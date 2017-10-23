«Лабораторія Касперського» каже, що нічого не приховує

Базована в Москві «Лабораторія Касперського» звернеться до незалежних експертів для перегляду безпеки її антивірусного програмного забезпечення. Раніше уряд США заявив, що ця програма може бути небезпечною, посилаючись на занепокоєння з приводу впливів Кремля і дій російських шпигунів.

Згідно з дослідною фірмою Gartner, програмне забезпечення «Касперського» – одне з найкращих у світі. Фірма передасть коди та інші дані для перегляду незалежними експертами і урядовими представниками. Як сказано на сторінці інформаційного агентства Reuters, перегляд розпочнеться у першому кварталі наступного року.

Директор фірми Євген Касперський заявив: «У нас немає що приховувати. Таким способом ми зможемо усунути недовір’я і підтримати наше зобов’язання щодо захисту людей в будь-якій країні на нашій планеті». Однак він не назвав тих, хто перевірятиме програмне забезпечення.

Минулого місяця адміністрація президента Трампа заборонила американським урядовим установам користуватися антивірусними програмами «Касперського».

Експерти з кібербезпеки неодностайні щодо того, чи російська розвідка викрала програмне забезпечення «Касперського», чи до цього був причетний хтось із співпробітників фірми.

Представники ізраїльської розвідки, пише Reuters, встановили, що хакери російського уряду використали програму «Касперського» для крадіжки таємниць Агентства національної безпеки США. Про це повідомили провідні американські ЗМІ.

Проте Касперський постійно заперечує ці звинувачує, кажучи, що не допомагав російському або іншому уряду в шпигунській діяльності та що його вплутали в політику після того, як Росія втручалася в американські вибори 2016 року. Кремль також відкидає ці звинувачення.

Американські експерти вважають, що дії Касперського відкрити свої програми для іноземного перегляду – правильний крок, але, можливо, недостатній для відновлення довіри. Такої думки, серед іншого, колишній директор АНБ генерал Майкл Гейден.

«Лабораторія Касперського» відкриє «центри прозорості» в Азії, Європі і Сполучених Штатах, в яких можна буде ознайомитися з результатами огляду продукції фірми і обмірковувати питання, пов’язані з кібербезпекою.