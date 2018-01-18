«Нічого доброго ми не бачимо»: як живе родина Володимира Балуха

16 січня підконтрольний Росії Роздольненський райсуд виніс вже другий за рахунком вирок жителю села Серебрянка, українському активістові Володимиру Балуху. Після повторного розгляду справи вирок пом'якшили, але він, як і раніше, пов'язаний з реальним позбавленням волі. Таким чином, без годувальника залишаються рідні активіста: літня мати і дружина. Найближчим часом вони матимуть чималі витрати, пов'язані з перебуванням Володимира Балуха в СІЗО. Чого потребує його сім'я, з'ясовували Крим.Реалії.

Розміщення на своєму будинку українського прапора й таблички «Вулиця Героїв Небесної Сотні» обернулося для Володимира Балуха спочатку обшуками й залякуваннями з боку співробітників ФСБ, потім адмінарештом, а згодом ‒ звинуваченням у зберіганні боєприпасів.

Перший вирок у вигляді трьох років і семи місяців колонії загального режиму, а також штрафу в десять тисяч рублів був винесений минулого року. Після апеляційного оскарження справа була надіслана на новий розгляд.

Другий вирок пом'якшили: колонію загального режиму замінили на колонію-поселення, штраф у 10 тисяч рублів залишили.

Володимир Балух та його захист провину заперечують і мають намір продовжувати оскаржувати судовий вердикт. Близько року Володимир Балух провів у СІЗО Сімферополя. Під домашній арешт його вдалося перевести лише на місяць, поки справа повторно розглядалася в суді. З 16 січня активіст знову перебуває в слідчому ізоляторі. Весь цей час випробування разом з ним проходять його мати і дружина.

«Випадки, коли запитують, чим допомогти, поодинокі»

Більше ніж рік, поки переслідують активіста, його сім'я залишається без єдиного годувальника. Раніше Володимир Балух займався фермерським господарством, заробляв на вирощуванні зернових культур і таким чином забезпечував свою сім'ю.

Моя сім'я вже позбавлена засобів до існування на цей рік

Після того, як його почали переслідувати російські спецслужби, гектари полів, на яких раніше працював Балух, заростають бур'янами. Сім'я втратила основне джерело прибутку. «Моя сім'я вже позбавлена засобів до існування на цей рік», ‒ говорив Володимир Балух на одному із засідань суду минулого року.

Після недовгого перебування під домашнім арештом Володимира Балуха знову відіслали до слідчого ізолятора. Він не зможе повернутися до своєї колишньої діяльності, як мінімум до завершення судових позовів.

Непросто в цій ситуації доводиться матері активіста, яка хвора на поліартрит й змушена одна утримувати велике домашнє господарство.

Родину активіста після його переведення в СІЗО також чекають чималі витрати.

Потрібні матеріальні засоби на продукти Володимиру. Він не вживає їжу, яку дають у СІЗО

«Потрібні матеріальні засоби на продукти Володимиру. Він не вживає їжу, яку дають у СІЗО, тому ми самі купуємо продукти й передаємо йому. Коли Володимира привозили сюди (в Роздольненський район ‒ ред.), я купувала їжу, мені це обходилося десь в 10 тисяч рублів. Скільки це коштуватиме тепер, я не знаю», ‒ розповіла Крим.Реалії дружина активіста Наталія Балух.

Ще однією потребою сім'ї сьогодні є ліки для Володимира та його літньої матері, кажуть громадські активісти.

За попередній рік перебування в СІЗО Володимир підірвав здоров'я, йому необхідне лікування

«Окрім того, що Володимиру Балуху необхідно передавати продукти, щоб він міг чимось харчуватися, також йому потрібні ліки. Після його переведення в СІЗО процес передачі йому медикаментів ускладнився, але все одно це теж потрібно робити. За попередній рік перебування в СІЗО Володимир підірвав здоров'я, йому необхідне лікування, яке в слідчому ізоляторі йому не надають», ‒ каже координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

Побажання у нас одне: щоб все це швидше закінчилося

Але основне й головне побажання сім'ї сьогодні ‒ це припинення переслідування її годувальника, каже Наталія Балух: «Побажання у нас одне: щоб все це швидше закінчилося. Втомилися ми від цього. Дуже складно без Володимира, бракує чоловічої сили дома. Жіночими руками все не зробиш. Від сусідів і знайомих підтримка невелика. Випадки, коли підходять і запитують, чим допомогти, поодинокі. А так, нічого доброго від людей ми тут (в селі ‒ ред.) не бачимо».

«Такої допомоги ми не просили»

Днями група кримських активістів оголосила збір пожертв для оплати штрафу, призначеного судом Володимиру Балуху, а також на першочергові потреби його сім'ї.

Частину грошей ми хочемо спрямувати на сплату штрафу, решту ‒ передати мамі

«Ми були у Володі вдома минулими вихідними, ми бачили, як живе ця сім'я, ми зрозуміли, що допомога дуже потрібна. Частину грошей ми хочемо спрямувати на сплату штрафу, решту ‒ передати мамі. У будинку пічне опалення, можливо, знадобляться дрова, адже жінка залишається сама. Сім'я гроші не просила, це тільки наша ініціатива», ‒ повідомила ініціатор збору пожертвувань, кримчанка Олена Антонова.

Адвокат Володимира Балуха Ольга Дінзе здивована збором коштів на оплату штрафу своєму підзахисному. «Я вперше про це чую. Штраф є додатковим заходом покарання й не виключає реального позбавлення волі, тому вважаю, що поки в цьому (в зборі коштів на оплату штрафу ‒ ред.) немає потреби. Ми будемо оскаржувати вирок суду», ‒ пояснила вона Крим.Реалії.

Я не знаю, хто це вигадав. У нас у будинку газове опалення, нам дрова не потрібні

Рідні Володимира Балуха також здивовані ініціативою зі збору коштів на купівлю дров. «З приводу опалення в будинку мами Володимира Балуха, ми такої допомоги не просили. Я не знаю, хто це вигадав. У нас у будинку газове опалення, нам дрова не потрібні», ‒ говорить Наталія Балух.

Як допомогти родині Балуха

Щоб не допускати в майбутньому подібних непорозумінь, в Кримській правозахисній групі рекомендують всім, хто хоче долучитися до збору коштів для родини Володимира Балуха, узгоджувати цей процес із його дружиною.

«Ініціативи про допомогу родині Володимира Балуха ‒ це позитивно. Але якщо хтось організовуватиме збір коштів для цього, бажано порадитися з сім'єю та узгодити всі моменти й щодо штрафу, й щодо потреб політв'язня та його сім'ї. Це допоможе раціонально розподіляти ресурси й буде коректно відносно тих людей, для яких ведеться збір пожертвувань», ‒ рекомендує Ольга Скрипник.

Наразі пожертвування перераховують на російський електронний QIWI-гаманець Наталії Балух. Також вирішується питання про організацію збору пожертвувань для сім'ї на материковій частині України.

Правозахисники також сподіваються, що кошти для фінансової підтримки сімей кримських політв'язнів знайдуться й у державному бюджеті України. Нардепи-кримчани разом з активістами домагаються ухвалення відповідного закону.