Саакашвілі все влаштовувало: працював в команді президента, «мочив» його опонентів – Сазонов

Гості програми «Ваша Свобода»: Ігор Луценко, народний депутат України («Батьківщина»); Кирило Сазонов, політичний експерт; Коба Ліклікадзе, оглядач Грузинської служби Радіо Свобода («скайпом»).

11 грудня Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід лідерові партії «Рух нових сил» Міхеїловіі у ніч на суботу. Це їм вдалося не з першої спроби – під час попередніх спроб впродовж минулого тижня Саакашвілі вилазив на дах і виривався з авто, в якому його везли. Колишнього керівника Одеської області підозрюють у «сприянні учасникам злочинних організацій та укритті їхньої злочинної діяльності». Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Саакашвілі нібито отримав від олігарха-утікача Сергія Курченка, «гаманця» «сім’ї» Януковича, коли той був президентом, півмільйона доларів. Саакашвілі переконував, що не знає, хто такий Курченко, і стверджує, що оприлюднений запис нібито розмови з «гаманцем» «сім’ї» Януковича є підробкою. Сам Курченко заявив 11 грудня: «Саакашвілі не знаю і знати не хочу. А ось з Порошенком ми знайомі, і дуже навіть добре».

Олександр Лащенко: Пане Луценко, чому Ви прийшли у Печерський райсуд підтримати Міхеїла Саакашвілі?

Саакашвілі почав, володіючи великим обсягом інсайдерської інформації, критикувати Порошенка за корупцію, Порошенко намагається закрити йому рота

​Ігор Луценко: Я прийшов заявити клопотання про взяття його на поруки. Свого часу Порошенко і Саакашвілі були членами одного, так би мовити, політичного угруповання. Саакашвілі був приведений в Україну Порошенком. Надане громадянство було Порошенком, відповідний статус, адмінможливості. Коли Саакашвілі почав, мабуть, володіючи великим обсягом інсайдерської інформації щодо потенційних схем корупції Порошенка, критикувати Порошенка за корупцію, побачили, що Порошенко «позбавив» громадянства, витискає за межі країни, а зараз намагається таким чином закрити йому рота, не говорити про те, що відбувається всередині команди Порошенка. Потрібно, щоб ця інформація чітко звучала, щоб ми її просто всі знали, яким чином робляться справи. Я вважаю,треба не дати погрозами, судово-процесуальним тиском залякати Саакашвілі.

Ніякого «Міхо-майдану». Загальний протест проти ситуації в країні. Щодо дій Саакашвілі, вони мають скандальний характер. Сталася агресивна бесіда з Порошенком. Саакашвілі робить все, щоб зробити погано президенту

Я не бачу ніякого «Міхо-майдану». Бачу загальний протест проти ситуації в країні, котру, на жаль, погіршує наша влада. Щодо дій Саакашвілі, то вони мають достатньо скандальний характер. Очевидно, що у нього сталася дуже сильна, агресивна бесіда з Порошенком. І далі Саакашвілі робить все, щоб зробити погано президентові. Я бачу у цьому можливість саме отримати ту інформацію, яку Саакашвілі, мабуть, дуже гарно знає, будучи багато років в команді президента.

– Пане Сазонов, яка ваша оцінка всього цього, що відбувається з Саакашвілі вже тиждень, починаючи з того, як він на дах тікав?

Кирило Сазонов: «Військовополонений» і «агент ФСБ», крім того, каже, що не знає Курченка. Курченка він знає, тому що гроші з неба не падають.

Семенченко, Соболєв, вся група Саакашвілі, із «Самопомочі» друзів, свого часу влаштувала блокаду Донбасу. Всі підприємства «віджаті» перейшли під контроль Курченка

Семенченко, Соболєв, вся ця група Саакашвілі, із «Самопомочі» друзів, свого часу влаштувала блокаду Донбасу. В результаті всі підприємства «віджаті» і перейшли під контроль Курченка, який тепер через Південну Осетію продає вугілля і метал. Була співпраця? Схоже, так.

Приватизація «Одеського припортового заводу», яку зривали Саакашвілі і НАБУ, наробивши галасу, відлякуючи інвесторів. У Курченка там теж інтереси. Він про це на записах говорить. Було? Було.

Телеканал NewsONE, яким володіє Мураєв, який з Курченком давно працює, у них ще по Харкову зв’язки, – це фактично головний інформаційний майданчик Саакашвілі. Ось три непрямі докази, які мене переконують у тому, що зв’язок є. Прямий доказ – признання Саакашвілі. Але ж він не признається.

Є підозри щодо фінансування дійства з боку Росії. Те, що показував генпрокурор у парламенті, не є юридичними фактами, в суді ні до чого не призведе

​Ігор Луценко: Я погоджуюся, що є підозри щодо фінансування всього цього дійства з боку Росії. Те, що показував генпрокурор у парламенті, не є юридичними фактами, ніяким чином в суді ні до чого не призведе. Це я гарантую.

Фінансування певних учасників блокади з оточення Порошенка за змовою з Курченком є

Жодного зв’язку Соболєва і Семенченка з Саакашвілі немає. Навпаки, Соболєв заявляв, що це окремо, а ми окремо.

А щодо фінансування певних учасників блокади з боку оточення саме Порошенка за змовою з Курченком – у нас є достатньо багато. Порошенко досі не підтримує блокаду внутрішньо, але зовнішньо він погодився.

Запис зі сторони Росії, ФСБ, Путіна… Є канали співробітництва Адміністрації президента і Кремля, які зараз використані, щоб дискредитувати Саакашвілі

Західноукраїнський нафтопровід, по якому регулярно заходять партії контрабандного (до речі, наша комісія з приватизації дуже сильно цим займається) палива, де присутні інтереси Медведчука і Курченка! Ми це відкрито кажемо – ніхто навіть не намагається спростувати.

Без втручання Адміністрації президента у ці судові рішення, які забезпечують контрабанду, неможливі були б в принципі такі обсяги контрабанди дизпалива, які заходять через трубу з Російської Федерації. Очевидно, що є певні сили в оточенні президента, котрі лобіюють інтереси Курченка. Я абсолютно не здивований, що вони домовилися з кимось в оточенні Курченка, щоб записати. Зі сторони Курченка було записано – якісний запис. Це запис зі сторони Росії, ФСБ, Путіна… Є певні канали співробітництва Адміністрації президента і Кремля, які зараз просто використані, щоб дискредитувати Саакашвілі.

Щодо наслідків для України – це послаблення авторитету, особливо президентської вертикалі, посилення «народнофронтівсько»-аваківської. До речі, президент не пішов шляхом спроби депортації у Польщу назад. Очевидно, тут вже Аваков подав сигнал, що не допоможе. Ми ще отримаємо корупційні скандали, направлені саме проти Порошенка особисто.

Кирило Сазонов: Він відкрито визнає: його запросили сюди «попрацювати «торпедою». «БПП» тоді набрав менше відсотків, ніж «Народний фронт» на парламентських виборах (у частині за партійними списками; з урахуванням «мажоритарників» «Блок Петра Порошенка» вийшов на виборах 2014 року далеко вперед – ред.). Порошенко сильно злякався і почав «топити» уряд Яценюка. Ніби й союзники, а на практиці вийшло так. І використовував для цього, у тому числі, Саакашвілі.

Саакашвілі не знав, хто такий Порошенко, Грановський? Що це за люди і що за схеми? Його все влаштовувало

Що, Саакашвілі не знав, хто такий Порошенко, хто такий Грановський? Він не знав, що це за люди і що за схеми? Все він прекрасно знав. Його все влаштовувало – працював в команді президента, «мочив» його опонентів. Він думав в цей момент про Україну? Ні, він думав про себе.

Він думав про те, що колись отримає великий і жирний приз – не Одеську область, а, принаймні, крісло прем’єра. Але в Порошенка були свої плани. Коли Саакашвілі відпрацював і попросив приз, то йому сказали: вибач, друже, але можемо послом у Нідерланди відправити. Він образився, а тепер мстить Порошенкові. Слово «Україна» тут взагалі не фігурує і не фігурувало.

– Пане Ліклікадзе, наскільки у центрі уваги в самій Грузії ця тема, пов’язана з колишнім президентом країни? Дійсно, у Грузії, можливо, чекають на Саакашвілі, можливо, чекають на екстрадицію з України?

Частина грузинського суспільства думає, що Саакашвілі має повернутися і постати перед судом – проти нього порушені чотири гучні кримінальні справи

​Коба Ліклікадзе (переклад): У Тбілісі перед посольством України зібралися прихильники, протестують і критикують, м’яко кажучи, українську владу і президента Порошенка. Вони думають, що Саакашвілі переміг там, зараз переможе і тут. Інша частина грузинського суспільства думає, що Саакашвілі має повернутися і постати перед судом – проти нього порушені чотири гучні кримінальні справи, і проти інших високопосадовців, міністрів його уряду. Багато хто в Грузії думає, що зараз Порошенко пожинає плоди ігнорування грузинської влади, її вимоги, щоб Саакашвілі постав перед судом… Судовий розгляд, найімовірніше, на нього чекає.