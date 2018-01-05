Сущенка й інших заручників з Росії не обмінюватимуть за списком – Фейгін

Російський адвокат Марк Фейгін вважає, що журналіста Романа Сущенка й інших українських громадян, яких утримують у Росії з політичних мотивів, не обмінюватимуть за списком. На його думку, цей обмін відбуватимуть в індивідуальному порядку.

«Путін не мінятиме українських громадян (утримуваних у Росії – ред.) списком. Це більш цінний ресурс, ніж обмін полонених ЗСУ на бойовиків. Він (Путін – ред.) буде намагатися міняти їх по одному», – сказав Марк Фейгін в ефірі Радіо Свобода.

Щодо стану свого підзахисного Романа Сущенка, то адвокат розповів, що з ним усе в порядку.

«Відносно того, як він (Сущенко – ред.) себе почуває, то ніяких проблем у нього немає. А ось ситуація перед судом, ми завершуємо знайомитися зі справою, вона накручується дуже сильно. Обвинуваченню дуже важливо отримати докази, звісно формальні докази, що Сущенко співробітник українських спецслужб. Мені здається, що Шаройка чи ще когось вони будуть використовувати», – сказав Марк Фейгін.

Адвокат сподівається, що українські дипломати зможуть домовитися з Білоруссю, щоб українського журналіста Павла Шаройка, якого затримали у Білорусі, не доставляли до суду в Москві і він не свідчив проти Сущенка.

Раніше Марк Фейгін висловлював припущення, що українського журналіста Павла Шаройка, якого затримали білоруські спецслужби і звинувачують у шпигунстві, можуть використовувати у справі Романа Сущенка. За даними Білорусі, Шаройко начебто визнав, що є співробітником кадрового апарату військової розвідки України і працював в Білорусі під прикриттям журналіста.

Після останнього обміну полоненими президент Петро Порошенко заявив, що Україна не віддала жодного громадянина Росії. За його словами, їх мінятимуть на українців, які утримуються в Росії й анексованому нею Криму.

27 грудня на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 (тих, видачі кого домагалися підтримувані Росією бойовики – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.