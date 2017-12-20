Міжнародний план Собчак починається з України

Кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак в разі перемоги на виборах 2018 року свій перший візит на посаді глави держави здійснить до України. Про це вона повідомила під час відеоконференції з українськими журналістами. Чому саме український напрямок в міжнародній політиці Собчак вибрала як пріоритетний?

Ксенія Собчак – випускниця Московського державного інституту міжнародних відносин, кузні фахівців з міжнародних питань. Можна сказати, що в цьому «без п’яти хвилин» кандидатка в російські президенти знає справу. Тим цікавіше позиція Собчак з «українського питання», а точніше, з двох його принципових питань. Ця позиція полягає в необхідності проведення «міжнародного референдуму» про статус анексованого Росією українського Криму, а також виведенні всіх російських військ з Донбасу і встановлення там миру.

Російський політолог Дмитро Орєшкін вважає принципово важливим той момент, що Собчак у відносинах з Україною має намір повернути Росію в площину права.

«Вона говорить про повернення на простір правової держави. Їй, звичайно, відразу будуть говорити: а ось Сполучені Штати... Покажіть мені, як США скидали Януковича. Де був пан Гіркин з автоматом або ще хтось? Ось це відчуття, спеціально підтримуване владою, нерозуміння різниці між правовими методами і неправовими методами ведуть путінську Росію в глухий кут. Собчак це розуміє, вона правильно позиціонує проблему: або ми живемо за законом, або ми живемо за поняттями», – зауважує Орєшкін.

Про те, що Крим український Ксенія Собчак заявила ще під час своєї найпершої прес-конференції. Тоді ж вона сказала, що ратує за звільнення всіх політв'язнів в Росії, в тому числі й українців.

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Висловлювання Собчак щодо України навряд чи додадуть їй голосів виборців, але важливіше, що це – позиція чесна, вважає політик, екс-депутат Держдуми Росії Дмитро Гудков.

Це просто чесна позиція, яка, можливо, завадить їй отримати великий відсоток на виборах. Росія повинна вивести війська з Донбасу і припинити підтримувати ескалацію. Росія повинна визнати порушення міжнародного права в Криму

«Політик повинен робити неправильні для себе кроки, а правильні для країни кроки. І чесні кроки. Тому те, що Ксенія заявляє, – це просто чесна позиція, яка, можливо, завадить їй отримати великий відсоток на виборах, але зате вона чесна. Цілком очевидно, що Росія порушила міжнародне право. Цілком очевидно, що Росія повинна вивести війська з Донбасу і припинити підтримувати ескалацію. Очевидно, що Росія повинна визнати порушення міжнародного права в Криму і виробити спільну з Україною якусь дорожню карту виходу з цієї кризової ситуації. Бо якщо ми цього не зробимо, то у Росії будуть проблеми не лише з Україною, а взагалі з усім цивілізованим світом, який, по суті, сьогодні Росію виключив з багатьох важливих економічних, геополітичних та інших процесів», – пояснює Гудков.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Президентські вибори в Росії відбудуться 18 березня 2018 року. Крім Ксенії Собчак, у них мають намір взяти участь чинний президент Володимир Путін, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, лідер «Яблука» Григорій Явлінський, а також опозиціонер Олексій Навальний, якого, швидше за все, до виборів не допустять.