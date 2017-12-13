Трамп підписав закон про заборону продукції «Лабораторії Касперського»

Президент США Дональд Трамп заборонив будь-якій федеральній структурі (урядовим департаментам, агентствам, організаціям та іншим держустановам) використовувати програмне забезпечення, послуги або продукти «Лабораторії Касперського».

Це положення було частиною оборонного бюджету США на 2018 рік, який Трамп підписав 12 грудня.

Заборона на використання програм «Лабораторії Касперського» американськими урядовими організаціями існувала і раніше, але тепер стала законом.

Компанію підозрюють в зв’язках з Кремлем і російськими спецслужбами. ЗМІ повідомляли, що російські хакери за допомогою антивірусу Касперського викрали документи з персонального комп'ютера співробітника Агентства національної безпеки США.

За словами Касперського, у 2014 році аналітики повідомили, що скачали дані про команду хакерів Equation Group, серед яких виявилися і секретні документи АНБ. За його словами, ці документи «були відразу ж вилучені».

Wall Street Journal повідомляв, що антивірус Касперського нібито спеціально був налаштований на пошук американських секретних документів, і це було зроблено на замовлення російської влади.

Касперський повідомив, що готовий надати «всі необхідні докази непричетності його компанії ні до російських спецслужб, ні до інших урядових структур». Також компанія пообіцяла на початку 2018 року розкрити вихідний код програм і майбутніх оновлень, щоб їх могли перевірити незалежні експерти.

Раніше «Лабораторія Касперського» сама звинуватила в стеженні агентство АНБ, яке нібито стежило в Ірані, Росії та деяких інших країнах за урядовими і військовими структурами, телекомунікаційними та енергетичними компаніями, банками, фахівцями з ядерної фізики, ЗМІ та ісламськими активістами. Шпигунське програмне забезпечення ховалося в прошивках жорстких дисків, що випускаються компаніями Western Digital, Seagate, Toshiba і іншими виробниками, і «вшивається» туди безпосередньо на заводах.

У Кремлі раніше назвали звинувачення на адресу антивірусу Касперського і його творців «безпідставними».

Оригінал – на сайті спецпроекту «Настоящее время»