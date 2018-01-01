«Ніхто не забуватиме людей, які боролися за Україну» – віце-прем’єр про відносини з Польщею

Гість: Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Події 2017 року продемонстрували, що рух вперед є. Безвізовий режим з ЄС, остаточне завершення ратифікації Угоди про асоціацію України з Євросоюзом – це, можливо, найбільш значимі події 2017 року щодо наближення України до Європейського союзу і щодо змін в самій державній інфраструктурі.

​Віталій Портников: Пані Климпуш-Цинцадзе, рік закінчився втратою 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги ЄС. Це не дуже приємний сигнал. Це не просто втрата, це невиконання умов, які могли бути частиною стабілізації багатьох економічних питань України, до речі, і гривні. Ви вважаєте нормальним, коли країна втрачає такі можливості?

На жаль, рішення пропонуються парламентом в абсолютно непродуманий спосіб, під прикриттям нібито благородних цілей, як введення мораторію на вивезення лісу-кругляку

– Очевидно, що нічого доброго в цьому немає. Для нас важливо було отримати останній з того пакету транш макрофінансового сприяння ЄС. На жаль, відповідь на частину тих умов лежить в парламенті України. Зокрема рішення, які пропонуються парламентом в абсолютно непродуманий спосіб, під прикриттям нібито благородних цілей, як введення заборонного мораторію на вивезення лісу-кругляку.

Складно йде запровадження арифметичного аналізу е-декларацій. Відсутність цього процесу призвели до втрати останнього траншу

Також дуже складно йде запровадження первинного арифметичного аналізу е-декларацій. Відсутність цього процесу, запровадження цієї процедури призвели до втрати останнього траншу.

Є ще дві умови, які були частково виконані, або одна з умов, я вважаю, була неможлива до виконання... Йшлося про процедури повної перевірки кінцевих бенефіціарів юридичних осіб, які в нас зазначені в списку юридичних осіб. Насправді такої системи, як з’ясувалося, не існує у жодній частині світу, щоб існувала, необхідна міжнародна платформа для перевірки цих даних.

Маємо процедури, в який спосіб перевіряти за умови, що хтось звернувся по конкретній компанії, але не маємо загальної бази, як це можна змінити. Без інших країн, без їхнього рішення не можемо це виконати.

Вдалося домовитися про відкриття наступної програми макрофінансової допомоги 1,8 мільярда євро

Але одночасно вдалося домовитися про відкриття наступної програми макрофінансової допомоги приблизно в такому ж обсязі – близько 1,8 мільярда євро. Прожити (можемо без грошей ЄС – ред.) – так... Вижити – можливо, так. Але чи в такий спосіб, який буде позначатися позитивно на кожному нашому громадянину, то ні.

– Звіт Громадської організації «Український центр європейської політики», з яким погоджуються урядовці – Україна виконала лише 10 із 86 своїх зобов’язань по адаптації українського законодавства до законодавства ЄС. Це зобов’язання, які були обумовлені в Угоді про асоціацію. Вони заплановані саме на 2017 рік до виконання. Як так сталося?

– Ми намагаємося у цифровому вимірі позначити своє виконання Угоди про асоціацію. Це не зовсім правильний підхід. Частина з тих виконаних речей є системоутворюючими. Наприклад, закон, який був ухвалений стосовно безпеки харчової продукції. Після його прийняття ми маємо створити підзаконні акти, визначитися з існуючою системою і переробити існуючу систему лабораторних досліджень, тобто всі додаткові речі, які імплементує цей закон.

Але закон два роки перебував у Верховній Раді. Два роки ламалися списи стосовно його прийняття. Це вдалося. Але це титанічна робота. Тому складно говорити, що 10 із 86 чи 20 ще зі скількись.

Наші колеги дивляться на частину виконання угоди. Вони дивляться по окремих секторах, але не по всіх. Ми в уряді закінчили роботу над амбіційним і масштабним проектом – план заходів виконання угоди на весь період роботи угоди.

За деякими позиціями виконали завдання, які у 2018 році мали би зробити, а в деяких сферах не виконали, які ще на 2016 рік були заплановані

Не можу сказати, що задоволена темпом, в який спосіб міністерства реалізовують повноваження, як законопроекти проходять у Верховній Раді... Ми за деякими позиціями виконали вже ті завдання, які у 2018 році мали би зробити, а в деяких сферах не виконали навіть ті, які ще на 2016 рік були заплановані.

– 2017 рік був ще й роком розчарування у наших союзниках Центральної Європи. Ми могли думати, що якісь будуть проблеми у стосунках з Угорщиною, яка підтримує особливі стосунки з Російською Федерацією, з Румунією. Але є Польща, яка займає жорстку позицію стосовно російської агресії, говорить на Заході про необхідність надання Україні зброї. І це звучить на тлі погіршення українсько-польських відносин. Наскільки є нормальною ситуація, коли в України кращі стосунки з партнерами у старій Європі, з якими не маємо спільних кордонів, ніж з нашими сусідами?

Ми не перші і не останні, з ким з питань нацменшин має складні взаємини Угорщина

– З деякими сусідами ми знайшли нормальне порозуміння стосовно і закону «Про освіту», і конкретно мовної статті, зокрема з болгарами, з Польщею і з Румунією. Щодо Угорщини, то вона не має реально нічого спільного з намаганням вирішити проблему чи придумати неіснуючу проблему, має повне відображення внутрішньої політики й інтересів Угорщини, які проектує на сусідів. Ми не перші і не останні, з ким з точки зору питань нацменшин має складні взаємини Угорщина. Аналогічна ситуація розвивалася зі словаками, хорватами, румунами.

Україна, попри скепсис багатьох, набирає додаткової суб’єктності і починає діяти відповідно до своїх цінностей, інтересів. Угорщина залишається самотньою серед країн ЄС

Багато що пов’язане саме з тим, що Україна, попри скепсис багатьох, набирає певної додаткової суб’єктності і починає діяти відповідно до своїх цінностей, інтересів і готова далі захищати ці цінності й інтереси. Маємо бути готові, що це подекуди непросто. Угорщина у цьому контексті залишається самотньою серед країн ЄС. Рішення буде знайдете. Від нас це вимагає терпіння і розуміння, що для нас є важливим і принциповим.

Від нас вимагають забуття частини історії – так не буває. Ніхто не забуватиме людей, які боролися за Україну

Щодо Польщі – у нас мусить бути достатньо мудрості, щоб, ставлячись до складної історії з повагою, вимагати поваги до цієї історії і від наших партнерів у Польщі, розуміти, що в якихось випадках маємо принести вибачення. Ми це робимо. І одночасно у відповідь маємо так само отримати ті ж вибачення за ті моменти, які були з боку Польщі привнесені до України. (Від нас вимагають – ред.) забуття частини історії – так не буває. Ніхто не забуватиме людей, які боролися за Україну.

– «Безвіз» працює. Багато людей ним скористалися. Але з першого дня йдуть розмови, що його можуть скасувати у будь-який момент. Найбільш яскравими були ці моменти, коли з’явилася ситуація навколо НАБУ, коли з’явився законопроект Верховної Ради, який змінював підконтрольність цього антикорупційного відомства. Дивний документ... Наскільки взагалі легко скасувати безвізовий режим у зв’язку з якимись законами, які ухвалює український парламент?

Механізм можливого призупинення «безвізу». Це було спричинене міграційною хвилею, яку Європа відчувала

– Коли було проголосоване попереднє рішення Європейської комісії, що Україна виконала всі вимоги до «безвізу», почала розгортатися дискусія в ЄС, що необхідно мати механізм можливого призупинення «безвізу» різних країн. Це було спричинене насамперед міграційною хвилею, яку Європа на той момент відчувала. Саме тому наша ратифікація і входження в дію нашого «безвізу» були відкладені.

Щоквартально надсилаємо аналіз ситуації разом із європейцями, як працюють рішення до вимог «безвізу»

Він складний. Може бути запущений у кілька етапів, який попередньо має аналіз ситуації. Зараз щоквартально надсилаємо аналіз ситуації разом із європейцями, як працюють далі всі ті рішення, які були прийняті відповідно до вимог «безвізу». Речі, які руйнують створену систему для виконання зобов’язань, викликали б, як мінімум, запитання, могли би вимагати додаткових роз’яснень, а тоді вже оцінки, наскільки руйнують чи не руйнують систему, наскільки воно відповідає чи не відповідає критеріям «безвізу». І це могло би стати серйозною проблемою... Насправді це означає і якість роботи всіх антикорупційних органів, які були створені.