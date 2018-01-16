Без посилання на Мінськ закон про реінтеграцію не має сенсу – Купрій

Верховна Рада розглядає у другому читанні законопроект про реінтеграцію Донбасу. Як розповів Радіо Свобода народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Сергій Мельник, законопроект принципово змінює статус військових дій на сході та офіційно доручає протидію російській агресії Збройним силам України. Натомість його позафракційний колега Віталій Купрій переконаний: необхідно було створити ставку Головнокомандувача ЗСУ, чого документ не передбачає, а без посилання на Мінські домовленості він взагалі не має сенсу.

Перед початком розгляду законопроекту в сесійній залі народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Сергій Мельник прокоментував в ефірі «Ранкової Свободи» найважливіші наслідки документу в разі його ухвалення. Це, на думку нардепа, чітко визначений курс на відновлення державного суверенітету.

Кінцева мета – це звільнення окупованих територій

«Ми визначаємо методи і заходи, і кінцева мета – це звільнення окупованих територій. Посил даємо, що курс на політику дипломатичного врегулювання цього питання», – зазначив Мельник.

Окремо він виділяє статті 8-10, які стосуються силового блоку.

«Від АТО переходимо до Об’єднаного-оперативного штабу, і всі питання переходять до Збройних сил України. Тобто ми фактично створюємо дещо іншу ієрархію управління цими питаннями», – стверджує політик.

За його словами, майже половину з 600 поправок до законопроекту в тій чи іншій мірі депутати врахували.

Коментуючи побоювання щодо можливих порушень прав людини внаслідок імплементації законопроекту, Мельник запевняє, що документ дозволяє проводити перевірки тільки в межах чинного законодавства.

Післявоєнний період до кінця не врегульований

«Післявоєнний період гібридної агресії до кінця не врегульований, і там окремі питання до міжнародного права. Час набагато більше змінився, ніж окремі положення. Тому я не бачу тут якихось загроз, і остаточний варіант, по-моєму, всі ці речі зняв».

Тим часом експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко переконаний: законопроект не відповідає своїй назві, хоч і містить певні позитивні положення.

Конкретних кроків по відновленню суверенітету там немає, але що позитивне – це, фактично, завершення АТО і надання законності статусу використання Збройних сил України

«Насправді конкретних кроків по відновленню суверенітету там немає, але те, що там є і те, що позитивне – це, фактично, завершення АТО і надання законності статусу використання Збройних сил України на території України без дозволу Верховної Ради, що потім нам може в міжнародних інстанціях вже після завершення конфлікту досить багато чого може дати. Ну, і, звичайно, що це легалізація статусу наших захисників», – коментує текст закону Петренко.

Сергій Мельник натомість запевняє: відновлення суверенітету, так само як і захист прав українських громадян чітко прописані в законопроекті.

«Посилено принципи міжнародного права, там чітко до окремих позицій є посилання на резолюції – і Женевську, і Гаазьку, і інші від Генасамблеї ООН, де чітко регулюються ці питання», – додає він.

На відміну від першої редакції закону, варіант другого читання не містить згадок про Мінські угоди. Тим не менш Мельник переконаний, що це не нашкодить позиції України на міжнародному рівні.

«Якраз цей законопроект спрямований на підсилення нашого міжнародного правового захисту. Думаю, що ці положення узгоджені з нашими партнерами, і це якраз стоїть в одному ряду щодо подальших дій. Мені здається, що Захід також зрозумів і побачив справжнє лице, слова і дії, які провадить Росія».

Водночас позафракційний народний депутат Віталій Купрій запевняє, що представники фракції «Блоку Петра Порошенка» станом на ранок вівторка перед початком розгляду законопроекту наполягали на ухваленні законопроекту в редакції президента, тобто з посиланням на Мінські угоди.

Якщо ми прибираємо Мінські домовленості, то цей законопроект вихолощений, в ньому немає ніякого сенсу

«Якщо ми прибираємо Мінські домовленості – а ми, патріотичні депутати, налаштовані на це – то цей законопроект вихолощений, в ньому немає ніякого сенсу. В ньому немає інших механізмів, які дозволяють розробити мапу для деокупації», – стверджує парламентар.

Зміну формату АТО Купрій оцінює як незадовільну.

«Ми виступили проти Об’єднаного штабу і за виконання вимог існуючого закону про оборону і створення ставки Головнокомандувача. Ось що треба було робити», – каже він.

На переконання депутата, те, що законопроект визнає агресію Росії – недостатня підстава, щоб його ухвалювати. Перед початком розгляду законопроекту він пообіцяв зачитати свої правки до законопроекту в сесійній залі та не голосувати за нього, якщо депутати не прислухаються до зауважень.

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