Сьогодні Путін на Донбасі виграє, але Росія приречена – Перепелиця

«Лечу до Києва, до Маріуполя, щоб показати людям в Україні: Ми не кидаємо вас напризволяще» – про це перед візитом до України запевняв міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель. До Києва він долетів, де зустрівся з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. А от до Маріуполя через погодні умови так і не дістався. Серед заяв, які у Києві зробив німецький міністр, були й сумніви щодо доцільності рішення США постачати в Україну зброю. Про візит Зігмара Габріеля і про те, в чому ж виявляється зараз підтримка України провідною державою Європи – Німеччиною, у програмі Ваша Свобода говорили політолог, експерт з міжнародних питань, професор КНУ імені Тараса Шевченка Григорій Перепелиця та німецький політичний експерт, старший науковий співробітник Інституту євроатлантичного співробітництва Андреас Умланд.