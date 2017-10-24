Росія: Собчак назвала Крим українським і закликала звільнити політв’язнів

Російська телеведуча, опозиційна активістка Ксенія Собчак, яка минулого тижня оголосила про намір балотуватися в президенти Росії, заявляє, що Крим є територією України, відповідно до міжнародного права.

Вона сказала про це, відповідаючи на питання в рамках своєї першої передвиборної прес-конференції. За словами Собчак, анексувавши півострів в 2014 році, Росія порушила Будапештський меморандум.

Вона запевнила, що в рамках своєї кампанії готова до діалогу з питання про статус Криму. При цьому Собчак додала, що багато росіян на півострові підтримали його «приєднання до Росії».

Журналістка підкреслила, що вважає Україну найважливішим партнером, дружбу з яким необхідно відновити.

Вона також закликала до вирішення питання українських політв’язнів, які відбувають покарання за рішенням російських судів. Собчак наголосила, що тиск, який чиниться на засуджених «у рази» перевершує тягар інкримінованих їм злочинів.

18 жовтня Собчак заявила про намір брати участь у виборах президента Росії, призначених на березень 2018 року. Вона назвала себе «кандидатом проти всіх» і підкреслила, що вимагає змін в Росії.

Журналістка також зазначила, що готова зняти свою кандидатуру, якщо до виборів буде допущений Олексій Навальний, про неможливість висування якого заявляла ЦВК Росії, пояснюючи це наявність в нього умовного засудження. Сам опозиціонер перед цим назвав Собчак «карикатурним ліберальним кандидатом», але пізніше додав, що право брати участь у виборах має бути у всіх.

Раніше в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що телеведуча балотуватиметься на посаду президента Росії за згодою адміністрації Володимира Путіна. Цю інформацію заперечує як Кремль, так і сама Собчак.