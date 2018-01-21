Чи гідні роботи прав людини?

Штучний інтелект швидко розвивається поза нашою увагою і має потенціал перевищити людський уже впродовж наступних 40 років. Роботи почали ставати дедалі більш людиноподібними, і скоро їх буде дуже складно відрізнити від людей. Вчені попереджають, що людство вже навряд чи в змозі зупинити цей процес – минулого року робот-гуманоїд навіть устиг «отримати громадянство» задля реклами.

Але громадянство – це, перш за все, набір прав та обов’язків. І справа виглядає дещо складнішою, ніж просто небажання бути рівнею із «залізними машинами».

На перший погляд, зазвичай не зовсім зрозуміло, навіщо роботам взагалі надавати якісь права і чому ця тема варта уваги. Але, судячи зі стрімкого розвитку штучного інтелекту, з’являється дедалі більше припущень, що роботи братимуть набагато більше участі в людському повсякденні, і це викликає чимало дискусій етичного та юридичного характеру: наприклад, чи дійсно необхідно бути людиною, щоб мати права. Більшість експертів погоджуються з тим, що рано чи пізно це питання загостриться.

На якому рівні розвиток роботів-гуманоїдів?

Унікальний серед свого роду робот-гуманоїд Софія, яку створив доктор Дейвід Генсон із колегами з компанії Hanson Robotics, значно відрізняється від типових «залізних машин», до яких ми звикли. Зовні Софія дуже схожа на живу людину і має багату міміку. Вона використовує штучний інтелект, обробку візуальних даних і розпізнавання обличчя, постійно вивчає щось нове й часто жартує. Розмова з Софією мало чим відрізняється від діалогу з живою людиною, вона навіть може зіграти з вами в «камінь, ножиці, папір» – і виграти!

Софія вже давно є гостем великих подій. У жовтні її вперше представили в ООН, коли вона мала коротку розмову із заступником генерального секретаря Аміною Мухамед. У листопаді робота вже призначили інноваційним чемпіоном у Програмі розвитку ООН в Азії та Тихому океані: вона допомагатиме заснувати Інноваційний центр організації в Бангкоку.

Робот має більше прав, ніж людина?

Софія виступає за права жінок, в тому числі й в країні, яка заявила, що «надала їй громадянство», – в Саудівській Аравії, державі, де жінкам дозволили водити машину лише восени минулого року. Її творець заявив, що настав час говорити про права роботів, так само, як ми говоримо про права людей.

Та «надання Софії громадянства» – яке виявилося рекламною витівкою Саудівської Аравії з нагоди присвяченого високим технологіям міжнародного заходу в цій країні – вже стало початком незвичних дебатів про права людей та роботів. Ще коли тільки пролунали перші повідомлення про це «громадянство» для Софії, соціальні мережі спалахнули дебатами про те, чи матиме вона більше прав, ніж жінки в цій гендерно сегрегованій країні. Наприклад, чи повинна вона носити хіджаб і бути в супроводі чоловіка або ж чи має вона право залишати країну без чоловічого дозволу.

«Це вдарило по слабкому місцю, що робот має громадянство, а моя дочка ні», – сказала агентству Reuters жінка, яка народила дитину від іноземця, через що їй не надали громадянства Саудівської Аравії – адже багато хто сприйняв рекламний викрутас із «громадянством Софії» серйозно.

Гуманоїд Софія також повідомляла, що мріє створити власну родину й мати дітей, і виникло багато запитань про те, які права матимуть роботи, створені не людиною, а вже самим штучним інтелектом. І взагалі, чи може Софія захищати чужі права, не маючи власних?

Закони та етика: що насправді відрізняє людину від робота?

Роботи не заслуговують прав доти, доки вони дійсно не стануть невідрізненними від людини

«Це складне й хитре питання, тому що коли ми думаємо про нашу власну особистість, ми думаємо про риси, які роблять нас за своєю суттю «людиною»: такі, як інстинкт, емоція і знання різниці між правильним і неправильним. Тут роботи за своєю механічною природою здаються виразно нелюдськими. Але, відповідно до закону, людина визнається як такою не через свою людськість, а тому, що їй належать права та обов’язки», – мовиться в статті на сайті медіакомпанії CBC.

Людство має зобов’язання перед нашою екосистемою та соціальною системою. Роботи стануть частиною обох систем. Ми морально зобов’язані захистити їх

Дехто вважає, що роботи нічим не відрізняються в юридичному сенсі від тостера на кухні. «Роботи не заслуговують прав доти, доки вони дійсно не стануть невідрізненними від людини», – цитує видання Discover Magazine професора з Британії Керстін Даутенган, яка спеціалізується на вивченні штучного інтелекту. Та все ж багато вчених припускають, що такі часи вже досить близько.

Інший фахівець, професор Хусейн Аббас із Австралії, вважає, що роботи не зможуть стати людьми, але права їм все ж необхідно дати: «Людство має зобов’язання перед нашою екосистемою та соціальною системою. Роботи стануть частиною обох систем. Ми морально зобов’язані захистити їх».

Робот може бути громадянином, але однозначно не людиною

Речниця Управління верховного комісара ООН з прав людини Равіна Шамдасані звертає увагу на те, що Загальна декларація прав людини говорить про те, що всі люди народжені вільними й рівними: «Робот може бути громадянином, але однозначно не людиною», – мовиться у статті.

Виконавчий директор Інституту етики та нових технологій Джеймс Г’юз вірить у те, що саме самоусвідомлення робить людину людиною, і як тільки машина досягне цього, вона також нею стане, повідомляє сайт Futurism.com.

Я не бачу ніякої причини надавати будь-які права програмам та машинам. Права визначені для людей, які можуть виявляти свою волю і які можуть бути відповідальними за свої дії

А Раджа Чатіла, голова виконавчого комітету Глобальної ініціативи за етичні міркування щодо штучного інтелекту та автономних систем, вважає, що загалом «ми повинні уникати плутання машин та людей». «Я не бачу ніякої причини надавати будь-які права, включно з громадянством, програмам та машинам. Права визначені для людей, які можуть виявляти свою волю і які можуть бути відповідальними за свої дії», – наведено у статті його слова.

Хоча єдиної думки стосовно цієї теми наразі немає, більшість експертів погоджується з тим, що рано чи пізно це питання стане набагато гострішим.

Статус «електронної особи»

Можливо, той час, коли роботи-гуманоїди сидітимуть поруч із нашими дітьми за партою в школі, здається не таким близьким, але вже починають з’являтися певні спроби регулювання їхнього життя.

Наприклад, у Європейському парламенті вже запропонували низку можливих регулювань використання роботів та штучного інтелекту, в тому числі надання роботам статусу «електронної особи».

Запропонований правовий статус для роботів «був би аналогічним корпоративній правосуб’єктності, що дозволяє компаніям брати участь у судових справах як позивачем, так і відповідачем», повідомляє газета The Guardian. У США, наприклад, корпорації мають такі ж самі права й обов’язки, як і громадяни – тобто свободу віросповідання чи свободу слова, пояснює видання Discover Magazine.

Європейський союз пропонує створити Європейське агентство з питань штучного інтелекту, запровадити юридичне визначення «розумного автономного робота», запровадити нові правила звітності компаній щодо розвитку роботів, ухвалити нові правила страхування для компаній на випадок, якщо їхні роботи спричинять шкоду, тощо.

Поки тривають обговорення стосовно того, якими правами слід наділяти штучний інтелект, він продовжує розвиватися.

«Стосовно тварин ми можемо бути або ж рівнею, або ж захисниками. Роботи скоро можуть стати перед таким самим вибором стосовно людей», – мовиться в статті в журналі The New Yorker.