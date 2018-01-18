Пункти обігріву: на папері та в реальності

20 пунктів обігріву відкрили в Києві у зв’язку із заморозками. Перелік цих пунктів із адресами можна побачити на сайті Київської міської державної адміністрації або на сайті Головного управління ДСНС України в місті Києві. Доносити цю інформацію до людей, які живуть на вулиці, має «Соціальний патруль», зазначають в КМДА. Радіо Свобода вирішило перевірити, як працюють пункти обігріву в Києві.

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Навмання обираємо кілька адрес зі списку і їдемо шукати пункти обігріву. Перший (за адресою: вулиця Борисоглібська 8/13) довелось пошукати. Жодних покажчиків чи вивісок немає, допоміг місцевий житель, який розповів, що треба пройти у внутрішній двір будівлі.

Біля входу теж немає інформації, що тут є пункт обігріву, лише табличка із офіційною назвою відділення центу соціальної допомоги.

Теплий прийом

Нас тепло приймають працівники центру, показують своє невелике приміщення, в якому самі сидять вдягнені в кілька теплих речей – в приміщенні досить прохолодно.

Тут, в центрі, можуть запропонувати гарячий чай із печивом та можливість посидіти в приміщенні до 17.00, поки триває робочий день. В грудні минулого року погрітися заходило кілька людей, в цьому році зайшов один, який знав про роботу центру з минулого досвіду, розповідають працівники.

У наступному пункті обігріву, який ми обрали, ситуація схожа, лише він більший за розмірами і тут організовують дозвілля для самотніх людей та пенсіонерів.

У світлому охайному приміщенні, яке ще зберігає новорічний настрій завдяки прикрасам, ми зустріли відвідувачку – пенсіонерку Наталю, яка живе поруч.

Вона розповідає про те, що часто приходить в соціальний центр на лекції, святкові заходи і просто поспілкуватися та попити чаю.

«Часто приходжу сюди в гості, слухаю лекції всякі. А так би сиділа в хаті і що робила б? Телевізор тільки дивилася б…так очі погано бачать», – каже Наталя.

Безхатченки у центр заходять вкрай нечасто, зізнаються працівники.

Оголошення про те, що в центрі розташований пункт обігріву, висить всередині приміщення, потрапити в яке можна, лише якщо вам відчинять двері після дзвінка чи стуку.

Навколо на вулиці ніде не зазначено, що поруч є пункт обігріву, хоча працівники запевняють, що оголошення зривають.

В будь-якому разі для людини, яка немає домівки і живе на вулиці, в пунктах обігріву, що розташовані у соціальних центрах, немає умов: ніде помитися, перевдягнутися, перепочити можна лише сидячи.

Що робити безхатченкам?

Єдиний пункт обігріву зі списку, який працює цілодобово – Територіальний центр соціального обслуговування населення Шевченківського району по вулиці Ванди Василевської, 11-А.

Як гріються безхатченки? Волонтери розповідають, що у лікарнях, якщо не виженуть, на вокзалах, у переходах, в метро, у під’їздах та підвалах.

Волонтер організації «Жизнелюб» Олена, яка щодня роздає обіди людям поблизу Контрактової площі, зізнається, що вперше чує про існування пунктів обігріву, і каже, що доречно було б ці адреси вивішувати саме поблизу таких місць, де роздають їжу.

«Така інформація має бути розповсюджена, аби ми в таких будиночках могли її повідомити. Йдуть великі морози і подивіться на бабулечку, а так кожна третя людина… Я не знаю, як вони сюди доходять!», – наголошує волонтер Олена.

Це величезна проблема Києва – відсутність місць, в яких безхатченки могли б привести себе до ладу та переночувати, зазначають і соціальні працівники, і волонтери. Точніше, вони на практиці є, але їх дуже мало з огляду на потребу.

На сайті КМДА йдеться про те, що «у разі виникнення потреби, під час різких знижень температури навколишнього середовища, у Будинку соціального піклування та у Київському центрі соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання (село Ясногородка, Вишгородського району, Київської області) передбачено розгортання додаткових ліжок і переведення даних закладів у режим цілодобового функціонування».

Втім, у деяких людей ця потреба виникає щодня. Чимало з бездомних людей залишились на вулиці через шахраїв, які відбирали квартири в довірливих людей, кажуть соцпрацівники.

Із якими висновками ми залишились:

В соціальних центрах працюють добрі і привітні жінки, які радо зустрічають журналістів і готові показувати всі аспекти своєї роботи.

У пунктах обігріву вас напоять чаєм із печивом і дозволять посидіти в теплому приміщенні.

Пункти обігріву є тимчасовим навантаженням на соціальні центри і, можливо, не зовсім доречним, якщо мова йде про обігрів людей, які живуть на вулиці – адже для них просто немає умов.

До пунктів обігріву навідуються лише ті одиниці, хто знає про них, жодної інформації чи покажчика на вулиці не знайти, цільова аудиторія може бути просто не в курсі про існування можливості погрітися.

Більшість пунктів обігріву розміщені в соціальних центрах, де люди виконують свою щоденну роботу з допомоги самотнім пенсіонерам, людям з інвалідністю тощо, і це є додатковим навантаженням для них.

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