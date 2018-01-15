Бекір Дегерменджі може померти в СІЗО ‒ Заїр Смедляєв

12 січня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт фігурантів «справи Веджіє Кашка» на два місяці. При цьому лікарі й адвокати зазначають: стан здоров'я одного із арештованих, кримськотатарського активіста Бекіра Дегерменджі, критичний.

Дегерменджі страждає від хронічної астми, його стан погіршився в СІЗО. У залі підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму 6 грудня активісту викликали «швидку допомогу».

У ніч на 14 грудня Дегерменджі потрапив до реанімації. 20 грудня дружина заарештованого Аліє Дегерменджі повідомила, що її чоловіка перевели з реанімації та розмістили в коридорі відділення пульмонології, адже відділення переповнене. Пізніше Дегерменджі повернули в СІЗО.

«Стан його здоров'я, звичайно, викликає занепокоєння. Це видно візуально, й довідки підтверджують, що в нього критичний стан і що його не можна тримати в СІЗО. Але ці довідки суд не врахував», ‒ пояснив у коментарі Крим.Реалії адвокат обвинуваченого Едем Семедляєв. З ним згодні й інші захисники Дегерменджі: Еміль Курбедінов та Айдер Азаматов.

«Коли Бекір потрапив до реанімації, лікар говорив йому: «Ще 20 хвилин ‒ і ми б не змогли тебе врятувати». Але для працівників СІЗО та слідчих людське життя нічого не варте», ‒ сказав Едем Семедляєв у своєму відеозверненні.

«Була пройдена ще одна точка неповернення й підвищена планка правового свавілля. Таких випадків я ще не спостерігав за всю свою практику», ‒ додає Еміль Курбедінов.

Окупант продовжує тихо вбивати кримських татар. Висловлюємо протест Росії, вимагаємо звільнення

Цього ж дня Міністерство закордонних справ України вимагало від Росії звільнити Бекіра Дегерменджі, також підкресливши критичний стан його здоров'я.

«Окупант продовжує тихо вбивати кримських татар. Висловлюємо протест Росії, вимагаємо звільнення», ‒ йдеться в повідомленні.

Як пояснив Крим.Реалії кримськотатарський активіст Заїр Смедляєв, коли Дегерменджі перебував у лікарні, в Криму скликали консиліум місцевих лікарів, які одноголосно підписали так звану «форму 3» ‒ документ, який підтверджує, що людина не може перебувати в СІЗО.

«Зі складу консиліуму були виведені всі лікарі-кримські татари, мабуть, сподіваючись на те, що інші зможуть підписати будь-який потрібний владі документ. Однак треба віддати належне складу консиліуму ‒ лікарі залишилися вірні клятві Гіппократа й підтвердили, що Бекіра Дегерменджі смертельно небезпечно залишати в СІЗО», ‒ розповів Смедляєв.

Однак, як пояснили Заїр Смедляєв та Едем Семедляєв, підконтрольний Кремлю суд навіть не взяв цю довідку до розгляду, оголосивши, що документ не був «належним чином завірений».

«Річ у тім, що оригінал довідки ніколи не надається адвокату. Він залишається в лікарні і видається тільки слідчому. Однак захист мав належним чином завірену в СІЗО копію документа. Навіть більше, коли за клопотанням прокурора суддя відхилив цю копію як «неналежну», слідчий підтвердив, що оригінал довідки ‒ в нього. Однак суддя навіть не дав йому висловитися, наголосивши, що «не потрібно розпочинати дебати». Видно було, що він просто чітко виконує завдання: продовжити термін ув'язнення, не звертаючи уваги на факти й закони», ‒ повідомив Заїр Смедляєв.

«Після цього Едем Семедляєв оголосив прокурору відвід, який, звичайно ж, не задовольнили», ‒ додає Еміль Курбедінов, пообіцявши оскаржити рішення суду.

Процесуальним порушенням було проведення судового засідання в закритому режимі під приводом того, що суддя та прокурор нібито турбуються про безпеку слухачів

Ще одним процесуальним порушенням було проведення судового засідання в закритому режимі під приводом того, що суддя та прокурор нібито турбуються про безпеку слухачів.

«Це кричуще порушення принципу гласності, адже в цій справі не йшлося про державну таємницю або захист інтересів неповнолітнього. Що ж стосується «убезпечення слухачів», дуже важко уявити, що підсудні, які сидять у скляному відсіку, можуть становити загрозу для нас. Чи суддя та прокурор натякають, що небезпека може походити від них або від судових приставів?» ‒ іронізує Заїр Смедляєв.

Тим часом стан здоров'я Дегерменджі дійсно викликає серйозні занепокоєння.

Він дійсно може померти в СІЗО. Однак «люди в формі» наполягають на своєму: що нібито всі обвинувачені тільки симулюють хвороби

«Наразі астма дає Бекіру ускладнення на серце. У реанімації він кілька днів провів у стані штучного сну, в який його ввели, щоб в організмі не відбулися незворотні процеси. Загроза його життю постійно є і сьогодні. Ніхто не знає, коли може статися новий напад. Невідомо, чи не поновиться у нього знову набряк легенів, що може дати критичні навантаження на серце. Він дійсно може померти в СІЗО. Однак «люди в формі» наполягають на своєму: що нібито всі обвинувачені тільки симулюють хвороби; і не беруть до уваги доводи лікарів», ‒ розповідає Заїр.

Занепокоєння існує й у випадку стану здоров'я іншого затриманого у «справі Веджіє Кашка», Асана Чапуха. Як пояснив Крим.Реалії адвокат обвинуваченого Айдер Азаматов, найближчим часом його мають намір доправити в лікарню на огляд.

Заїр Смедляєв впевнений: те, що відбувається, є фізичним знищенням кримськотатарського народу.

«Я не здивуюся, якщо після відзначення «старого нового року» силовики почнуть нову хвилю арештів, обшуків та інших репресій, особливо в передвиборний період», ‒ додає він.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії