На окупованій частині Донбасу цивільних затримують практично щодня за «шпигунство» – Котенко

Київ докладе всіх зусиль для прискорення другої хвилі звільнення заручників на Донбасі. У цьому запевнила представник України на мінських переговорах, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко. Наприкінці минулого року відбувся масштабний обмін полоненими між бойовиками російських гібридних сил та Україною. За яким принципом формують списки на звільнення? Наскільки реально прискорити другу хвилю обміну? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили керівник групи щодо обміну полоненими «Патріот» Олег Котенко, дружина танкіста Богдана Пантюшенка, який перебуває у полоні з січня 2015 року, та російський адвокат Марк Фейгін.