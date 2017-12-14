Адвокати поскаржаться в ЄСПЛ на заподіяння шкоди здоров’ю активістів у СІЗО в Криму

Адвокати фігурантів «справи Веджіє Кашки» Бекіра Дегерменджі і Асана Чапуха подали скарги в підконтрольну Кремлеві прокуратуру Криму на бездіяльність співробітників СІЗО. Про це вони повідомили 14 грудня кореспондентові проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Адвокати Едем Семедляєв і Айдер Азаматов заявляють, що планують звертатися до омбудсменів анексованого Криму і Росії, а також подавати клопотання до Європейського суду з прав людини.

«Я подав ряд скарг, в тому числі в прокуратуру, на бездіяльність працівників Федеральної служби виконання покарань, яка призвела до таких наслідків для мого підзахисного. Також я подав заяву омбудсменам Криму та Росії. Вчора я подав клопотання слідчому про зміну запобіжного заходу для Бекіра Дегерменджі. Крім того, сьогодні я планую звернутися до ЄСПЛ, щоб вони негайно відреагували на ситуацію, що склалася», — розповів Едем Семедляєв.

За словами адвоката, Асан Чапух досі перебуває в СІЗО Сімферополя. Кілька днів тому керівництво СІЗО обіцяло Азаматову планово перевести його підзахисного в одну з лікарень міста. Захист подав скаргу в кримську прокуратуру з цього приводу.

«Плануємо подати заяву на медичний огляд, оскільки ми так і не знаємо його діагнозу (імовірно, у Чапуха в СІЗО стався мікроінсульт). Крім того, направимо заяви омбудсменам Криму та Росії. Скаргу до ЄСПЛ ми також будемо готувати», — повідомив Азаматов.

Бекір Дегерменджі з ночі 14 грудня перебуває у вкрай тяжкому стані у відділенні реанімації.

Чапуха, Дегерменджі, а також ще двох кримських татар Кязіма Аметова і Руслана Трубача російські силовики затримали у Сімферополі 23 листопада. Їх звинувачують у вимаганні грошей у громадянина Туреччини. Під час проведення затримань стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашці. Пізніше стало відомо, що жінка померла.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 24 листопада заарештував до 15 січня 2018 року затриманих кримськотатарських активістів.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».