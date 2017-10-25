У Росії закликали покарати Собчак за слова про український Крим

У Росії деякі політики закликали покарати діячку Ксенію Собчак, яка заявила про намір балотуватися на посаду президента Росії, за її слова, що Крим залишається українським, попри його окупацію Росією.

Зокрема, депутат Державної думи (нижньої палати парламенту Росії) від Компартії Валерій Рашкін звернувся до Генеральної прокуратури Росії з вимогою перевірити слова Ксенії Собчак на відповідність російському законодавству, яке вважає окупований український Крим «частиною Росії». На думку Рашкіна, слова Собчак «виправдовують здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії» з погляду Москви, тобто вважаючи Крим «російським».

Інший депутат Держдуми, голова фракції власної партії, так званої Ліберально-демократичної, Володимир Жириновський назвав заяву журналістки і телеведучої про Крим «злочином» і закликав «посадити» її на п’ять років.

Останніми днями Ксенія Собчак виступила з низкою заяв, у яких наголошувала, що з погляду міжнародного права Крим залишається частиною України і Росія окупувала півострів незаконно. Але вона не виступала з прямими закликами повернути Крим Україні. У відповідь на критику її слів, Собчак заявляла, що не порушувала російського закону, який забороняє заклики до «порушення територіальної цілісності Росії», бо лише констатувала факт щодо міжнародно визнаного українського статусу Криму.

На території українського Криму 16 березня 2014 року, за умов окупації півострова російськими військами, Москва влаштувала псевдореферендум, за заявленими результатами якого Росія оголосила про вступ півострова до неї. Цього «референдуму» і його наслідків не визнали ні Україна, ні майже вся світова спільнота, за винятком кількох лічених країн. Генеральна асамблея ООН своєю резолюцією про територіальну цілісність України 2014 року прямо підтвердила належність Криму Україні й визнала нечинним псевдореферендум, який Росія влаштувала на окупованому півострові і на сумнівні «результати» якого посилається як на «підставу» для захоплення Криму. Іншою резолюцією, про права людини у Криму, Генасамблея 2016 року визнала за Росією статус держави-окупанта і її відповідальність за порушення цих прав у Криму.