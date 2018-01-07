300 працівників Нацполіції залучені до розcлідування вбивства Ноздровської – МВС

До розслідування вбивства юриста Ірини Ноздровської залучили 300 співробітників Національної поліції України, зокрема, це оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«Робота над розслідуванням убивства Ірини Ноздровської триває, незважаючи на Різдвяні свята, і перебуває на моєму особистому контролі. 300 співробітників Нацполіції залучені до розслідування цієї справи», – повідомив Яровий у неділю під час наради з першим заступником голови Національної поліції – начальником кримінальної поліції В’ячеславом Аброськіним.

Перший заступник голови Нацполіції також повідомив, що у поліції вже є певні результати слідчо-оперативних заходів, проте громадськість буде повідомлена про них лише після закінчення цих дій.

Тіло Ірини Ноздровської, яка проживала в селі Демидів Вишгородського району Київської області, було знайдено в річці 1 січня.

Юрист Ноздровська займалася справою про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року збив автомобіль. У вбивстві обвинувачують Дмитра Россошанського. 27 грудня юристка повідомляла, що Апеляційний суд Київської області відмовився звільнити Россошанського за амністією і відправив справу щодо нього на новий судовий розгляд.

3 січня в Києві група активістів зареєстрували звернення до Генеральної прокуратури України з вимогами: відсторонити від виконання службових обов'язків деяких представників Вижгородської поліції та провести службову перевірку, а також посприяти в об’єктивності розслідування вбивства Ірини Ноздровської. У Генпрокуратурі звернення прийняли та зареєстрували.