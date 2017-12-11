Потрібно знати Україну – виробники українських настільних ігор

Львівські розробники настільних ігор готують до видання інтелектуальну історичну забаву «Шляхами великих перемог». Про це Радіо Свобода розповів автор та виробник сімейних пізнавальних настільних ігор в проекті гра «Мандрівка» Юрій Смертига. За його словами, під час виконання завдань гравці зможуть перевірити свої знання про історичні перемоги українців – від скіфів і до теперішньої війни Росії з Україною. У попередньому доробку Юрія Смертиги з однодумцями є настільні ігри, присвячені мандрам Україною, містом Лева та Львівщиною.

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​«Першою пізнавальною туристичною настільною грою можна вважати гру «Мандрівка Прикарпаттям», що набула популярності серед місцевих школярів 2010 року, і її також готують до перевидання», – каже Юрій Смертига. До того ж, цього року його команда разом з Українським інститутом національної пам'яті брала участь у створенні інтелектуальної історичної розваги «Українська революція 1917-1921 років». Проект чи не вперше в ігровій формі змальовує події буремних часів вікової давнини. Юрій Смертига переконаний, що створення патріотичних, історичних і туристичних ігрових настільних ігор допомагають нести українське в Україну. Про це він розповів у аудіоподкасті Радіо Свобода «Радиво».

Україна має відродження настільних пізнавальних розваг. В різних містах з'являються клуби, кав'ярні, де можна з друзями, колегами взяти коробку з яскравою настільною грою і разом, сміючись, сперечаючись, наживо позабавлятися. Поряд з російськими та західними аналогами український ринок почав насичуватися й власними настільними розробками, розповідає львівський автор і розробник настільних забав Юрій Смертига.

Львівські вчителі під час факультативних уроків з українознавства використовують наші ігри: «Мандрівка Україною»

«Ігри купують не лише школи і дитячі садки, як це може здатися на перший погляд, їх беруть собі звичайні родини. Купують своїм дітям, похресникам. Знаю, що львівські вчителі під час факультативних уроків з українознавства використовують наші ігри: «Мандрівка Україною», через гру в них відбувається навчання», – розповів Юрій Смертига.

За словами Юрія Смертиги гра «Мандрівка Україною» вже встигла стати улюбленою далеко за межами Галичини. Нею цікавляться діти з Донецької та Луганської областей, були замовлення і з окупованого Росією українського Криму – ця забава об'єднує людей різного віку і статку з різних українських регіонів.

Це – наш український проект про Україну

«Це – наш український проект про Україну. Якщо комусь нецікаво дізнаватися про Україну, то що він узагалі тут робить? Нехай звідси їде, якщо йому нецікаво знати про свою державу, свою історію. «Мандрівка Україною» – це перший проект, який минулого року так серйозно стартонув. Ми її видали до свята Святого Миколая, і з легкої руки Миколая цей проект почав розвиватися. За концепцією проекту, окрім самої забави з кубиком, бродилкою, є вкладена книжка. В ній ми описуємо всі відомі туристичні об'єкти, які зображені на ігровому полі. Щоб батьки з дітьми разом, бавлячись, кидаючи кубика, посунувши фішку, пізнавали нове. А там з часом діти захопляться, щось їх зачепить, і вони з родиною влітку сядуть на потяг, у машину, на велосипеди, хто на чому, і поїдуть подивляться, що ж там і насправді є такого цікавого, це ж класно!», – переконаний Юрій Смертига.

У найближчих планах проекту гра «Мандрівка» – видати забави про пізнавальні туристичні місця кожного регіону.

А тим часом харківські «ігромейкери», а так ще називають людей, котрі створюють настільні ігри, нещодавно запропонували гру з вивчення української мови та літератури «Важниця».

Над розробкою «Важниці» працювала громадська організація «Експертиза реформ». Її членам хочеться сприяти створенню українськомовного середовища на Харківщині.

Гра має чотири види завдань, які не лише розважають, але й навчають. Молодіжний сленг, українські архаїзми, українська література і сучасна українська музика

«Гра має чотири види завдань, які не лише розважають, але й навчають. Молодіжний сленг, українські архаїзми, українська література і сучасна українська музика. Є традиційне ігрове поле, фішки, кубик. Гра ґрунтується на звичайній, як-то кажуть, бродилці. Завдання містяться на картках. Тут потрібно буде добрати і синоніми, потрібно буде пригадати, якими літерами відрізняється українська абетка від російської, є завдання із тлумачення фразеологізмів, а може й комусь доведеться руками показувати загадку, а решта гравців мають відгадати слово або літеру», – йшлося на презентації гри «Важниця» у Харківській обласній дитячій бібліотеці.

У таких ігрових практиках розробники гри вбачають реалізацію «лагідної українізації» населення, переконаний голова громадської організації «Експертиза реформ» Юрій Георгієвський.

«Важниця» – це приклад лагідної українізації

«Серед російськомовних громадян України є певна мотивація, чому вони не переходять на українську (зокрема, це – спротив примусу). «Важниця», на наше глибоке переконання, – це приклад лагідної українізації, тобто, у такій легкій формі люди можуть справді перевірити свої знання, захопитися літературою, історією українського народу», – ділиться задумом Юрій Георгієвський.

Автори ще однієї настільної гри «Світ громад» http://game.woc.org.ua/ пропонують ознайомитися з інструментарієм розвитку або занепаду громад. Але головна мета гравців – усе таки створити успішне, заможне місто або село. Цікаво те, що розробкою легенди забави займалися IT-фахівці з Луцька. Про це розповів у програмі «Радиво» співавтор гри «Світ громад» Михайло Войтович.

«Світ громад» – це настільна кооперативна стратегія. Гравці за столом утворюють громаду, обирають сценарій розвитку громади. У нашій грі є вибори, мер громади, є можливість розвитку власного бізнесу

«Світ громад» – це настільна кооперативна стратегія. Гравці за столом утворюють громаду, обирають сценарій розвитку громади. Це – і стартові умови розвитку громади, і та мета, до якої треба прийти, щоб перемогти. Тут ідеться про комунальні об'єкти, про інвестиційну привабливість, про рівень здоров'я членів громади, про туристичну привабливість регіону тощо. У нашій грі є вибори, мер громади, є можливість розвитку власного бізнесу, є й безробітні, це щоб відчути не лише, як це бути без грошей, а ще й для тих, хто з безробітними живе пліч-о-пліч», – презентує концепцію забави Михайло Войтович.

За його словами, презентації яскраво демонструють, що дуже різко різниться поведінка підприємців і громадських активістів.

Громадські активісти значно гірше кооперуються, ніж підприємці

«Як це не дивно, громадські активісти значно гірше кооперуються, ніж підприємці. Люди, які найбільше говорять про потреби взаємодії, кооперації і об'єднання, найменше наділені цими вміннями. І, навпаки, ті кого ми вважаємо холодними і непіддатливими, а саме підприємців, вони, напевно, на рівні клітин розуміють, що вигідніше згуртовуватися, а ніж працювати самому», – аналізує результати гри «Світ громад» один із її розробників.

Зацікавлення з боку українців пізнавальними настільними забавами, на погляд Юрія Смертиги, відбувається через бажання багатьох живого спілкування з друзями, колегами та рідними.

«Від комп’ютерів ми вже нікуди не подінемось. Але є цінна комунікація, коли родина сідає за стіл, бавиться чи в нашу гру, чи в якусь іншу, і в цей час відбувається передусім живе, емоційне спілкування. В сім'ї в цей час – у стороні всі телефони, всі гаджети, ви можете пожартувати, це ж класно», – усміхається Юрій Смертига, який колись заради своїх дітей вирішив створювати настільні розваги.

Докладніше слухайте розповідь автора і виробника настільних інтелектуальних ігор Юрія Смертиги в аудіоподкасті «Радиво». Він розкаже, як грати в «Революцію сторічної давнини», як мандрувати Україною, зрештою, як сам захопився настільними іграми. В аудіоподкасті також звучатимуть історії про гру «Важниця» від Юрія Георгієвського та про Луцьку забаву «Світ громад» від співавтора Михайла Войтовича.

Приєднуйтеся до слухацької аудиторії подкасту «Радиво» наступної суботи в ефірі радіо «Ера FM» о 9.07.

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