царський сервіз. Коштує в межах тисячі доларів (≈ 27 055 гривень – ред.). Це недорого – 600 грамів з копійками», – розповідає про свій товар Станіслав.

Хоча на бульварі Пушкіна можна відшукати справжні раритети, проте поціновувачів такої розкоші небагато.

Але продати антикваріат – не самоціль, кажуть колекціонери. Для багатьох це захоплення з дитинства, тож вони обмінюються знахідками між собою та використовують для подарунків.

«Це – хобі. Тому що, якщо якусь копійку воно приносить, те, щоб щось покласти в колекцію, я повинен це купити. Мені це ніхто не дарує. Тому я повинен якусь копійчину для свого хобі виділити», – пояснює колекціонер на бульварі Пушкіна.

«Крафтова» запальничка у вигляді гранати

Через окупацію ціни на блошиних ринках Донецька впали, але покупців від цього більше не стало.

«Найдорожча брошка коштує 2 500 рублів (≈ 1 155 гривень). Це срібло з позолотою. Причому ціни, порівняно з російськими, разів у два менші. У Донецьку, на жаль, мало колекціонують брошки. Це більше в Росії», – розповідає донеччанин.

Однак справжніх колекціонерів на донецьких барахолках не так вже й багато. Тут все частіше з'являються ті, хто просто намагається продати свої старі речі. А деякі приносять сюди і нові предмети, які увійшли в ужиток за роки окупації Донбасу. Зокрема, запальничка у вигляді гранати, яка зроблена із справжнього патрона. Колекціонер запевнив, що це – ручна робота, відповідно, ексклюзивна та єдина річ в світі, яка коштує 3 000 рублів (≈ 1 387 гривень).

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