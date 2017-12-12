Радіо Свобода Daily: Курченко каже, що не знає Саакашвілі, але знайомий з Порошенком

Суд відпустив Саакашвілі без домашнього арешту

Печерський районний суд Києва не задовольнив клопотання про запобіжний захід для лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту. (Це рішення суду може бути оскаржене протягом 5 днів). Упродовж дня на судове засідання приходило чимало народних депутатів, багато з яких заявили про готовність взяти Саакашвілі на поруки, в тому числі і Юлія Тимошенко. Після звільнення з зали суду активісти провели Міхеїла Саакашвілі додому.

На звинувачення Юрія Луценка про фінансування Саакашвілі відповів український олігарх-утікач Сергій Курченко, який переховується в Росії: «Саакашвілі не знаю і знати не хочу. А ось з Порошенком ми знайомі, і дуже навіть добре». Крім цього він додав, що подає до Юрія Луценка позов про захист честі й гідності «за поширення наклепу».

Яценюк та Аваков про держзраду Януковича

У справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича – новий етап. На допит до Оболонського суду прийшли перші свідки: колишній прем’єр-мінстр Арсеній Яценюк та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Їх розпитували про драматичні події Революції гідності та про обставини, за яких Росія окупувала Крим. Інтереси Януковича знову почала представляти команда приватних адвокатів – кілька державних захисників відмовились його захищати. Про що розповіли Аваков і Яценюк, читайте тут.

Мельник невинний – рішення суду

Бородянський районний суд Київської області виправдав обвинувачуваного в розкраданні держмайна екс-ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника.

Прокуратура обвинувачувала Мельника в тому, що у 2006-2007 роках він незаконно ухвалив рішення про відчуження майна університету Податкової служби, зокрема приміщень магазину і кафетерію в місті Ірпені, реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Сосновий бір» у місті Ворзелі і комплексу будинків у Криму. За версією слідства, майно було відчужене на користь компанії, засновниками якого є його дружина і син.

«Будь-яких доказів того, що Мельник особисто чи за участі інших осіб визначав ціну або в інший спосіб впливав на визначення ціни, за якої були продані зазначені об'єкти нерухомості, суду не надано», – йдеться в судовому рішенні.

Далі стисло про те, що:

У МОН запропонували три моделі впровадження мовної статті закону про освіту.

В архівах СБУ знайши інформацію про те, що чекісти контролювали вибори патріарха РПЦ.

Вибух на Манхеттені

У США на автовокзалі Port Authority в діловому кварталі Манхеттена прогримів вибух. У результаті постраждали чотири людини, зокрема і сам підозрюваний. За даними поліції, підозрюваний 27-річний Акаєд Улла, ймовірно, виходець із Бангладеш. Вибуховий пристрій на ньому спрацював передчасно. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо назвав вибух «спробою теракту».

Життя дітей у цифровому світі

Цифрові технології вже не тільки встигли суттєво змінити світ, але й дитинство мільйонів людей. Молодь від 15 до 24 років є найбільшою групою інтернет-користувачів, і з кожним роком діти все раніше починають активно використовувати мережу. Кожен третій інтернет-користувач – це діти й підлітки до 18 років. Новий звіт «Діти в цифровому світі» Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) проливає світло на небезпеку, створену цифровими технологіями сьогодення, й пояснює, як захистити дітей та як краще батькам підійти до проблеми «онлайн-залежності» їхніх дітей.

А ці дві приємності ми залишили насамкінець.

За перші вихідні фільм «Кіборги» подивилися понад 106 тисяч глядачів. Стрічка вже зібрала 8,2 мільйона гривень, обігнавши «Дюнкерк» (7,9 мільйона) і «Лють» (5,4 мільйона гривень).

А пісня Jingle Bells українською набрала мільйон переглядів на YouTube (До речі, шестеро безпритульних цуценят після зйомок у кліпі знайшли господарів)

Любіть свою справу!

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