МЗС України вимагає від Росії надати медичну допомогу кримчанину Дегерменджі

Міністерство закордонних справ України вимагає надати невідкладну медичну допомогу кримськотатарському активістові Бекіру Дегерменджі, який з ночі на 14 грудня перебуває в реанімації у вкрай тяжкому стані.

«Бекір Дегерменджі. Незаконно затриманий окупантом. У критичному стані. Вимагаємо надати невідкладну медичну допомогу. Висловлюємо протест Росії», – написала 15 грудня у Twitter речниця МЗС України Мар’яна Беца.

Напередодні українські правозахисники звернулися до лідерів країн ЄС, США і Канади з проханням сприяти доступу незалежних лікарів до кримськотатарського активіста Бекіра Дегерменджі, в якого різко погіршився стан здоров’я в СІЗО Сімферополя.

Дегерменджі з ночі 14 грудня перебуває у вкрай тяжкому стані у відділенні реанімації.

Дегерменджі, а також ще трьох кримських татар, Асана Чапуха, Кязіма Аметова і Руслана Трубача російські силовики затримали у Сімферополі 23 листопада. Їх звинувачують у вимаганні грошей у громадянина Туреччини. Під час проведення затримань стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашці. Пізніше стало відомо, що жінка померла.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 24 листопада заарештував до 15 січня 2018 року затриманих кримськотатарських активістів.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».