Кримськотатарському активісту Бекіру Дегерменджі передали ліки в СІЗО – дружина

Заарештованому в анексованому Криму кримськотатарському активісту Бекіру Дегерменджі передали в СІЗО необхідні ліки. Про це 10 січня у коментарі проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» розповіла його дружина Аліє.

«Після того, як його 2 січня забрали з пульмонології (в СІЗО – ред.) – мені про його стан нічого не відомо. Вчора нам вдалося передати йому всі необхідні медикаменти, які призначили в пульмонологічному відділенні. 9 число – це був перший робочий день, коли всі вийшли на роботу. Проблем із препаратами тепер немає», – сказала Аліє Дегерменджі.

За її словами, зараз Бекіру необхідний щоденний контроль артеріального тиску, але оскільки він у СІЗО, «проконтролювати це буде важко».

У Бекіра Дегерменджі – хронічна астма, його стан здоров'я різко погіршився в СІЗО. Активісту стало зле у залі підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму 6 грудня, йому викликали «швидку допомогу». У ніч на 14 грудня він потрапив до реанімації. Пізніше стало відомо, що лікарі тримають Дегерменджі переважно у медикаментозному сні. 20 грудня, за словами Аліє Дегерменджі, її чоловіка перевели з реанімації до пульмонологічного відділення, але оскільки в відділенні не було місць, то поклали в коридорі.

У Сімферополі 23 листопада російські силовики затримали групу кримських татар – Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх звинувачують у вимаганні кштів у громадянина Туреччини. Під час затримання російськими силовиками стало зле активістці кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше стало відомо, що жінка померла.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 24 листопада заарештував до 15 січня 2018 року затриманих кримськотатарських активістів. На п'ятницю, 12 січня, Київський районний суд Сімферополя запланував засідання за клопотанням слідства про продовження їм запобіжного заходу.