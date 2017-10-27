Опитування: за Собчак готові проголосувати 9% росіян

Більшість росіян – 90% – не стали б голосувати за телеведучу Ксенію Собчак на виборах президента Росії, допускають таку можливість 9% – свідчать дані жовтневого опитування російського «Левада-центру».

Електоральний рейтинг Собчак, за оцінками соціологів, не перевищує одного відсотка. У той же час рейтинг опозиціонера Олексія Навального виріс до двох відсотків.

За даними дослідження, за чинного президента Росії Володимира Путіна проголосували б 66 відсотків тих, хто готовий взяти участь у виборах. На другому місці – лідер ЛПДР Володимир Жириновський з рейтингом три відсотки.

Напередодні «Левада-центр» опублікував результати опитування, яке показало, що Собчак очолила рейтинг недовіри росіян до політиків і громадських діячів, змістивши в ньому голову уряду Росії Дмитра Медведєва.

Телеведуча Ксенія Собчак 18 жовтня офіційно оголосила про свій намір балотуватися на посаду президента Росії в 2018 році. Назвавши себе кандидатом «проти всіх», вона закликала звільнити політв’язнів, а також заявила, що Крим – український, згідно з міжнародним законодоавством. За останній вислів у Держдумі Росії вимагали притягнути Собчак до кримінальної відповідальності.

Вибори президента Росії відбудуться у березні 2018 року. Про свій намір балотуватися раніше заявили опозиціонер Олексій Навальний, лідер ЛДПР Володимир Жириновський і засновник «Яблука» Григорій Явлінський. Володимир Путін поки що офіційно не оголошував про своє висування на новий термін.