Бездіяльністю ми підіграємо Кремлю – депутат щодо закону про реінтеграцію Донбасу

Законопроект про реінтеграцію Донбасу можуть ухвалити на позачергових засіданнях Верховної Ради, вважає народний депутат від БПП Валерій Карпунцов. Цього тижня, на його думку, вже немає сенсу виносити його на розгляд, адже парламент не встигне опрацювати всі 700 правок до документа. Натомість Вікторія Войціцька вважає перенесення невиправданим зволіканням, яке грає на руку Москві.

Голова фракції «Народний Фронт» Максим Бурбак зазначив, що законопроект про реінтеграцію Донбасу необхідно розглянути 21 грудня.

Закон про визнання Росії агресором, має бути ухвалений в найкоротший термін

«Закон про визнання Росії агресором, про покладання повної відповідальності на Росію за окуповані території має бути ухвалений в найкоротший термін. Позиція «Народного Фронту» чітка, послідовна і незмінна. Цей закон потрібен Україні, і його ухвалення є надважливим правовим і політичним рішенням в нашій країні. Це дозволить нам захистити мирне населення окупованих територій через поширення на нього норм міжнародного права щодо обов’язків і відповідальності країни-окупанта. Крім того, це стане підставою для розширення українських і міжнародних санкцій проти Росії», – заявив він.

Законопроект по реінтеграції Донбасу зазнав великої кількості правок, тому закликаю дочекатися висновку юридичного управління

Представниця президента в парламенті Ірина Луценко зазначила, що після правок законопроект не повинен зазнати істотних змін і закликала до додаткових консультацій: «Законопроект по реінтеграції Донбасу зазнав надзвичайно великої кількості внесених правок, тому закликаю вас дочекатися висновку юридичного управління і з розумінням віднестися до деформованої стратегії, і закликаю все-таки провести додаткові консультації».

Бачимо, що відбувається гальмування в розгляді цього законопроекту в залі парламенту

Народний депутат від партії «Самопоміч» Вікторія Войціцька нагадує, що її фракція ще два роки тому внесла на розгляд парламенту законопроект про окуповані території, який визначає Росію агресором.

«Два роки ми чекаємо на те, щоб був розглянутий і наш законопроект, і законопроект, який був терміново внесений президентом, як ви пам’ятаєте, на початку осіннього сезону. На жаль, ми бачимо, що відбувається гальмування в розгляді цього законопроекту в залі парламенту», – констатувала Войціцька в ефірі «Ранкової Свободи».

​На її думку, затримка з розглядом документа свідчить про небажання певних політичних сил всередині України оголосити статус Росії в цій війні.

Натомість народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Валерій Карпунцов вважає, що наприкінці пленарного тижня винесення законопроекту в сесійну залу недоцільне.

Можемо внести, але 700 правок – за один день не впораєшся

«Можемо внести, але 700 правок – з практики останніх актів, які ми приймали з сотнями правок, зрозуміло, що за один день не впораєшся і що це більш тактико-політичний крок, ніж юридичний», – міркує депутат.

Сам законопроект, на думку Карпунцова, буде швидше планом зі звільнення окупованих територій, тож і ухвалять його тоді, коли буде розроблено алгоритм цього процесу.

Позиція президента стосовно війни з Росією відома: в нас – антитерористична операція. В нас гібридна війна, гібридний і захист

«Зараз за зовнішню політику в нас в державі, відповідно до Конституції, відповідає президент. Позиція президента стосовно війни з Росією, агресії терористичних організацій відома: в нас – антитерористична операція і наші союзники – це наші партнери з Європейського союзу, США, які пропагують також Мінські угоди. В нас іде гібридна війна, гібридний і захист», – пояснює Карпунцов.

Раніше представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила про необхідність відкласти розгляд законопроекту, щоб не зірвати обмін полоненими.

Цей аргумент не переконує Вікторію Войціцьку. Представниця «Самопомочі» переконана, що законопроект – в разі його ухвалення – дозволить вимагати від Росії компенсації за збитки, завдані Україні в ході конфлікту.

Зволікання із ухваленням законопроекту посилює позиції Росії в питанні можливої миротворчої місії ООН на Донбасі

«Зволікання із ухваленням цього законопроекту лише посилює позиції країни-агресора Росії, в тому числі і в питанні можливої миротворчої місії ООН на Донбасі. Чому? Тому що щойно ми на рівні України визнаємо Росію агресором, ухвалимо відповідний закон, Росія не зможе навіть опосередковано впливати і вимагати своєї присутності в цій місії. Але сьогодні ми маємо ситуацію, коли фактично своєю бездіяльністю підіграємо Кремлю», – переконана вона.

В такому контексті, вважає вона, нелогічно, що Україна очікує підтримки світу в плані санкцій проти Росії, але не може на законодавчому рівні перекласти відповідальність на неї як на агресора.

Валерій Карпунцов погоджується з цією аргументацією – з точки зору права, за його словами, стягнути компенсацію за збитки легше, якщо є чітко визначений агресор. Проте, нагадує він, законодавчі акти не змінюють ситуацію самі по собі.

Можемо будь-який акт прийняти, але це автоматично не поверне нашу власність

«Ми можемо будь-який акт прийняти, визнати будь-які дефініції і позиції, але це автоматично не поверне нашу власність, не відновить порушення прав наших співгромадян і ніяким чином, я думаю, не вплине на свідомість Путіна та інших агресорів», – визнає депутат.

Парламент, за його словами, може ухвалити законопроект, щойно буде визначено план дій із деокупації територій.

Якщо буде розуміння, яким чином діємо, він може бути ухвалений на будь-яких позачергових засіданнях

«Якщо буде розуміння, яким чином ми діємо і які дії призведуть до звільнення нашої території від окупанта та відновлення кордонів, він може бути ухвалений на будь-яких позачергових засіданнях, які будуть скликані, тому що немає важливішого питання, ніж закінчення війни в нашій державі», – запевнив Карпунцов.

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