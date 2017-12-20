Україна отримала благодійну допомогу зі США – дорогу «штучну шкіру» для людей із опіками

Львів – Понад 200 українців зі складними опіками мають унікальний шанс на безкоштовну операцію з пересадки «штучної шкіри», а відтак і можливість повернутись до повноцінного життя. Благодійники зі США надали Україні «Інтегри» на 1 мільйон 600 тисяч доларів. Ініціатором цієї програми є американський лікар, керівник американсько-українського соціального проекту проти опіків Геннадій Фузайлов. Сім років американський професор надає безкоштовну допомогу обпеченим дітям в Україні і запроваджує програму профілактики дитячих опіків.

Люди продають майно, щоб придбати «штучну шкіру» для обпеченої рідної людини, щоб врятувати і повернути її до нормального життя, розповів лікар бостонської клініки Шрайнерів, професор Геннадій Фузайлов. Саме він подбав про те, щоб Україна отримала «Інтегру». Для прикладу, це біологічне синтетичне покриття розміром 10 на 25 сантиметрів коштує від 8 до 12 тисяч доларів. Його використовують при пересадці шкіри на ушкодженій від опіків досить великій ділянці, це сприяє відновленню всіх шарів шкіри людини.

«Штучна шкіра» дуже дорога, тому українські медичні заклади її не використовують, відповідно, лікарі, про це вони самі говорять, не мали практики її пересаджувати. Геннадій Фузайлов уже передав Україні «штучну шкіру» «Інтегра» і тепер для американського лікаря важливо, щоб вона потрапила до конкретних пацієнтів, була використана за призначенням, щоб уникнути будь-яких зловживань. У медичні заклади її не передаватимуть, бо гуманітарна допомога не повинна пропасти, додає професор.

Завдяки великим зусиллям мені вдалось отримати синтетичну шкіру для всієї України – це допомога для всієї держави

«Завдяки великим зусиллям мені вдалось отримати синтетичну шкіру для всієї України – це допомога для всієї держави. Я хочу всім повідомити, що цей продукт доступний безкоштовно. І важливо, щоб розподіл матеріалу проводився якнайбільш прозоро і відкрито, щоб жодна його частинка не була продана. Я знаю, що Україна має невеликий досвід роботи з «Інтегрою», є небагато хірургів, які знають, як цей продукт використовувати. Оскільки це дорогий матеріал, його купують приватно для приватних лікарень. Я готовий допомогти у консультаціях, навчанні українських хірургів. Ми зараз маємо спільно скласти прозору систему розподілу «штучної шкіри», – каже Геннадій Фузайлов.

Допомога потрапить напряму пацієнтові – Фузайлов

Лікар припускає, що серед пацієнтів будуть українські військовослужбовці, які лікуються у госпіталях із численними опіками, а тому очікує на співпрацю з військовими хірургами.

Ця біологічна синтетична шкіра використовується для гострої стадії опіків і реконструктивних операцій. Моя мета – надавати цей продукт конкретному хворому, щоб добитись ефективного результату

«Ця біологічна синтетична шкіра використовується для гострої стадії опіків і реконструктивних операцій. Я думаю, що краще використовувати в Україні для реконструктивних операцій. Моя мета – надавати цей продукт конкретному хворому, щоб добитись ефективного результату. Для того, щоб цей матеріал використовувати для важкохворих, потрібні стерильні умови, щоб хворий не був інфікованим. Американські хірурги переважно використовують «Інтегру» для реконструктивних операцій. У США діє 3-4 великі центри, де сконцентровані всі хворі, і використання цих матеріалів «Інтегра» йде з цих центрів», – наголосив Геннадій Фузайлов.

Щоб отримати безкоштовно «штучну шкіру» обпечена людина повинна зробити фотографію, проконсультуватись із лікарем і надіслати всі дані відповідальним особам за розподіл цієї гуманітарної допомоги. Геннадій Фузайлов безпосередньо спілкуватиметься з українськими хірургами, які проводитимуть операцію з пересадки шкіри, а також із колегами огляне всіх пацієнтів, яких оперуватимуть в Україні українські медики.

Ми чекаємо на звернення пацієнтів, просимо зголошуватись. На сьогодні телефонував лише один чоловік із Києва

«Українські лікарі багато їздять за кордон і навчаються. Хоч досвід у лікарів невеликий, але вони вчаться. Ми чекаємо на звернення пацієнтів, просимо зголошуватись. На сьогодні телефонував лише один чоловік із Києва. Оскільки термін зберігання «штучної шкіри» 2 роки, то за цей час ми маємо знайти пацієнтів і надати їм безкоштовну допомогу», – повідомила Мирослава Децик, яка відповідає в Україні за розподіл допомоги зі США.

Геннадій Фузайлов також просить українців контактувати і з ним через його сторінку у Facebook: «Мої координати відкриті, мені важливо, щоб люди повірили, що це – не блеф, що це реально, і я відповім на всі запитання».

Досвіду немає, але вчимось – хірург

В Україні під час пересадки шкіри найчастіше приживляють на опіках свинячу шкіру і рана гоїться значно швидше. Цей метод винайшов тернопільський лікар. У світі використовують дуже часто тканини мертвої людини, яка дуже добре приживляється, але в Україні заборонена трансплантація органів та інших анатомічних матеріалів людини. Штучні замінники дорого коштують. Але який саме приживляти матеріал на обпеченій ділянці тіла, залежить від важкості травми, тобто площі опіків, їхньої глибини.

Хірург військового госпіталю у Львові Віктор Ловга розповів, що для тимчасового закриття опіків на тілі у шпиталі використовують замінники, але «Інтегри» не отримували ніколи, тому не мають досвіду роботи з цим матеріалом.

«Я не маю досвіду застосування цієї «штучної шкіри», але ми їздимо по конференціях, багато вчимось. Не думаю, що з нею важко працювати, але рана в людини має бути ідеально чиста, тоді буде результат. На гнійній рані приживляти нема сенсу. Про «Інтегру» пишуть, що це для тимчасового приживляння рани, а хтось наголошує, що для постійного. Під нею відбувається заживлення рани», – каже військовий хірург Віктор Ловга.

В Україні є хірурги, які зможуть працювати зі штучною шкірою зі США, переконаний Геннадій Фузайлов. Гуманітарна допомога дарує надію десяткам людей повернутись до нормального життя, почуватись комфортно.

Щороку в Україні, за даними медиків, травмується близько 10 тисяч дітей від опіків. На Львівщині – понад 600. Сім років поспіль Геннадій Фузайлов приїжджає в Україну зі своїми американськими колегами, і вони оперують обпечених діток, даруючи їм «нове життя». Опіки серед дитячих травм в Україні найчисельніші, але саме від цієї небезпеки можна уберегти дитину. Адже, за словами медиків, більшість цих травм стається з вини або ж неуважності батьків. Якщо дотримуватись простих правил догляду за дитиною, то багато трагічних випадків можна було б уникнути, кажуть фахівці. У 2015 році лікар Геннадій Фузайлов запровадив програму профілактики дитячих опіків у Львові, під час якої навчає батьків, як уберегти дитину від небезпеки і надати першу допомогу. Такий проект із наступного року стане загальноукраїнським. Бостонський лікар наголошує, що у США саме завдяки широкій інформаційній кампанії про профілактику опіків вдалось суттєво змінити ситуацію щодо дитячого травматизму і зменшилась кількість дітей, які отримали опіки. Лікар сподівається на такий результат і в Україні.