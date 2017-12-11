Янукович хоче брати участь у допиті свідків у справі про держзраду – адвокат

Колишній президент України Віктор Янукович, справа якого за обвинуваченням у державній зраді розглядається в Оболонському суді Києва, наполягає на своїй участі у судовому процесі і безпосередньо у допиті свідків обвинувачення, заявляє його захист.

На засіданні суду 11 грудня оголосили заяву Януковича, який клопотав про повернення до процесу адвокатів, від яких він раніше відмовився, зокрема Віталія Сердюка.

«На підставі моєї заяви Генеральною прокуратурою України розпочато кримінальне провадження про здійснення державного перевороту у лютому 2014 року. У ході розгляду справи про державну зраду Оболонським судом Києва було визначено список свідків сторони обвинувачення, які мають бути викликані та допитані у суді. Частина з них – це свідки і потенційні підозрювані у справі про державний переворот. Для забезпечення моєї участі у справі про державну зраду і документування показів свідків або потенційних підозрюваних у справі про державний переворот залучаю й уповноважую адвокатів адвокатського АО AVER LEX для надання мені правової допомоги у повному обсязі, включаючи представництво у судовому процесі про державну зраду», – йдеться у заяві Януковича.

Головуючий суддя Владислав Дев’ятко зазначив, що навіть за наявності інших адвокатів держзахисник Ігор Ляшенко має виконувати свої обов’язки до відповідного рішення Центру з надання безоплатної правової допомоги.

В Оболонському районному суді Києва, де 11 грудня триває розгляд справи про держзраду і пособництво веденню війни щодо Віктора Януковича, чекають як свідків лідера партії «Народний фронт» Арсенія Яценюка та міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. У суді посилені заходи безпеки: на вході відвідувачів чекають співробітники поліції, які перевіряють вміст сумок.

У липні Янукович відкликав своїх адвокатів із судового процесу, в якому його обвинувачують у держзраді, після чого йому призначали державних захисників.

Оболонський районний суд Києва наприкінці червня перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

У справі, яку розглядає суд, слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.