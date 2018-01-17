«У кращих традиціях НКВС»: як виносили вирок Володимиру Балуху в окупованому Криму

Артем Бережний

16 січня підконтрольний Росії Роздольненський районний суд в окупованому Криму засудив українського активіста Володимира Балуха до трьох років і семи місяців колонії-поселення й штрафу в розмірі 10 тисяч російських рублів (близько 4,6 тисячі гривень – ред.).

Суд взяв до уваги матеріальне становище сім'ї Балуха й замість 20 тисяч рублів штрафу, як запитував прокурор, призначив 10 тисяч. У той же час суд вирішив, що активіст не може залишатися на волі для «повноцінного спокутування провини за скоєний злочин».

«У невстановленому місці, в невстановлений час»

У серпні 2017 року підконтрольний Росії кримський суд уже виносив вирок українському активісту ‒ три роки й сім місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху скасували, а справу відіслали на повторний розгляд.

Нинішній вирок Володимиру Балух, обвинуваченому в зберіганні боєприпасів, оголошувала підконтрольна Росії суддя Олена Тедеєва. За її словами, провина активіста була повністю доведена показаннями свідків, які були присутні під час обшуку в його будинку, а також матеріалами справи ‒ переважно висновками про те, що це дійсно боєприпаси.

Однак суд не вказав, як вони потрапили до Балуха, зазначивши лише, що факт їхнього придбання здійснений «у невстановленому слідством місці, в невстановлений час і у невстановлених осіб».

Упродовж процесу захист наполягав як на незаконності самого обшуку в активіста 8 грудня 2016 року, так і на порушеннях порядку проведення оперативних заходів. Нагадаємо, саме тоді співробітники ФСБ Росії знайшли в Балуха 90 патронів і кілька тротилових шашок. Однак, на думку суду, захист просто невірно трактував російське законодавство.

Окрім того, суддя назвала непереконливими аргументи захисту й самого Балуха про те, що йому могли підкинути боєприпаси під час обшуку. На думку суду, це спростовується показаннями свідків, які були присутні на місці подій, а також іншими доказами.

Критично підконтрольний Росії суд поставився й до доводів свідків захисту, які дали позитивні характеристики особистості Балуха, оскільки вони «не були свідками скоєного злочину».

«Справедливість наздожене всіх»

До оскарження рішення суду Володимиру Балуху обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. За командою судді, прямо під час оголошення вироку, на чоловіка наділи наручники й помістили за ґрати.

На запитання, чи зрозумілий йому вирок, український активіст відповів, що зрозумілий, і додав: «Ця дія нічого спільного з правосуддям не має. У найкращих традиціях НКВС часів Єжова, Берії 1937 року». Також він підкреслив, що йому шкода «незначних людей, які виконують злочинні накази», і запевнив, що «справедливість наздожене всіх».

​Звертаючись до суду, Балух зазначив, що головна мета ‒ залякати його й усіх незгодних з анексією Криму, не досягнута. Для підтвердження своїх слів активіст звернув увагу на кількість людей у залі ‒ підтримати його прийшли близько двох десятків людей.

Захист Балуха та правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію ‒ через прапор України, який був на подвір'ї його будинку.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії