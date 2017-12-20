У Мінську домовилися про відновлення перемир’я від 23 грудня, дати обміну немає

20 грудня у Мінську відбувся останній цього року, 73-й, раунд переговорів Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. У Мінську було оголошене чергове перемир’я від 23 грудня в зв’язку з новорічними святами. Крім того, контактна група підтвердила необхідність обміну заручниками до свят.

20 грудня на переговорах планували узгодити дату обміну заручниками за формулою «306 на 74» – 306 зі списку окупованих районів Донбасу (ОРДЛО), 74 – з українського списку полонених бійців. На попередніх засіданнях група заявляла, що є домовленість про такий обмін до Нового року.

Але обговорення цього питання у Мінську цього дня не було, була скайп-конференція, але рішення немає, відповідно, немає дати обміну.

ТКГ підкреслює необхідність забезпечення миру та спокою. А також підтверджує прагнення здійснити обмін утримуваними до різдвяних та новорічних свят

Посередник на переговорах у Мінську від ОБСЄ посол Мартін Сайдік оголосив заяву Тристоронньої контактної групи про припинення вогню із 23 грудня та про обмін полонених: «ТКГ за участю представників ОРДО та ОРЛО наголошує на необхідності забезпечення миру й спокою у зв’язку з майбутніми різдвяними та новорічними святами та керуючись раніше досягнутими домовленостями та обов’язками сторін... А також підтверджує прагнення здійснити обмін утримуваними до різдвяних та новорічних свят».

Речниця представника України в групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер написала у Facebook: «Підтверджено прагнення виконати зобов’язання зі звільнення утримуваних осіб до різдвяних і новорічних свят згідно з домовленостями, яких було досягнуто раніше. Крім того, висловлено спільну відданість повному виконанню Мінських домовленостей… Робота зі звільнення заручників триває в режимі 24/7».

18 грудня перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що минулого тижня представники угруповань «ЛНР» і «ДНР» надали додаткові списки осіб на обмін, і це може зірвати процес.

Протягом останніх 1,5 року процес звільнення заручників був заблокований, нині вкотре на переговорах у Мінську порушили це питання, очікується, що до кінця року обмін заручниками відбудеться.

12 грудня Ірина Геращенко заявила про необхідність додаткової верифікації списків на обмін полоненими. Як вона зазначила, це пов’язано з тим, що деякі особи зі списків, поданих підтримуваними Росією бойовиками, «категорично не хочуть повертатися на тимчасово окуповані території».

Як повідомляли в Кремлі, президент Росії увечері 15 листопада обговорив телефоном із ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР» обмін заручниками з українською стороною і повідомив їм, що підтримав «пропозицію Медведчука» про масштабний обмін утримуваними з обох сторін особами.

Представник України в гуманітарній підгрупі, кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук заявляв, що контактна група обговорювала обмін заручниками за формулою «306 на 74». Диспропорцію між кількістю осіб, яку мають звільнити Україна й бойовики, він пояснив тим, що раніше ОРДЛО звільняли більше, ніж Україна, і тепер «баланс має виправитися».

8 грудня Геращенко повідомила, що на окупованій території Донбасу утримуються 168 заручників. Вона підтвердила, що українська сторона сподівається домогтися звільнення 74 із них до Нового року.

Чергове перемир’я від 23 грудня

За два дні до засідання ТКГ у Мінську вперше за тривалий час проросійські бойовики обстріляли українське селище Новолуганське з установки «Град» – поранені 8 осіб, десятки будівель пошкоджені.

Питання про припинення вогню хоча б на Різдво та Новий рік стояло номером один у безпековій підгрупі саме про «святкове» перемир’я. «Хлібне» та «шкільне» перемир’я, які були оголошені цього року, хоч і зменшували обстріли, але не зупинили їх. 2017 рік взагалі був одним із самих небезпечних, лише за листопад-грудень бойовики обстріляли підконтрольну Києву територію 1079 разів – це 90 тонн набоїв, у тому числі забороненої Мінськими угодами зброї. Про це йдеться в доповіді української делегації, яка 20 грудня була оприлюднена в Мінську.

У середу в Мінську було оголошене чергове перемир’я від 23 грудня в зв’язку з новорічними святами. Це не нове перемир’я, це продовження всеохопного, сталого й безстрокового режиму припинення вогню.

На думку представника України в безпековій підгрупі Євгена Марчука, ймовірність його виконання – 50 на 50. Воно буде виконано, якщо буде рішення президента Росії, а Україна вже готова його виконати, каже він.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.

Криза довкола СЦКК триває

Одним із пріоритетних питань була криза довкола виводу Москвою російських офіцерів зі Спільного центру контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі, тому що паралізація СЦКК може зупинити виконання режиму тиші взагалі, про що б не домовлялися на засіданнях у Мінську. Представник України в підгрупі з питань безпеки Марчук процитував на засіданні документ СММ ОБСЄ, що російські офіцери були відкликані ще 18 грудня, якраз у день обстрілу селища Новолуганське з установки «Град», а також про те, що росіяни рекомендували співробітникам місії відтепер звертатися до представників незаконних збройних формувань «ДНР» та «ЛНР». Наразі СЦКК фактично не діє, 75 російських офіцерів залишили лінію зіткнення і базу в Соледарі, але росіяни 20 грудня заявили в Мінську, що готові повернутися до СЦКК за певних умов, каже Марчук.

Представник України в безпековій підгрупі Євген Марчук, розповідаючи подробиці дискусії з цього привиду, сказав, що Росія зробила «задній хід» під тиском зовні: «Світова спільнота – це не взагалі громадська думка, а головні гравці великої світової політики відреагували моментально майже однозначно з гострим засудженням такого кроку Росії».

Це фрагмент інтерв’ю Радіо Свобода представника України на переговорах у Мінську Євгена Марчука, який працює в підгрупі з безпеки. Повний текст розмови з ним читайте пізніше на сайті Радіо Свобода.