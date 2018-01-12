(Друкуємо мовою оригіналу)

2018 год – год выборов президента России. Их еще называют «выборы Владимира Путина», ведь реальной конкуренции на них нет. Это признают и представители российской власти. Чего ждать Украине? На какие факты обращать внимание? И каково будущее самой России? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии своими оценками поделилась политэмигрантка из России Ольга Курносова.

– Каково же будет будущее, возглавляемой Владимиром Путиным России? Вопрос довольно объемный, но даже российские эксперты говорят, что повестка «Крымнаш» и Донбасс давно исчерпаны. Или наоборот – «вставание с колен» еще будет долго поддерживать правящую элиту?

– Одно дело, когда было вставание с колен и какой-то экономический рост, и совсем другое, когда вставание с колен уперлось в экономическое падение. Особенно в регионах, но даже в Москве и Петербурге понимают, что в кошельках денег все меньше, в магазинах все еще дороже. И куда с этим «вставанием» деваться, совершенно непонятно.

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Все эти изменения приводят ко всяким новациям во время этой избирательной кампании Путина. Сегодня появилась горячая новость, что, возможно, Путин впервые примет участие в дебатах. За 18 лет большой политики ни разу не принимал, а тут вдруг. Говорят про Грудинина и возможно Жириновского.

– А зачем такая активность?

– Видимо, сам он чувствует что-то не то, и его элите становится некомфортно. Февраль не за горами и что будет с докладом финансовой разведки США и кто попадет в этот список, и что с ними будет дальше.

– Некоторые экономисты утверждают, что ослабление российской экономики было до войны, развязанной Москвой против Украины. Но «Крымнаш», борьба с хунтой, события в Украине подняли настроение и об экономических проблемах забыли. Когда наконец холодильник победит телевизор или русский народ будет терпеть все?

Все тоталитарные режимы когда-нибудь умирают. При чем, перед самой их смертью они могут быть сильны как никогда

– Как говорил Воланд в романе «Мастер и Маргарита»: «Проблема не в том, что человек смертен, проблема в том, что человек смертен внезапно». Точно так же можно говорить и про тоталитарные режимы. Все тоталитарные режимы когда-нибудь умирают. При чем, перед самой их смертью они могут быть сильны как никогда.

Те люди, для которых победит холодильник, скорее выйдут с вилами и устроят русский бунт

Насчет холодильника и телевизора – это сложный вопрос, потому что есть две тенденции. Те люди, для которых победит холодильник, скорее выйдут с вилами и устроят русский бунт.

Но есть и читающая публика крупных городов-миллионников. Для них не столько важен холодильник, сколько включенность в мировой контекст.

С Путиным Россия все время идет в прошлое ускоряющимися темпами

Мы начали обсуждать, каково будущее России с Путиным, так вот это нонсенс. Потому что с Путиным Россия все время идет в прошлое и ускоряющимися темпами. Молодежь, которая много читает, хочет устремления в будущее, внезапно проваливается в прошлое, которое иногда выглядит как феодализм или как минимум ухудшенный Советский Союз. Она не хочет в этом жить.

– Но опять же этот вечный вопрос, что первично: Путин использовал настроения российского народа еще в конце 1990-х или это все навязано?

– Все люди разные, среднестатистический обыватель хочет условно сладкой жизни. Чтобы у него была нормальная работа, зарплата, возможность купить какой-то автомобиль и поехать отдыхать. Но теперь и этого нет, потому что уже не хватает денег на отдых, а закредитованность российской глубинки, пожалуй, выше, чем украинского общества. Поэтому ситуация в России очень шаткая. Она вроде местами выглядит ничего, а посмотреть поглубже – там творятся всякие ужасы.

Я уже не говорю о людях, которые возвращаются из «ДНР» и «ЛНР», а у них и оружие может быть, и ведут они себя соответствующе. В Питере было много уголовных историй с этими выходцами.

– Некоторые украинские патриоты говорят, что пока Россия не развалится, Украине никогда не будет спокойствия. Согласны с таким мнением?

Если вдруг Россия начнет разваливаться, все-таки это страна, где есть ядерное оружие

– Если вдруг Россия начнет разваливаться, все-таки это страна, где есть ядерное оружие. Представьте, что она разваливается, например, на сто «днр» и у половины из них появляются ядерные ракеты, которые начинают летать в разные стороны. Украину вряд ли обрадует такое соседство. Поэтому и Украине, и Европе, и миру нужна нормальная, адекватная Россия, которая развивается в западном русле.

– Это не утопия для этого государства? Германия, Япония прошли этот этап и стали развитым государством, потому что в 20-м столетии они получили огромное катастрофическое поражение в войне.

– Есть еще пример Великобритании. Россия ведь все время ведет войны, пусть не на своей территории. И последствия от военных потерь тоже есть.

Российская империя умерла еще с распадом Советского Союза, просто Путин пытается реанимировать давно умерший труп

Я соглашусь, что все гибнущие империи проходили через военное поражение. Но на мой взгляд, Российская империя умерла еще с распадом Советского Союза, просто Путин пытается реанимировать давно умерший труп. И проблема в том, что этот Франкенштейн как бы ходит, но у него отвалится то рука, то нога и они падают на соседей. Поэтому вместо этого разваливающего имперского трупа, просто начала расти нормальная постимперская Россия.

– Давайте поговорим о конфликте на Донбассе. На ваш взгляд, какое наследие он может оставить для России? Эксперты подсчитали, что это стоит 900 миллионов долларов в год, а военный бюджет России на 2018-й – 46 миллиардов. Овчинка стоит выделки?

– Если говорить о возможных последствиях, то уже сегодня Россия хотела бы избавиться от этого. Другое дело, что им хочется втолкнуть эти территории в Украину на их условиях, а Украина никогда на это не пойдет.

Но мне кажется, пока идет президентская кампания, нужно использовать это время для того, чтобы решить вопрос с миротворцами именно в том ключе, в котором его хочет решать Украина. Потому что наличие миротворцев на всей территории или хотя бы по границе Украины и России может каким-то образом принести прекращение горячей фазы войны на этих территориях.

Слушатель: У меня сложилось такое впечатление, что будущее России – это Северная Корея или Китай. Или же Россия объявит Европе полномасштабную войну.

– На мой взгляд, российская власть стремиться к китайскому образцу.

– Есть некоторые прогнозы, что будущее России для Путина – сталинизация.

– Сталинская Россия сегодня не актуальна вообще. Никто не готов не только к политическому закручиванию гаек, но и к экономическому отказу от тех больших денег, которые есть сегодня.

А искать себе приемника в виде нового Берии, вполне может быть.

– Русский диверсант Гиркин заявлял, что в августе 2014 года, после Иловайска, Новоазовска, они готовы были идти на Мариуполь и дальше. Но из Москвы прозвучало, ни шагу вперед. Почему Путин в 2014 году ограничил свою тактику?



– Я думаю, он не ожидал такой жесткой позиции Запада. Ему казалось, что после начала истории на Донбассе можно будет договориться по Крыму, отдав Донбасс. Плюс, ему рассказывали, что половина украинцев хочет под ним жить. И вдруг ничего не произошло. Харьков отказался, Одесса не хотела, никто не хотел. Одновременно жесткая позиция Запада и нежелание Украины идти под Россию его остановило.

– Россия действительно очень непредсказуема. Но эти 18 лет Путина во главе, а в 2018 году будет пролонгация, что они показали? Нынешняя Россия сильно отличается от России 1998 года с точки зрения мощи и ее веса в мире.

Сегодняшняя Россия – время безнадеги

– Конечно, с точки зрения экономической жизни, в 1998 году было тяжеловато. Война в Чечне в разгаре, с работой тяжело, выросли цены. Но Россия 1990-х – время надежд, тогда было гораздо проще прогнозировать будущее, потому что оно было. А сегодняшняя Россия – время безнадеги, и это самое главное отличие.

– При Горбачеве на Манежную площадь выходили миллионы. Куда они делись за эти 25 лет, для истории это маленький срок?

– Часть из них была разочарована происходящими событиями. Многие думали, что демократия сама по себе все расставит на свои места. Не нужно будет прикладывать так много усилий, чтобы страна изменилась. Достаточно один раз сходить на выборы, проголосовать, дальше оно все само поедет, а не поехало.

Интеллигенция в 1990-е экономически стала нищей, многие из тех, кто голосовал за демократов, стали вспоминать Советский Союз. Хоть они получали и не много денег, но можно было выжить, а в 1990-е и выживать было очень тяжело. Разочарование – основной творец сегодняшнего беспредела.

– Есть ли запрос у молодежи на нормальную страну?

– В 2017 году мы уже увидели, что такой запрос есть. Потому что казалось, что большие уличные протесты в России невозможны. Потенциал есть, он как солома, которая уже лежит, нужна только подойти со спичкой и поджечь. Что станет этой спичкой, мы не знаем, но солома уже лежит.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)