Україні вдається відстоювати свої позиції щодо майбутнього Донбасу – Трегубов

Гості програми «Ваша Свобода»: Андрій Тетерук, народний депутат України («Народний фронт»); Андрій Сенченко, народний депутат V-VII скликань; Віктор Трегубов, політичний оглядач, шеф-редактор сайту «Петро і Мазепа». Законопроект про реінтеграцію Донбасу Верховна Рада розгляне наступного пленарного тижня – у січні, повідомив 20 грудня спікер парламенту Андрій Парубій. А перший віце-спікер Ірина Геращенко висловила упевненість, що закон ухвалять у перший же сесійний тиждень січня. Верховна Рада визнає Росію країною-агресором достатньою кількістю голосів, прогнозує Ірина Геращенко. Вона додала – «Ми поставимо на розгляд в сесійній залі закон у другому читанні тоді, коли це буде тактично вигідно Україні». А напередодні Геращенко зауважила, що поточний тиждень також є важливим для майбутнього Донбасу: «Продовження санкцій ЄС проти Росії, ми б’ємося над звільненням заручників, в ООН міністр Клімкін вів інтенсивні консультації по миротворцях… А якщо президентська стратегія деокупації буде радикально змінена через правки – цей закон справедливо чекає вето».

Олександр Лащенко: Пане Сенченко, на ваш погляд, відкладення повного ухвалення документу про деокупацію Донбасу, ось ці аргументи Ірини Геращенко справедливі?

Фракції, які виступали проти в першому читанні, виступали проти легалізації «мінської змови» у законі. Зараз всі, окрім «Опоблоку» і БПП, готові голосувати. У тому числі і «Народний фронт», і «Батьківщина»

​Андрій Сенченко (переклад): Я давно в політиці і все намагаюся звикнути, що в політиці так багато брехні. Коли виходить Геращенко на трибуну – я не чую жодного слова правди. Це просто абсолютно брехня, що вона, вибачте, меле з трибуни. Фракції, які виступали проти (я не маю на увазі «Опоблок») цього закону в першому читанні, виступали проти легалізації «мінської змови» у цьому законі. Зараз всі фракції, окрім «Опоблоку» і БПП, готові голосувати за цей закон. У тому числі і «Народний фронт», і «Батьківщина».

Насправді це закон не про реінтеграцію і не про деокупацію. Законом призупиняється ось це брехливе АТО. Не вистачає духу у влади назвати все своїми іменами, але хоча б робиться вірний крок у правильному керунку з точки зору надання іншої правової форми нашим діям на сході країни щодо захисту суверенітету.

Займаємося судами проти країни-агресора в інтересах громадян. Обсяг претензій понад 100 мільярдів доларів

Ми займаємося системно судами проти країни-агресора в інтересах громадян, які постраждали. Загальний обсяг претензій, які можуть пред’явити українські громадяни, які постраждали в результаті агресії і окупації, понад 100 мільярдів доларів.

Стаття 19 закону «Про боротьбу з тероризмом» – людина постраждала в результаті теракту, все компенсує рідна держава. Який теракт може тривати 3,5 роки?! Абсурд!

Сьогодні люди перебувають на правовому перехресті. З одного боку, очевидно, що треба висувати претензії Кремлю, який розв’язав війну, а з іншого – є брехлива можливість, яка з’явилася за рахунок АТО. Стаття 19 закону «Про боротьбу з тероризмом» – якщо людина постраждала в результаті теракту, то все йому компенсує рідна держава. Який теракт може тривати 3,5 роки?! Абсурд!

Таких глухих кутів через те, що не вистачило духу війну назвати війною, надбагато. Петро Порошенко намагається за будь-яку ціну уникнути ухвалення цього закону.

Території визнаються окупованими, Російська Федерація – агресор, відміняється ганебна вільна економічна зона в Криму

Позитивні моменти законопроекту. Зміна правової форми, ці території визнаються окупованими, ще раз чітко фіксується, що Російська Федерація – агресор, відміняється ганебна вільна економічна зона в Криму і звільнення від судового збору громадян України, які постраждали від російської агресії, які позиваються до суду проти держави-агресора.

Але якщо сьогодні повертаємо Крим і Донбас, то абсолютно до цього не готові

Але якщо ми сьогодні повертаємо Крим і Донбас, то ми абсолютно до цього не готові. На сьогодні є лише дві формули – «особливий статус», практично повна амністія і негайні вибори... Коли міжнародний збройний конфлікт триває роки, то він, хочеться чи ні, набуває ознак внутрішнього. Якщо імплементувати цю «мінську формулу», то у нас буде на довгі роки наджорсткий внутрішній конфлікт.

– Пане Трегубов, на вашу думку, є справжні об’єктивні мотиви відкладати ухвалення цього законопроекту?

Уявімо, що просто завтра росіяни з Донбасу пішли. У нас є хоча би стратегічне бачення того, як будемо проводити реінтеграцію

​Віктор Трегубов: Слід в першу чергу пересвідчитися у тому, що будь-який закон, який ухвалить Верховна Рада, буде практично імплементований. Уявімо, що просто завтра росіяни з Донбасу пішли. У нас є хоча би стратегічне бачення того, як будемо проводити реінтеграцію, чи ми запропонуємо амністію, у нас є юридичне визначення колаборації? Я не впевнений, (що ухвалення законопроекту в січні сприятиме вирішенню озвучених питань – ред.).

На цьому тижні від «Народного фронту» Сергій Висоцький подає інший закон – про те, кого ми визнаємо колаборантами. Чи не слід це розглянути попередньо? Реінтегруємо чи деокупуємо – на яких умовах? Я не бачу практичних наслідків законопроекту.

Не зважати на західних партнерів неможливо. А от на позицію росіян нам не слід зважати жодним чином

У виконавчому процесі безпосередньо задіяні і наші західні партнери. Історично так склалося, що, оскільки ми самі не можемо на дипломатичному і військовому фронті впоратися з Російською Федерацією, на жаль, то нам потрібна їхня допомога. Не зважати на їхню (західних партнерів – ред.) думку фізично неможливо. Можемо стати в позицію «а ми такі горді» – чим це закінчиться, якщо вони відстороняться? А от на позицію росіян нам не слід зважати жодним чином.

Ми є суб’єктом – можемо донести елементи, які є неприйнятні

Єдине, що може бути досягнутий консенсус західних партнерів у домовленостях з Росією, який нас так чи інакше не влаштує. Але, на щастя, ми тут є суб’єктом – можемо озвучити і власну думку і донести елементи, які є неприйнятні.

– Пане Тетерук, щодо цього законопроекту є розбіжності між «Народним фронтом» і БПП чи є консолідована позиція щодо деокупації Донбасу?

Всі політичні сили, окрім «Народного фронту», вагаються у прийнятті цього законопроекту. Ми наполягаємо на тому, що цей законопроект потрібно ухвалювати вже вчора

​Андрій Тетерук: Якби була консолідована позиція, то давно вже була би оформлена у вигляді голосування за законопроект №6163. Наразі маємо ситуацію, коли всі політичні сили, окрім «Народного фронту», вагаються у прийнятті цього законопроекту. Ми наполягаємо на тому, що цей законопроект потрібно ухвалювати вже вчора.

Законопроектом визначаємо, що Росія є країною-агресором і покладаємо всю відповідальність на Росію

Законопроектом чітко визначаємо, що Росія є країною-агресором і покладаємо всю відповідальність на Російську Федерацію за дотримання прав і свобод і ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Розрив дипломатичних відносин з Росією – ця правка була відхилена на комітеті.

Цей законопроект є достатньо хитким визначенням держполітики щодо деокупації території, дає інструменти використання ЗСУ в межах Донецької та Луганської областей. Ми встановили і дату початку окупації – 20 лютого 2014 року.

Натомість нас дуже обурює, що інші політичні сили шукають якогось якісно співвідношення зірок або параду планет, щоб настав момент просвітлення, коли можемо цей законопроект проголосувати. Цей законопроект все рівно буде ухвалений. Вимагатимемо, щоб цей законопроект було поставлено на розгляд у перший тиждень сесійний вже з січня наступного року.