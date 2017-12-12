Грузія: ситуація навколо Саакашвілі – внутрішня справа України

Грузинська влада намагається дистанціюватися від подій, пов'язаних з екс-президентом Грузії і колишнім губернатором Одеської області Міхеїлом Саакашвілі, включаючи його діяльність в рядах української опозиції.

Лідери правлячої партії «Грузинська мрія» неодноразово заявляли, що Саакашвілі є «політиком тижня, що минув», що з політичної точки зору в Грузії він вже «давно неактуальний». У той же час в правлячих колах не виключають екстрадицію Саакашвілі в Грузію, хоча вважають це «суто правовою справою», яка не мають нічого спільного з політикою.

В Грузії, в яку Саакашвілі не повертався з 2013 року, він оголошений в розшук за перевищення повноважень і розтрату коштів. Саакашвілі заперечує ці звинувачення, заявляючи про їх політичне підґрунтя.



«Це питання (екстрадиція) не виходило за рамки відносин правоохоронних інституцій. Я вислухав дуже багато припущень і теорій змови у зв'язку з цим питанням. Повірте, що у нас дуже багато питань для обговорення з Україною, нашою країною-партнером і другом, і насправді такі питання на політичному рівні просто не розглядаються», – заявив 12 грудня у своєму коментарі прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі.

Одночасно представники правлячої партії вважають, що так як Саакашвілі звинувачують в Грузії в певних злочинах, відповідно, інтерес грузинської держави в тому, щоб він постав перед судом. У той же час голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив ЗМІ, попри те, що заявляють грузинські прихильники екс-президента і його грузинська партія, у Тбілісі «немає ніякої політичної угоди» з українською стороною про прискорення процесу екстрадиції Саакашвілі до Грузії. У свою чергу міністр юстиції Грузії Теа Цулукіані 12 грудня заявила ЗМІ, що грузинська сторона поки що не отримувала від української сторони відповіді на тричі спрямований до Києва запит про екстрадицію екс-президента.

Передісторія

В Україні Саакашвілі звинувачують у сприянні учасникам злочинних організацій та приховуванні їх злочинної діяльності. 11 грудня Печерський районний суд міста Києва не задовольнив клопотання прокуратури про обрання як запобіжного заходу двомісячного домашнього арешту Міхеїлу Саакашвілі, і після триденного утримання під вартою екс-президент Грузії був звільнений. Прокуратура обґрунтовувала свою вимогу тим, що домашній арешт був необхідний для забезпечення безпеки Саакашвілі. Зокрема, українська прокуратура стверджує, що з метою дестабілізації ситуації в Україні російські спецслужби можуть спробувати ліквідувати Саакашвілі. Сам Саакашвілі, як і його адвокати, назвав це обґрунтування абсурдним. В кінцевому рахунку суд задовольнив вимогу адвокатів звільнити грузинського екс-президента з ув'язнення без обрання запобіжного заходу.

Примітно, що після того, як Міхеїл Саакашвілі перейшов в опозицію до президента України, його громадянство України в липні нинішнього року було припинене, яке він отримав в 2015 році. У той же час при отриманні українського паспорта, згідно з грузинським законом, грузинське громадянство Саакашвілі було анульоване, так що наразі він є особою без громадянства.



«Професійний революціонер»



Експерт Гія Хухашвілі називає Міхеїла Саакашвілі «професійним революціонером». Тобто, пояснює експерт, екс-президент Грузії відноситься до політиків екстремального типу, які живуть для того, щоб боротися з проблемою.



«У таких політиків, як Саакашвілі, немає ідентичності, вони не прикуті до якогось конкретного ареалу, вони повинні бути в постійній динаміці, в постійному процесі реформування», – вважає Хухашвілі.



При цьому, на думку експерта, ситуація в Україні створює сприятливий ґрунт для такого роду активності, оскільки, незважаючи на те, що революція в Україні почалася в 2013 році, вона не завершилася й досі.



«Революція в Україні не завершилася з тієї простої причини, що після зміни влади там нічого не змінилося. В результаті Євромайдану одну групу інтересу змінила інша, і все. Різниця між Януковичем і Порошенком не в різній системі цінностей, а в тому, що у них різні географічні орієнтири: Янукович дивився у напрямку Сходу, а Порошенко дивиться на Захід», – вважає Хухашвілі.



«Білими нитками»



Експерт скептично дивиться на звинувачення, пред'явлені Саакашвілі українською владою про співпрацю з Кремлем, і називає їх несерйозними. Хоча, за словами Хухашвілі, Москва «безумовно» користується тієї нестабільністю і кризою, які створює своєю боротьбою в Україні Саакашвілі, виходячи з того, що завдання Кремля полягає саме в тому, щоб Україна була нестабільною. Але говорити про співпрацю грузинського екс-президента з Росією, за словами Хухашвілі, є «справою, зшитою білими нитками».

«Навіть якщо уявити суто теоретично такий божевільний сценарій –тобто те, що Саакашвілі піде на співпрацю з Кремлем, навряд чи на це погодиться саме російське керівництво. Адже Саакашвілі – набагато більш дискомфортна фігура для Кремля, ніж хоча б, до речі, Порошенко, з тієї простої причини, що з ним політично домовитися просто неможливо. Він – не тільки популіст, у нього є система певних цінностей і він в ній послідовний. У будь-якому випадку, навіть якщо допустимо цей абсурд – тобто співпраця Саакашвілі з Кремлем, він буде вкрай ненадійним співпрацівником і завжди в кінцевому підсумку підведе і кине, і це відомо правителю Кремля», – говорить Хухашвілі.

«Три фази»

У той же час в інтерв'ю «Голосу Америки» експерт зазначив, що якщо уявити правління країни в трьох фазах – тобто революція, проведення реформ і правління, то Саакашвілі як «кризовий» політик, за словами Гії Хухашвілі, «незамінний» в перших двох і «катастрофічний» в третій.



Зокрема, наводячи приклад Грузії, Хухашвілі сказав, що в 2003 році Саакашвілі влаштував революцію і зумів вивести Грузію із застою, в якому вона перебувала до цього. Потім, каже експерт, він успішно створив некорумповану, добре працюючу систему, провівши низку ефективних реформ, але вже коли настав період спокійного правління, властиве йому «екстремістське ставлення до навколишнього світу», згідно з Хухашвілі, створило низку проблем.

«Такі політики, як Саакашвілі, не повинні довго перебувати при владі. Побудувавши державу, вони повинні йти з посади, так як потім їхні підходи створюють небезпеку авторитаризму», – вважає Хухашвілі.