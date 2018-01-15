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16 Січень 2018, Київ 03:01
Політика

Бекір Дегерменджі може померти в СІЗО ‒ Заїр Смедляєв

Затримання Бекіра Дегерменджі в Сімферополі, 23 листопада 2017 року

12 січня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт фігурантів «справи Веджіє Кашка» на два місяці. При цьому лікарі й адвокати зазначають: стан здоров'я одного із арештованих, кримськотатарського активіста Бекіра Дегерменджі, критичний.

Дегерменджі страждає від хронічної астми, його стан погіршився в СІЗО. У залі підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму 6 грудня активісту викликали «швидку допомогу».

Бекір Дегерменджі в кисневій масці в залі Верховного суду Криму
Бекір Дегерменджі в кисневій масці в залі Верховного суду Криму

У ніч на 14 грудня Дегерменджі потрапив до реанімації. 20 грудня дружина заарештованого Аліє Дегерменджі повідомила, що її чоловіка перевели з реанімації та розмістили в коридорі відділення пульмонології, адже відділення переповнене. Пізніше Дегерменджі повернули в СІЗО.

«Стан його здоров'я, звичайно, викликає занепокоєння. Це видно візуально, й довідки підтверджують, що в нього критичний стан і що його не можна тримати в СІЗО. Але ці довідки суд не врахував», ‒ пояснив у коментарі Крим.Реалії адвокат обвинуваченого Едем Семедляєв. З ним згодні й інші захисники Дегерменджі: Еміль Курбедінов та Айдер Азаматов.

«Коли Бекір потрапив до реанімації, лікар говорив йому: «Ще 20 хвилин ‒ і ми б не змогли тебе врятувати». Але для працівників СІЗО та слідчих людське життя нічого не варте», ‒ сказав Едем Семедляєв у своєму відеозверненні.

Адвокати Айдер Азаматов і Едем Семедляєв
Адвокати Айдер Азаматов і Едем Семедляєв

«Була пройдена ще одна точка неповернення й підвищена планка правового свавілля. Таких випадків я ще не спостерігав за всю свою практику», ‒ додає Еміль Курбедінов.

Еміль Курбедінов
Еміль Курбедінов

Окупант продовжує тихо вбивати кримських татар. Висловлюємо протест Росії, вимагаємо звільнення
МЗС України

Цього ж дня Міністерство закордонних справ України вимагало від Росії звільнити Бекіра Дегерменджі, також підкресливши критичний стан його здоров'я.

«Окупант продовжує тихо вбивати кримських татар. Висловлюємо протест Росії, вимагаємо звільнення», ‒ йдеться в повідомленні.

Як пояснив Крим.Реалії кримськотатарський активіст Заїр Смедляєв, коли Дегерменджі перебував у лікарні, в Криму скликали консиліум місцевих лікарів, які одноголосно підписали так звану «форму 3» ‒ документ, який підтверджує, що людина не може перебувати в СІЗО.

«Зі складу консиліуму були виведені всі лікарі-кримські татари, мабуть, сподіваючись на те, що інші зможуть підписати будь-який потрібний владі документ. Однак треба віддати належне складу консиліуму ‒ лікарі залишилися вірні клятві Гіппократа й підтвердили, що Бекіра Дегерменджі смертельно небезпечно залишати в СІЗО», ‒ розповів Смедляєв.

Заїр Смедляєв
Заїр Смедляєв

Однак, як пояснили Заїр Смедляєв та Едем Семедляєв, підконтрольний Кремлю суд навіть не взяв цю довідку до розгляду, оголосивши, що документ не був «належним чином завірений».

«Річ у тім, що оригінал довідки ніколи не надається адвокату. Він залишається в лікарні і видається тільки слідчому. Однак захист мав належним чином завірену в СІЗО копію документа. Навіть більше, коли за клопотанням прокурора суддя відхилив цю копію як «неналежну», слідчий підтвердив, що оригінал довідки ‒ в нього. Однак суддя навіть не дав йому висловитися, наголосивши, що «не потрібно розпочинати дебати». Видно було, що він просто чітко виконує завдання: продовжити термін ув'язнення, не звертаючи уваги на факти й закони», ‒ повідомив Заїр Смедляєв.

«Після цього Едем Семедляєв оголосив прокурору відвід, який, звичайно ж, не задовольнили», ‒ додає Еміль Курбедінов, пообіцявши оскаржити рішення суду.

Аліє Дегерменджі, дружина затриманого Бекіра Дегерменджі, в сімферопольській лікарні 15 грудня 2017 року
Аліє Дегерменджі, дружина затриманого Бекіра Дегерменджі, в сімферопольській лікарні 15 грудня 2017 року

Процесуальним порушенням було проведення судового засідання в закритому режимі під приводом того, що суддя та прокурор нібито турбуються про безпеку слухачів

Ще одним процесуальним порушенням було проведення судового засідання в закритому режимі під приводом того, що суддя та прокурор нібито турбуються про безпеку слухачів.

«Це кричуще порушення принципу гласності, адже в цій справі не йшлося про державну таємницю або захист інтересів неповнолітнього. Що ж стосується «убезпечення слухачів», дуже важко уявити, що підсудні, які сидять у скляному відсіку, можуть становити загрозу для нас. Чи суддя та прокурор натякають, що небезпека може походити від них або від судових приставів?» ‒ іронізує Заїр Смедляєв.

Тим часом стан здоров'я Дегерменджі дійсно викликає серйозні занепокоєння.

Він дійсно може померти в СІЗО. Однак «люди в формі» наполягають на своєму: що нібито всі обвинувачені тільки симулюють хвороби
Заїр Смедляєв

«Наразі астма дає Бекіру ускладнення на серце. У реанімації він кілька днів провів у стані штучного сну, в який його ввели, щоб в організмі не відбулися незворотні процеси. Загроза його життю постійно є і сьогодні. Ніхто не знає, коли може статися новий напад. Невідомо, чи не поновиться у нього знову набряк легенів, що може дати критичні навантаження на серце. Він дійсно може померти в СІЗО. Однак «люди в формі» наполягають на своєму: що нібито всі обвинувачені тільки симулюють хвороби; і не беруть до уваги доводи лікарів», ‒ розповідає Заїр.

Занепокоєння існує й у випадку стану здоров'я іншого затриманого у «справі Веджіє Кашка», Асана Чапуха. Як пояснив Крим.Реалії адвокат обвинуваченого Айдер Азаматов, найближчим часом його мають намір доправити в лікарню на огляд.

Заїр Смедляєв впевнений: те, що відбувається, є фізичним знищенням кримськотатарського народу.

«Я не здивуюся, якщо після відзначення «старого нового року» силовики почнуть нову хвилю арештів, обшуків та інших репресій, особливо в передвиборний період», ‒ додає він.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії

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