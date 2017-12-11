Яценюк та Аваков свідчили на справі Януковича про держзраду

У справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича – новий етап. На допит до Оболонського суду прийшли перші свідки: колишній прем’єр Арсеній Яценюк та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Їх розпитували про драматичні події Революції гідності та про обставини, за яких Росія анексувала Крим. Інтереси Януковича знову почала представляти команда приватних адвокатів – кілька державних захисників відмовились його захищати.

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Чергове слухання справи про державну зраду Віктора Януковича відбулось без нього. Він уже тривалий час не виходить на відеозв’язок із судом.

Волю Януковича передали адвокати юридичної компанії Aver Lex, які спершу вийшли з процесу, а тепер заявили, що знову захищатимуть президента-утікача. Кілька державних захисників, яких Януковичу надали, один за одним відмовились його захищати.

Екс-президент, якого судять за державну зраду, хотів би сам допитувати свідків, сказав адвокат Віталій Сердюк.

«Будемо поступово з’ясовувати, що відбувалося у справі, чи належно вона розглядалася, чи були дотримані всі вимоги процесуального законодавства щодо прав та інтересів Віктора Януковича», – заявив Сердюк.

Допит Яценюка

Першим прийшов свідчити екс-прем’єр Арсеній Яценюк, який був взимку 2013-2014-го одним із лідерів опозиції до Януковича.

Він розповів, що уперше познайомився з екс-президентом у 2002 році, коли той ще був прем’єром, а Яценюк – виконувачем обов’язків голови НБУ. А востаннє говорили 22 лютого 2014 року, у день, коли Верховна Рада ухвалила постанову про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень.

Яценюк відповідав на запитання в рамках перехресного допиту. Прокурори розпитували його про те, чи вплинув лист Януковича до влади Російської Федерації (головний козир сторони обвинувачення) на те, що Кремлю вдалось анексувати півострів.

Екс-прем’єр сказав, що, на його думку, таке звернення Януковича допомогло легітимізувати агресію Росії. У перші дні міжнародна спільнота ще не розуміла, що відбувається і ким є «зелені чоловічки», як тоді називав Кремль регулярні війська. А звернення Януковича дало президенту Росії Володимиру Путіну відмовку, що все відбувається в рамках закону, сказав Яценюк.

Допомогли Кремлю також дружба Януковича з президентом Росії Володимиром Путіним та дозвіл екс-президента України на присутність Чорноморського флоту на території України до 2042 року, додав екс-прем’єр.

Те, що відбулось у лютому 2014-го, було кульмінацією всього, що відбувалось раніше у відносинах Януковича з владою Росії

«Те, що відбулось у лютому 2014-го, було кульмінацією всього, що відбувалось раніше у відносинах Януковича з владою Росії», – сказав Яценюк.

Адвокати ж Януковича на допиті зосередились на тому, чи доклав сам Яценюк зусиль, щоб завадити анексії.

Кілька разів підряд Віталій Сердюк перепитував тодішнього прем’єра, чи він пробував розшукати Віктора Януковича після його зникнення.

«До повноважень народних депутатів не входить розшукувати президентів», – сказав Яценюк.

Коли Янукович самоусунувся від влади, Яценюку двічі дзвонив Дмитро Медведєв, тодішній прем’єр Росії. Проте плідного діалогу не склалось, сказав він.

Також, на думку Яценюка, екс-президенту насправді не загрожувала небезпека, а саме так захист Януковича пояснює, що той виїхав до Росії і досі не повертається. Адже на той час його безпекою опікувались сотні людей державної охорони, від якої він сам і відмовився.

«Це свідчення того, що якби загроза була, він би не відмовився», – сказав екс-прем’єр.

Допит Авакова

Другим свідчив чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він заявив, що відповідатиме зручною йому «слобожанською російською мовою».

Він розповів про події в Криму і свою поїздку на півострів у ніч із 23 на 24 лютого у 2014 році. На той момент не було призначеного нового уряду, і він поїхав як очільник МВС.

У Криму, каже Аваков, він намагався знайти Януковича: «Це була ключова мета моєї поїздки, а не, як кажуть, закувати в кандали і кинути на розтерзання натовпу. Я хотів саме поговорити з ним, дізнатись, чи повернеться він».

Аваков заявив, що Янукович знав, що він в Криму і що хоче зустрітись. Проте вже екс-президент України сховався тоді на військовій базі Російської Федерації і передав через співробітника державної охорони записку, що відмовляється від охорони.

«Президент Янукович вибирав між зрадою Батьківщині і власною кар’єрою. Коли він побачив, що у нього немає перспективи в Україні продовжити свою роботу, то він вирішив повернутись сюди у насильницький спосіб, помстившись українському народу, здавши український народ під танки Російської Федерації», – сказав Аваков.

І драматичних подій в Криму могло не бути, проте Янукович «під диктовку росіян чи по власній дурості написав того листа і передав його Путіну», підкреслив Аваков.

Адвокати Януковича розпитували в Авакова про його роль в подіях, що передували російській агресії. Скажімо, чи фінансував міністр внутрішніх справ та інші тодішні представники опозиції протести Майдану.

«Мандаринки купували. Що ще? Продукти харчування. Ні, грошима ніхто нічого не фінансував. У мене не було такої можливості. Торти привозив, Roshen, харківські. Бісквіт, шоколад», – сказав Аваков.

Те, що у справі почали допитувати перших свідків, тим більше, перших осіб держави – це позитивний момент. Адже потрібно опиратись на максимально велике коло свідків, вважає політолог Ігор Рейтерович.

«Щоб коли буде виноситись вирок, то щоб у сторони обвинувачення не було запитань», – каже він.

Водночас не слід очікувати на суттєві зрушення від таких свідчень. Максимум, що вдасться з’ясувати – невідомі раніше нюанси зими 2013-2014-го, каже політолог.

Водночас правники загалом критикують заочне провадження справи про державну зраду Віктора Януковича. І вбачають ризик того, що його захист може оскаржити потенційний вирок українського суду у ЄСПЛ.