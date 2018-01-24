Радіо Свобода Daily: до розмови з Сурковим Волкер вирішив поїхати до Києва й на Донбас

Заїхав до Києва й на Донбас перед Дубаї

Спеціальний посланець Державного департаменту США з питань України Курт Волкер прибув до Києва для переговорів з українським керівництвом щодо пошуків шляху мирного врегулювання на Донбасі і відвідає зону збройного протистояння на сході. А вже в п’ятницю Волкер проведе переговори з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Дубаї. Це вже буде четверта зустріч Волкера і Суркова за менш ніж півроку, але нині її контекст змінився – як в Україні, так і ззовні. По перше, український парламент схвалив закон про реінтеграцію Донбасу, який чітко визначає Росію як країну-агресора на Донбасі, а режим на території ОРДЛО як окупацію. По-друге, є принципове рішення адміністрації США щодо можливості постачання зброї Україні. Тож чого очікувати від візиту Волкера в Україну та його зустрічі з Сурковим у Дубаї? Читайте тут.

Далі маємо розслідування «Схем» про Миколаївський порт, але спершу декілька новин.

Депутати хочуть скасувати кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроект, повідомляє громадська організація «Центр протидії корупції».

Голові Державної аудиторської служби України Лідії Гавриловій детективи НАБУ повідомили про підозру у незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів гривень та декларуванні недостовірних даних.

Президент України Петро Порошенко підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії (ось ці 13 імен та прізвищ) і підписав лист про звільнення «старих» у зв’язку із закінчення терміну і строку їх повноважень.

Громадські активісти та члени партії «Свобода» влаштували пікет під КСУ з вимогою скасувати «мовний закон Ківалова-Колесніченка».

Разом з тим в Україні у 2018 році скасували зовнішнє незалежне тестування з російської мови через невеликий попит.

Миколаївський порт: бізнес «для своїх»

Заробляти приватний капітал у державних морських портах – це вміння наближені до влади люди демонстрували за різних президентів і продовжили за Петра Порошенка. Відбувся лише перерозподіл грошових потоків. Ось, наприклад, Миколаївський морський порт. Хто на ньому заробляв раніше і хто тепер? Ось обіцяне вище розслідування журналістів програми «Схеми».

Два роки Радіо Донбас.Реалії

Політика, економіка, спорт, здоров'я, суспільство, культура ... Два роки Радіо Донбас.Реалії розповідає про найактуальніші новини по обидві лінії розмежування; спілкується з експертами і прогнозує майбутнє Донбасу і України; знайомить з відомими спортсменами, культурними діячами регіону; шукає переселенців, які не здалися і борються на нових місцях за нове життя. Що з цього було найцікавіше для вас, наші читачі і слухачі? За цим лінком ми вибрали 20 найпопулярніших подій, думок, портретів і репортажів про Донбас від наших журналістів.

Греки Приазов’я

І на завершення у нас сьогодні лонгрід про те, як вже понад два століття у Донецькій області живуть греки. Вони мали довгий шлях до Приазов’я: наприкінці 18-го століття переселилися сюди із Криму. У Криму греки жили пліч-о-пліч із кримськими татарами, доки півострів не завоювала Російська імперія. Згодом, у 1780-х, Катерина II ініціювала виселення греків на північне узбережжя Азовського моря. Наразі у Донецькій області живе понад 70 тисяч греків. Мова, національні костюми, традиції – чи збереглось все це?

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