«Крим український. Крапка» – Ксенія Собчак

Ксенія Собчак, яка нещодавно оголосила про участь у президентській кампанії в Росії, 24 жовтня представила главу свого передвиборчого штабу і виступила з програмними заявами, в тому числі і щодо Криму.

На прес-конференції Ксенії Собчак в «Електротеатрі Станіславський» у Москві, як і очікувалося, яблуку було ніде впасти. І очікування ефектних ходів і гучних заяв від колись світської левиці і телеведучої виправдалися.

Свою прес-конференцію я починаю з вимоги звільнення політв'язнів і вимоги звільнення незаконного переслідування тих людей, які невинні і яких переслідують за їхні погляди

«Свою прес-конференцію я починаю з вимоги звільнення політв'язнів і вимоги звільнення незаконного переслідування тих людей, які невинні і яких переслідують за їхні погляди. Я вважаю, що застосування сили до них непропорційне з тим, що зробили ці люди. Я вважаю, що слідство і прокуратура навмисно порушували справи і переслідували цих людей», – заявила Собчак.

Як тільки Собчак оголосила про висунення своєї кандидатури на посаду президента Росії, з'явилася інформація, що зробила вона це зі схвалення господаря Кремля. Після чого в публічному просторі почалася досить жорстка полеміка між Собчак і неформальним лідером опозиції Олексієм Навальним. Навальний, однак, через судимість не може брати участь у виборах.

«Крим український»

Ксенія Собчак – дочка наставника Володимира Путіна Анатолія Собчака. Свого часу Ксенія виступала в досить жорсткій опозиції до російської влади. Сьогоднішня заява Собчак з приводу Криму є продовженням цієї лінії.

Крим український. Крапка

«Ми порушили наше слово. Ми порушили Будапештський меморандум 1994 року. Ми обіцяли, і ми цю обіцянку не виконали. З точки зору міжнародного права, Крим український. Крапка.», – сказала Собчак.

Російський політолог Кирило Рогов вважає, що Собчак навряд чи братиме участь у президентських виборах, а нинішня її кампанія виглядає непідготовленою. Проте Рогов визнає, що висловлювання щодо політв'язнів і Криму виглядають цілком усвідомленими.

Щодо Криму – це дуже така грамотна заява, вона означає певну політичну позицію

«Щодо Криму – це дуже така грамотна заява, вона означає певну політичну позицію. І, дійсно, ця позиція цілком продумана, тому що, як би російські виборці не ставилися до цього питання, ми стоїмо перед реальністю, що, незалежно від того, як вони самі ставляться до проблеми Криму, Собчак зазначила, що це невизнана міжнародним співтовариством анексія», – зазначив політолог.

Своїм шляхом

Раніше Ксенія Собчак також висловлювалась на тему Криму. Зокрема, у березні 2015 року в інтерв'ю польському виданню Newsweek, вона заявила: «Для мене, як для більшості підлітків в радянські часи, Крим – це позитивні емоції: канікули, перше кохання тощо. Якби я була президентом, то, можливо, сама теж наважилася б на приєднання Криму».

Втім, тоді вона зазначила, що робила б це іншим способом: вкладаючи інвестиції, пропонуючи привабливу модель розвитку Криму, але без «зелених чоловічків», агресії і вивішування російських прапорів.

24 жовтня на прес-конференції у Москві Ксенія Собчак представила главу свого передвиборчого штабу. Його очолить Ігор Малашенко, який був одним із засновників російської телекомпанії «НТВ», а в 1996 році очолював передвиборний штаб Бориса Єльцина.