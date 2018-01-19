Росія через молодіжні бойові клуби може готувати сценарій Донбасу на Заході – Епплбаум

Недофінансована колишня супердержава намагається задешево повернути вплив, і лише «тролів» тут недостатньо, стверджує письменниця й історик з Лондона Енн Епплбаум у статті для The Washington Post. Крім дезінформації, використання корупції для того, щоб підірвати західні демократії, Росія знаходить молодь, яка цікавиться зброєю, і виховує її, заявляє Епплбаум.

Це важливо, адже Росія вже використовувала воєнізовані групи для дестабілізації сусідів. Окупацію Криму провели «зелені чоловічки» – російські солдати в формі без ознак. Однак місцеві, які раптово стали «сепаратистами» на сході України, є вихідцями з більш похмурого воєнізованого середовища, зазначає історик. До давніших прикладів належить раптова поява озброєних бойовиків, які раніше тренувались у Радянському Союзі, що була фактором, який дозволив совєтизувати Східну Європу в 1945-му.

Росія часто вдається на Заході до тактик, відпрацьованих нею в Україні або Молдові.

Дослідниця наголошує, що Кремль уже провів кампанію дезінформації в стилі української у США і що це практично минулося йому. У 2018-му або 2028-му, можливо, Кремль стане експериментувати з більш насильницькою тактикою в стилі того, що росіяни робили в Україні, застерігає Епплбаум.

На Заході достатньо дешево і в великій кількості можна залучити молодь, яка захоплюється зброєю, камуфляжем, дзюдо та військовими іграми, пише дослідниця. У США та Британії такі ігри, як пейнтбол та ейрсофт, передбачають використання «реалістичної зброї», яка стріляє безпечними кульками з пластику чи фарбою. У них грають на дитячих днях народження, їх просувають як засіб для того, щоб здружити колектив на роботі. Однак ці групи інколи приваблюють і клієнтів, які люблять усе військове. І Росія намагається це використати.

У Латвії та Естонії Росія проявляє інтерес до російськомовних груп ейрсофту, а також членів клубів бойових мистецтв та стрільби. До таких клубів приєднуються російські тренери з військовим досвідом чи досвідом роботи в спецслужбах. Один із оглядачів описав це як «тактика маленьких груп». Бойові клуби, що навчають «системі» – формі контактного російського бойового мистецтва, – широко себе рекламують у Таллінні (Естонія).

Влада Латвії була настільки налякана можливими зв’язками з розвідкою росіян, які приїхали судити змагання з ейрсофту, що депортувала їх, назвавши змагання «військово-тактичними тренуваннями».

Такі дії не обмежуються країнами Балтії. У жовтні 2016 року 76-річний угорець-неонацист застрелив угорського поліцейського. Згодом з’ясувалось, що його невелика воєнізована група також мала зв’язки з Росією. Його група тренувалась із російськими дипломатами і, можливо, офіцерами російської військової розвідки. У Німеччині діє понад 60 клубів із «системи», багато з них відкрито використовують відзнаки російської військової чи внутрішньої розвідки.

Звичайно це невеликі групи в мирних країнах, вважає дослідниця. Більше непокоять повідомлення минулого тижня про те, що треновані Росією бойовики заснували воєнізовану групу в Боснії, щоб надавати підтримку лідерові сербських сепаратистів. Це повідомлення підтвердив і уряд Боснії.

Недостатньо уваги приділяється, на думку дослідниці, тому, що російський уряд, очевидно, намагався контактувати з кампанією Трампа через зв’язки в Національній стрілецькій асоціації (NRA). За повідомленнями ЗМІ, ФБР розслідує, чи могли російські оперативники таємно фінансувати кампанію Трампа, використовуючи NRA.