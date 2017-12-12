Проти Саакашвілі можуть висунути нові обвинувачення – політолог

Генеральна прокуратура України обіцяє відправити плівки із записами розмов людей із голосами, схожими на голоси Міхеїла Саакашвілі та олігарха-втікача Сергія Курченка на міжнародну експертизу. Втім, політологи говорять, що подібна експертиза триватиме не менше ніж рік. І замість цього проти колишнього президента Грузії відкриють нове кримінальне провадження. Після цього оприлюднення плівок Саакашвілі доведеться вчитися домовлятися з колегами з опозиції, кажуть інші експерти.

Найближчим часом апеляційний суд розглядатиме законність арешту Северіона Дангадзе – соратника Міхеїла Саакашвілі, який – за даними Генеральної прокуратури – вів переговори з людиною колишнього українського олігарха Сергія Курченка і брав від нього гроші. На думку Руслана Чернолуцького, який очолює адвокатську групу з кількох справ «Руху нових сил», після рішення щодо Саакашвілі суд винесе аналогічне рішення і щодо Дангадзе.

Тим часом обвинувачення буде доводити, що оригінальність і автентичність записів розмов між Дангадзе та людиною Курченка, а також Саакашвілі і самим Курченком, є справжніми. Про це в ефірі телеканалу ICTV повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Ми готові залучити іноземних експертів із ФБР або Скотланд-Ярду для того, щоб вони разом із нашими експертами перевірили справжність цих плівок

«Ми готові залучити іноземних експертів із ФБР або Скотланд-Ярду для того, щоб вони разом із нашими експертами перевірили справжність цих плівок. І я впевнений, що це можна і потрібно буде зробити», – заявив Луценко. Генеральна прокуратура буде, звісно, подавати апеляцію на рішення Печерського суду, який відмовився призначати Саакашвілі будь яку-міру запобіжного заходу.

Гроші на відеозапису передає людина з бази розшуку МВС

Під час судового засідання про міру запобіжного заходу для екс-президента Грузії з’ясувалося, що гроші Дангадзе – за версією слідства – передавав один із банкірів Курченка Олександр Динник. Його було оголошено в розшук ще в 2014 році, і Динник досі перебуває в базі розшуку МВС. Відеозапис передачі грошей і запис телефонних розмов Генеральній прокуратурі передали зі Служби безпеки України.

Сам Сергій Курченко нечасто спілкується із пресою. Одне з його небагатьох інтерв’ю після втечі олігарха в Росію брав російський журналіст Іван Голованов, який тоді працював на РБК. Ані манера розмови, ані сам голос можливого «Курченка» на записі Генеральної прокуратури не схожі на те, що запам’ятав журналіст.

«Я спілкувався із Курченком у процесі інтерв’ю і мені здалося, що у цьому записі розмови із Саакашвілі Курченко якийсь інший – і ритм мовлення, і, як мені здалося, побудова фраз, і словоформи. Якось не дуже схожа манера ведення розмови на звичайну манеру Курченка, принаймні на ту, з якою я стикався на інтерв’ю», – розповідає журналіст, який зараз пише для інтернет-видання «Медуза». Інтерв’ю тривало близько години, ще стільки ж часу тривала і фотозйомка, під час якої журналіст спілкувався із олігархом більш неформально.

Записи розмов нібито олігарха і тодішнього голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ігоря Коломойського і Сергія Курченка з’явилися в мережі в 2015 році. Жоден із них не спростовував і не підтверджував оригінальності запису, проте на цих записах голос нібито Курченка дійсно схожий на Курченка, каже Голованов.

«Тоді мені здалося, що це його голос, що це схоже на його манеру розмовляти. А в останньому записі з Саакашвілі в мене не виникло відчуття, що це людина, з якою я спілкувався», – говорить він.

​ ​Касетні скандали в Україні почалися ще на початку XXI сторіччя

Історія так званих касетних скандалів в Україні почалася ще на початку 2000-х років. Тоді колишній майор Управління державної охорони України Микола Мельниченко через лідера Соціалістичної партії України Олександра Мороза оприлюднив низку записів із кабінету тодішнього президента Леоніда Кучми. Зокрема в них йшлося про можливу причетність президента до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Проте в 2011 суд відхилив плівки Мельниченка як докази.

Досі триває скандал із записами олігарха-втікача Олександра Онищенка. Він стверджує, що протягом довгого часу записував розмови із президентом Порошенком та іншими політиками і на цих записах є докази політичної корупції самого президента та його оточення. Онищенка підозрюють у розкраданні державного бюджету на мільярди гривень, а сам депутат утік за кордон. Він оприлюднив три розмови із нібито народними депутатами Олесем Довгим і Миколою Мартиненком та обіцяв передати записи Національному антикорупційному бюро, проте повідомлень про успішну співпрацю так і не з’явилось.

Будуть нові кримінальні справи – політолог

Політолог Віктор Небоженко вважає, що наступним кроком генерального прокурора і президента стануть нові обвинувачення проти Міхеїла Саакашвілі. Кримінальне провадження, за яким його намагалися заарештувати, означає, що депортації колишнього президента в Грузію не буде, говорить він.

«Легкість, із якою суддя зняла обвинувачення, зроблена для того, щоб Генеральна прокуратура виступила із новими обвинуваченнями і краще підготувалася до суду. Але довіри населення до генерального прокурора немає, і тому нова порція нібито компромату проти Саакашвілі буде ще гірше сприйматися», – зазначив він в коментарі Радіо Свобода.

На думку Небоженка до міжнародної експертизи записи передавати не будуть – перевірка триватиме не менше ніж рік, і вдалий момент для ув’язнення Саакашвілі буде втрачений.

​Політичний експерт Євген Магда в коментарі Радіо Свобода нагадав, що найближчим часом в Україні розпочнуться зимові свята і тому швидкого розвитку чекати не варто. Для Саакашвілі ж однією з основних проблем є громадянство, вважає політолог.

Саакашвілі зараз треба довести, чи є в нього українське громадянство, чи ні, тому що політична діяльність апатрида – це трошки театр абсурду

«Саакашвілі зараз треба довести, чи є в нього українське громадянство, чи ні, тому що політична діяльність апатрида (людини без громадянства, – ред.) – це трошки театр абсурду. Я думаю, що йому потрібно продемонструвати спроможність домовлятися з іншими різними українськими політиками, яку він до цього не демонстрував», – заявив Магда. Підтримка Саакашвілі з боку так званих «єврооптимістів» зменшилася, вважає він.

​У «Фейсбуці» народні депутати Сергій Лещенко і Мустафа Найєм дійсно визнають, що – незважаючи на рішення суду – в них залишаються питання до Саакашвілі щодо фінансування політичної діяльності «Руху нових сил». Сам Саакашвілі обіцяє консолідуватися з іншими політичними силами, виступати на підтримку реформ і готуватися до зміни влади конституційним шляхом.