Керівник «Лабораторії Касперського» знову заявив про готовність свідчити у США

Керівник компанії комп’ютерної безпеки «Лабораторія Касперського» (Kaspersky Lab) Євген Касперський повідомив агентству Reuters 14 вересня, що готовий у США надати докази непричетності його компанії до російських спецслужб чи до інших урядових структур. За його словами, для цього йому необхідно в прискореному режимі отримати американську візу.

Намір свідчити перед американськими законодавцями Касперський уже декларував на початку липня, коли вперше пролунали звинувачення в співпраці його компанії з російською владою.

Касперського запросили дати свідчення в Конгресі США. Про це 14 вересня повідомив комітет з науки, космосу і технологій Палати представників.

12 вересня Департамент внутрішньої безпеки США заборонив всім урядовим установам використовувати продукти «Лабораторії Касперського». Білий дім вважає, що компанія може мати зв'язки з російською розвідкою, яка через її програми може здійснювати хакерські атаки на американські структури.

Кремль розкритикував владу США за це рішення. 14 вересня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це суперечить прозорій конкуренції і спрямоване на послаблення російської антивірусної компанії на світовому ринку.